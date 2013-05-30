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Taramalarını bulut altyapısına aktarabilen Brother ADS-2600W tarayıcı satışa sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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Taramalarını bulut altyapısına aktarabilen Brother ADS-2600W tarayıcı satışa sunuldu


Küçük ofis teknolojilerinde lider firmalardan birisi olan Brother, kendi sınıfında ilk olduğunu belirttiği dökümanları tarayarak bulut depolama alanına aktaran ADS-2600W tarayıcısını satışa sundu.

ADS-2600W modeli Buyers Laboratory Inc. (BLI) tarafından 2013 yılında doküman görüntüleme ürün ve çözümleri dalında,  Sıradışı Başarı ödülüne layık görüldü. Model kablosuz bağlantı özellikleri ile dökümanları tarayarak bilgisayara ihtiyaç duymadan bulut depolama alanına yükleyebiliyor. 

ADS-2600W ile Google Drive, Evernote, Dropbox, Skydrive, Facebook, Flickr, Picasa gibi platformlara taranan dökümanlar aktarılabiliyor. Bunun yanı sıra,  tarayıcıyı e-mail sunucular, FTP siteleri, USB flash diskler ve hatta Android telefon ve tabletler gibi cihazlarla birlikte de kullanabiliyorsunuz. 

ADS-2600W, kendi sınıfında kablosuz ve Ethernet network bağlantısı sunan ilk ürün olma özelliği taşıyor. 3.7 inçlik dokunmatik LCD ekranı ile kullanımı daha da kolaylaşıyor.

Ürünün özellikleri arasında çift taraflı tarama, 600dpi optik çözünürlüğe kadar destek, 50 sayfaya kadar otomatik besleyici, 34 inç uzunluğa kadar doküman tarama, fatura,kart ve kağıt doküman tarama bulunuyor. Model KDV hariç 1219$ fiyat etiketiyle satışa sunulurken, iki yıl da garantisi mevcut.

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adamın1i 6 yıl
bunu yapmak çok zormu kolay mı bilmem ama epeydir düşündüğüm bir olay

zaten piyasada bir çok tarama fonksiyonu olan tarayıcı /yazıcı var bunlar için
yapaılacak bir yazılımla direk taramayı maile yada bulut çözümlerine aktarsa

hem pc deki alan acısından tasarruf
kağıt ve çevre kirliliği , zaman , verimlilik gibi baremlerden de tasarruf edilir.

her şeye bir çozumu olan mail dağıtıcıları maile exel. word .pdf cevrim içi hizmeti verdiler ama bir tarama olayını yamadılar.

birde yeni bir makina satın alarak değilde bir yazılımla çözülecek şeyler varken
bu tüketiciyi soyma işide ayrı bir garip..
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Az da olsa yükleme hızına bakıyor
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Tour Guide 6 yıl
Güzel bir haber, dosyalama masraflarını ortadan kaldıracak. Koli koli evrak ve dosyalarla uğraşılmayacak. Taratıp , veri depo alanına yüklüyorsa güzel bir cihaz. Çok talebi olur diye düşünüyorum.
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