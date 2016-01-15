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Taşınabilir mini sunucu bilgisayarı: Ocean

Teknoloji sektörü hızla mobil alana yönelmeye devam ediyor. Bu kez karşımıza çıkan dahili bataryaya sahip taşınabilir bir sunucu bilgisayarı. Önemli özelliklere sahip Ocean'ın detayları haberimizde.
3 yıl
4,9b
1
7
Çevre Birimleri
Oğuz Avcı
Editör
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Taşınabilir mini sunucu bilgisayarı: Ocean
 
Mobilitenin önem kazanması son yıllarda bilgisayarların ultra ince, telefonların da dolu dolu gelmesine neden oluyor. Kullanıcılar taşınabilir ürünlerle tüm işlerini halledecek duruma gelirken Ocean adındaki yeni ürün bu olaya farklı bir açıdan yaklaşmayı denemiş.

Sunucu bilgisayarının içerisindeki mütevazı sistem 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli CPU, 1 GB bellek, 4 GB depolama alanı, Micro SD desteği, USB 3.0 bağlantı portu, 4200 mAh kapasiteli batarya, BlueTooth 4.0 LE ve WiFi gibi özelliklere sahip. Ürünün boyutu da 5.7 inç olarak belirtilmiş. Linux işletim sistemiyle birlikte gelen ufak bilgisayar bir sunucu olmak için yeterli gücü karşılayabiliyor. Tabii ki bu sunucuda çok büyük hesaplamalar yapmak pek mümkün değil, ancak Node.JS gibi zengin JavaScript kütüphaneleri yorumlanabiliyor.
Taşınabilir mini sunucu bilgisayarı: Ocean
 
Ürünün kullanım senaryoları web sitesi kurulumunun dışında da değerlendirilebilir. BlueTooth teknolojisiyle ortamdaki bilgileri toplayabilen bilgisayar bu sayede ev veya ofis sistemlerinin merkezi olarak kullanılabilir. USB portu sayesinde akıllı telefonları da şarj edebilen sistem aynı zamanda telefondaki bilgileri de okuyabiliyor. 
Bunların yan sıra iBeacon gibi sistemlerin kurulmasını da kolaylaştıracak Ocean kablosuz şarj ve uzaktan kontrol özellikleriyle de bir adım öne geçebiliyor. Benzer sisteme sahip olmak isteyenlerin Rasperry Pi gibi bilgisayarlar ile benzer sistem kurmaları olası, ancak hem maliyet hem de zaman kaybını göz önüne aldığımızda Ocean oldukça mantıklı bir çözüm gibi görünüyor.

16 GB depolama kapasitesine sahip en düşük model 149 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Sınırlı sayıdaki satışın ardından yalnızca 32 GB (179 $) ve 64 GB (199$) seçenekleri sipariş edilebilecek.

https://getocean.io/ Yorum Yaz
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KillForYou! 3 yıl
Sunucu olarak iş görmesi zor. Nerede, hangi derde deva olacak pek idrak edemedim.
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zengier 3 yıl
enteresan, ancak piyasada Z3735 islemcili, 2GB ramli, 32/64 depolama alanli ve 100 dolar seviyesinde cihazlar varken, yenileri (gig ethernet, usb 3.0, yeni nesil atom islemciler) yoldayken biraz sonuk kalmis.
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amdvsintel 3 yıl
iiyimis
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ali980 3 yıl
Bana da öyle geldi fiyatı çok cazip
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asau 3 yıl
Fiyatı uygun gibi duruyor (mu)?!
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mstkrmn89 3 yıl
Birgün sunucunun da taşınabilir olacağı aklıma gelmezdi
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Mephalay 3 yıl
Hackaton 'lara goturulebilir, gayet de is gorebilir.
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