Fisker yeni elektrikli otomobil geliştirmeyi durdurdu

Fisker, 2023 mali yılından elde ettiği sonuçların ardından elektrikli araç üretim planını değiştiriyor. Yeni model geliştirmeleri, ek finansman sağlanana kadar askıya alındı. Doğrudan satış modelinden bayiler aracılığıyla satış stratejisine geçiş yapma kararı alan şirket aynı zamanda çalışanlarının yüzde 15'ini de işten çıkaracak.
Fisker, dördüncü çeyrekte 200.1 milyon dolar gelir elde etmesine rağmen, brüt kârı %35 düşerek hisse başına 1.23 dolar zarar etti. 2023 yılı boyunca piyasadaki tek elektrikli araçları olan Ocean SUV'den 10.193 adet üretildiği fakat sadece 4.929 adet teslim edildiği belirtiliyor.
Elektrikli pick-up gecikecek
Ocak ayında açıklanan bayi satış modeli, Kuzey Amerika ve Avrupa'da 250'den fazla bayiden ilgi gördü ve bunlardan 13'ü ile sözleşme imzalandı. Fisker CEO'su, 2024'ün zor bir yıl olacağını ve dünya çapında 20.000 ila 22.000 Ocean SUV teslim etmeyi planladıklarını söylüyor.
Fisker ayrıca yeni elektrikli otomobillere yatırım yapmak ve ortak üretim konusunda büyük bir otomobil üreticisiyle görüşmelerde bulunuyor. Bu gelişmeler, daha önce 2025'in başında üretimine başlanması planlanan Alaska isimli elektrikli pick-up modelinde beklenmedik bir gecikmeye yol açtı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.