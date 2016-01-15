Taşınabilir mini sunucu bilgisayarı: Ocean

Mobilitenin önem kazanması son yıllarda bilgisayarların ultra ince, telefonların da dolu dolu gelmesine neden oluyor. Kullanıcılar taşınabilir ürünlerle tüm işlerini halledecek duruma gelirken Ocean adındaki yeni ürün bu olaya farklı bir açıdan yaklaşmayı denemiş.

Sunucu bilgisayarının içerisindeki mütevazı sistem 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli CPU, 1 GB bellek, 4 GB depolama alanı, Micro SD desteği, USB 3.0 bağlantı portu, 4200 mAh kapasiteli batarya, BlueTooth 4.0 LE ve WiFi gibi özelliklere sahip. Ürünün boyutu da 5.7 inç olarak belirtilmiş. Linux işletim sistemiyle birlikte gelen ufak bilgisayar bir sunucu olmak için yeterli gücü karşılayabiliyor. Tabii ki bu sunucuda çok büyük hesaplamalar yapmak pek mümkün değil, ancak Node.JS gibi zengin JavaScript kütüphaneleri yorumlanabiliyor.

Ürünün kullanım senaryoları web sitesi kurulumunun dışında da değerlendirilebilir. BlueTooth teknolojisiyle ortamdaki bilgileri toplayabilen bilgisayar bu sayede ev veya ofis sistemlerinin merkezi olarak kullanılabilir. USB portu sayesinde akıllı telefonları da şarj edebilen sistem aynı zamanda telefondaki bilgileri de okuyabiliyor.





16 GB depolama kapasitesine sahip en düşük model 149 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Sınırlı sayıdaki satışın ardından yalnızca 32 GB (179 $) ve 64 GB (199$) seçenekleri sipariş edilebilecek. Bunların yan sıra iBeacon gibi sistemlerin kurulmasını da kolaylaştıracak Ocean kablosuz şarj ve uzaktan kontrol özellikleriyle de bir adım öne geçebiliyor. Benzer sisteme sahip olmak isteyenlerin Rasperry Pi gibi bilgisayarlar ile benzer sistem kurmaları olası, ancak hem maliyet hem de zaman kaybını göz önüne aldığımızda Ocean oldukça mantıklı bir çözüm gibi görünüyor.

https://getocean.io/