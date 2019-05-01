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Tam tutulma sırasında, Ay’ın yüzeyine göktaşı çarptı

Ocak ayında gerçekleşen tam Ay tutulması sırasında Uydumuza çarpan göktaşı ile ilgili detayları içeren bir bilgilendirme yapıldı. Küçük parçanın bir kuyruklu yıldıza ait olduğu düşünülüyor.
2 hf.
11,3b
1
9
Uzay
Gökhan G.
Editör
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Geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleşen tam Ay tutulmasını izleyen gözlemciler, ender bir olaya tanıklık etme şansı elde ettiler. 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen tutulması esnasında Ay’ın yüzeyine bir göktaşı çarptı.

Türkiye yerel saatiyle sabah 07:41’de fark edilen ve 0,28 saniye süren parlamaya, bir göktaşının Ay’a 61,000 km/h hızla çarpmasının neden olduğu ifade ediliyor.

İspanyol bilim insanları Prof. Jose Maria Madiedo ile Dr Jose L. Ortiz’in yaptığı açıklamalara göre çarpma sonucunda, Ay’ın yüzeyinde 10 ila 15 metre genişliğinde bir krater oluşmuş. Kratere, 60cm genişliğinde ve 45 kg ağırlığında bir kuyruklu yıldız parçasının neden olduğu düşünülüyor. Elde edilen görüntünün bir benzerinin daha önceki tutulmalarda da yakalanmaya çalışıldığı, ancak bugüne kadar böyle bir fırsatın doğmadığı belirtiliyor.

1,5 ton TNT'ye eşdeğer enerji

Bilim insanları, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 1,5 ton TNT’ye eşdeğer enerji ortaya çıktığını ve çarpmayla birlikte savrulan parçaların ise 5,400 derece sıcaklığa ulaştığını söylüyor.  

Prof. Madiedo’ya göre yüksek hızda meydana gelen bu tür çarpışmaların laboratuvar ortamında oluşturmak imkânsız. Bilim insanı yaptığı açıklamada, “Benzer parlamaları gözlemleyerek, Ay’ın yüzeyine bir meteor çarptığında neler olduğuyla ilgili fikirlerimizi test etme şansı elde ediyoruz.” ifadelerini kullanmış.


https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/199555.php Yorum Yaz
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zaferq 2 hf. en beğenilen
Ay'a üs kurmak bu yüzden mantıksız gök taşlarının açık hedefi haline geliyorsun
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Mesudum 2 hf.
Saniyede 16,5 km yol alan bir madde
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IhtiyarDelikanli 2 hf.
Ay yarıldı kıyamet yaklaştı inşallah, sonunda kıldığım namazların tuttuğum oruçların gittiğim haccın karşılığını alacağım, en çokta hatunun çenesinden kurtulacağım diye seviniyorum
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Tommy Shelby 2 hf.
1.5 ton tnt...
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DH Misafiri 2 hf.
Birçok ay üssü yarı yer altı yar yer üstü tasarlanıyor ayrıca yer altı dediğin kaç km olacak ki meteordan korusun yer altı sadece radyasyon dan koruyacak diye düşünülüyor.
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canguler917 2 hf.
hesaplamalarıma göre 1546 kg tnt'ye denk geliyor
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zaferq 2 hf. en beğenilen
Ay'a üs kurmak bu yüzden mantıksız gök taşlarının açık hedefi haline geliyorsun
3 Yanıt Yanıtla +15
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smart1978 2 hf. zaferq
Yeraltina kurulacak zaten
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terimer 2 hf. zaferq
Ay'da usler zaten var. Mesela, LOC (Lunar Operations Command).
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ahrimar 2 hf. zaferq
Zaten üst kurmaya çalışmıyorlar. Mağara arıyorlar. Yer altına inşa edecekler sanırım...
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