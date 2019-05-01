Tam tutulma sırasında, Ay’ın yüzeyine göktaşı çarptı

Geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleşen tam Ay tutulmasını izleyen gözlemciler, ender bir olaya tanıklık etme şansı elde ettiler. 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen tutulması esnasında Ay’ın yüzeyine bir göktaşı çarptı.

Türkiye yerel saatiyle sabah 07:41’de fark edilen ve 0,28 saniye süren parlamaya, bir göktaşının Ay’a 61,000 km/h hızla çarpmasının neden olduğu ifade ediliyor.

İspanyol bilim insanları Prof. Jose Maria Madiedo ile Dr Jose L. Ortiz’in yaptığı açıklamalara göre çarpma sonucunda, Ay’ın yüzeyinde 10 ila 15 metre genişliğinde bir krater oluşmuş. Kratere, 60cm genişliğinde ve 45 kg ağırlığında bir kuyruklu yıldız parçasının neden olduğu düşünülüyor. Elde edilen görüntünün bir benzerinin daha önceki tutulmalarda da yakalanmaya çalışıldığı, ancak bugüne kadar böyle bir fırsatın doğmadığı belirtiliyor.

1,5 ton TNT'ye eşdeğer enerji

Bilim insanları, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 1,5 ton TNT’ye eşdeğer enerji ortaya çıktığını ve çarpmayla birlikte savrulan parçaların ise 5,400 derece sıcaklığa ulaştığını söylüyor.

Prof. Madiedo’ya göre yüksek hızda meydana gelen bu tür çarpışmaların laboratuvar ortamında oluşturmak imkânsız. Bilim insanı yaptığı açıklamada, “Benzer parlamaları gözlemleyerek, Ay’ın yüzeyine bir meteor çarptığında neler olduğuyla ilgili fikirlerimizi test etme şansı elde ediyoruz.” ifadelerini kullanmış.

https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/199555.php