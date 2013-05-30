Taramalarını bulut altyapısına aktarabilen Brother ADS-2600W tarayıcı satışa sunuldu









Küçük ofis teknolojilerinde lider firmalardan birisi olan Brother, kendi sınıfında ilk olduğunu belirttiği dökümanları tarayarak bulut depolama alanına aktaran ADS-2600W tarayıcısını satışa sundu.





ADS-2600W modeli Buyers Laboratory Inc. (BLI) tarafından 2013 yılında doküman görüntüleme ürün ve çözümleri dalında, Sıradışı Başarı ödülüne layık görüldü. Model kablosuz bağlantı özellikleri ile dökümanları tarayarak bilgisayara ihtiyaç duymadan bulut depolama alanına yükleyebiliyor.





ADS-2600W ile Google Drive, Evernote, Dropbox, Skydrive, Facebook, Flickr, Picasa gibi platformlara taranan dökümanlar aktarılabiliyor. Bunun yanı sıra, tarayıcıyı e-mail sunucular, FTP siteleri, USB flash diskler ve hatta Android telefon ve tabletler gibi cihazlarla birlikte de kullanabiliyorsunuz.





ADS-2600W, kendi sınıfında kablosuz ve Ethernet network bağlantısı sunan ilk ürün olma özelliği taşıyor. 3.7 inçlik dokunmatik LCD ekranı ile kullanımı daha da kolaylaşıyor.





Ürünün özellikleri arasında çift taraflı tarama, 600dpi optik çözünürlüğe kadar destek, 50 sayfaya kadar otomatik besleyici, 34 inç uzunluğa kadar doküman tarama, fatura,kart ve kağıt doküman tarama bulunuyor. Model KDV hariç 1219$ fiyat etiketiyle satışa sunulurken, iki yıl da garantisi mevcut.