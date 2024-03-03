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    Anlık Bildirim

    Fisker yeni elektrikli otomobil geliştirmeyi durdurdu

    Fisker, elektrikli araç üretim planında değişikliğe gitti. Yeni model geliştirmeleri durdurulurken, doğrudan tüketiciye satış yerine bayiler üzerinden satış modeline geçiliyor.

    Fisker yeni elektrikli otomobil geliştirmeyi durdurdu Tam Boyutta Gör

    Fisker, 2023 mali yılından elde ettiği sonuçların ardından elektrikli araç üretim planını değiştiriyor. Yeni model geliştirmeleri, ek finansman sağlanana kadar askıya alındı. Doğrudan satış modelinden bayiler aracılığıyla satış stratejisine geçiş yapma kararı alan şirket aynı zamanda çalışanlarının yüzde 15'ini de işten çıkaracak.

    Fisker, dördüncü çeyrekte 200.1 milyon dolar gelir elde etmesine rağmen, brüt kârı %35 düşerek hisse başına 1.23 dolar zarar etti. 2023 yılı boyunca piyasadaki tek elektrikli araçları olan Ocean SUV'den 10.193 adet üretildiği fakat sadece 4.929 adet teslim edildiği belirtiliyor.

    Fisker yeni elektrikli otomobil geliştirmeyi durdurdu Tam Boyutta Gör

    Elektrikli pick-up gecikecek

    Ocak ayında açıklanan bayi satış modeli, Kuzey Amerika ve Avrupa'da 250'den fazla bayiden ilgi gördü ve bunlardan 13'ü ile sözleşme imzalandı. Fisker CEO'su, 2024'ün zor bir yıl olacağını ve dünya çapında 20.000 ila 22.000 Ocean SUV teslim etmeyi planladıklarını söylüyor.

    Fisker ayrıca yeni elektrikli otomobillere yatırım yapmak ve ortak üretim konusunda büyük bir otomobil üreticisiyle görüşmelerde bulunuyor. Bu gelişmeler, daha önce 2025'in başında üretimine başlanması planlanan Alaska isimli elektrikli pick-up modelinde beklenmedik bir gecikmeye yol açtı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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