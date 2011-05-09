Taktik operasyonlar için görüntüleme amaçlı uçan robot: Aeryon Scout

Gelişen teknoloji sayesinde bir süre öncesine kadar sadece askeri amaçlarla kullanılan ekipmanları bugün oldukça düşük maliyetlerle elde edip başta güvenlik olmak üzere çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere kullanabilmek mümkün. Uçan robotların hızlı gelişimi ve görüntüleme ekipmanlarının yaygınlaşması, yeni konseptlerin ortaya çıkmasını sağlıyor

Kanada merkezli Aeron Labs firması tarafından geliştirilen uçan robotlar ve bu robotlara entegre edilebilen özel görüntüleme sistemleri hem kamu kuruluşları hem de özel şirketler tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Müşterileri arasında Amerikan Donanması ve Amerika İçişleri Bakanlığı ile BP gibi alanında lider şirketlerin ve üniversitelerin yer aldığı Aeryon Labs, Aeryon Scout adını verdiği insansız hava aracı (uçan robot) için geliştirdiği takip ve gözlem amaçlı yeni taşıma yükü VideoZoom 10x'i duyurdu.

Yeni görüntüleme sisteminin detaylarına geçmeden önce Aeryon Scout'ı kısaca tanımakta fayda var. Sivil kullanım için uçan robot, askeri görevlerde ise insansız hava aracı olarak tanımlanan mikro boyutlardaki cihaz, taktiksel hava istihbaratı için tasarlanmış. Dikey kalkış ve iniş yeteneğine sahip olan Aeryon Scout, üretici firma tarafından kendi sınıfında günümüzün en sofistike ve en yüksek kaliteli hava istihrabat sistemi olarak tanımlanıyor zira yine firmaya göre Aeryon Scout'ı benzerlerinden ayıran bazı gelişmiş sistemleri bulunuyor.

Askeri personel, resmi görevliler ve sivillerin sisteme hızlı bir şekilde adapte olabilmeleri için en kolay kullanım sistemi hedeflenerek tasarlanan cihazın tüm kontrolleri tablet bilgisayar üzerinden basit talimatlarla gerçekleştirilebiliyor. Harita tabanlı özel grafik arayüzü üzerinden kontrol edilen cihaz, gerçek zamanlı video aktarımı yapabiliyor. Görüntüleri ağa erişim izni olan tüm cihazlara (telefon, pc, tablet) aktarabilen sistem, operatörün göreve odaklanabilmesi için hem kendi hem de taşıdığın yükün pozisyonunu otomatik olarak ayarlayabiliyor. Bu noktada devreye bilgisayar tarafından konrol edilen çift yönlü dengeleme halkası giriyor ve rüzgarda bile kameranın hedefe sabitlenmesine olanak tanınıyor.

Ticari olarak kullanılanlanlar dışında GIS sistemi için özelleştirilmiş haritalarla uyumlu olan cihaz, aynı zamanda gerçek zamanlı harita yaratmak için de kullanılabiliyor. Haritalandırılmamış noktalardan veya süresi sona ermiş bölgelerden uçuş esnasında elde edilen görüntüler, mevcut durumu gösteren GIS uyumlu harita üzerine katman olarak işleniyor. Aeryon Scout görev esnasında meydana gelebilecek sorunlara karşı çeşitli güvenlik önlemlerini de bünyesinde barındırıyor ki bunların başında otomatikleştirilmiş uçuş güvenlik sistemi geliyor.

Bu sistem sayesinde görevdeki cihaz ile komuta merkezi arasında iletişimin kesilmesi durumunda, sistem otomatik olarak kalkış noktasına yönelerek güvenli iniş yapabiliyor. Aynı zamanda, otomatik uçuş öncesi kontrol sistemi ile desteklenen Aeryon Scout, kalkış öncesi tüm sistem ve sensörlerin çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliyor. Tüm bunlara ek olarak uçuşa yasak bölgeler (görev ihtiyacı veya yasal zorunluk gereği - örneğin havalimanına yakın bölgeler) tanımlanarak uçuş sınır talimatları berlirlenebiliyor. Ayrıca cihaz, gerçek zamanlı operatör kontrolüne gerek olmadan harita üzerine işaretlenen noktaları otomatik olarak dolaşarak elde ettiği görüntüleri eş zamanlı olarak aktarabiliyor.

Mevcut donanımıyla maksimum uçuş mesafesi 3 Km olan Aeryon Scout, 25 dakika boyunca aralıksız çalışabiliyor ve 50 Km/saat hıza ulaşabiliyor. 50Km/saat hızında rüzgara karşı görevini tamamlayabildiği açıklanan sistem, 1.3 Kg yük ile 500 metre yüksekliğe çıkabiliyor. İletişim için modem ve 802.11g desteği bulunan sistem, otonomi için GPS donanımına sahip. 15'in üzerinde sensörle donatılabilen Aeryon Scout, DGPS ve WAAS gibi çeşitli GPS yeteneklerini de bünyesinde barındırıyor.

Taşıma yükü olarak çeşitli görüntüleme sistemlerinin sunulduğu cihazdaki en son yenilik ise VideoZoom 10x kamera sistemi. 200 gram ağırlığında bu kamera, mekanik çerçeve içerisinde iki dönüş ekseni bulunan dünyanın en hafif tam dijital kamerası olarak tanımlanıyor. 50 dereceye kadar farklı ısı koşullarında çalışabilen kamera ayrıca lokasyon tabanlı görüntüleme, nokta işaretleme, şifreli görüntü aktarımı, metadata desteği ve opsiyonel olarak şifreleme özellikli sistem üstü video kayıt özelliği gibi detaylara sahip.

Aeryon Scout ve taşıma yükleriyle ilgili olarak doğrudan açıklanmış bir fiyat bilgisi bulunmuyor ve firma ile irtibata geçmeniz isteniyor.

Aeryon Scout'ın daha fazla görseli için; http://www.aeryon.com/gallery/products.html

Aeryon Scout'ın kullanım alanlarına ilişkin çeşitli görseller için; http://www.aeryon.com/gallery/in-action.html,

Aeryon Scout'ın taktik görevlerine ilişkin çeşitli görseller için; http://www.aeryon.com/gallery/mission.html

Aeryon Scout videoları için; http://www.aeryon.com/gallery/videos.html