Tasarımcılar için boyut kontrol uygulaması Will it fit artık ücretsiz

OS X 10.7 ve üzeri sistemler için Twelve Twenty adlı geliştirici tarafından hazırlanan ve tasarımcılara boyut konusunda yardımcı olan grafik ve tasarım uygulaması Will it fit, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Kişilerin hazırladıkları tasarımları kendi içerisinde yer alan iPhone, iPad ya da iş kartı gibi hazır çerçeveler ile karşılaştırmasına ve bu sayede çok daha doğru ölçülere sahip baskılar ya da çalışmalar için doğru ayarlamaların yapılmasına imkan tanıyan Will it fit, sunduğu ölçüm ayarlarını farklı ekran çözünürlüklerine göre anlık olarak güncelleyebiliyor ve isteğe bağlı olarak özel ayarların yapılmasına da izin veriyor.

Daha önce 8,99$ fiyat etiketiyle satılan Will it fit uygulamasına an itibariyle ücretsiz olarak buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanan tanıtım videosunu ise aşağıda izleyebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id521680466?mt=12