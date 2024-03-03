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Fisker, 2023 mali yılından elde ettiği sonuçların ardından elektrikli araç üretim planını değiştiriyor. Yeni model geliştirmeleri, ek finansman sağlanana kadar askıya alındı. Doğrudan satış modelinden bayiler aracılığıyla satış stratejisine geçiş yapma kararı alan şirket aynı zamanda çalışanlarının yüzde 15'ini de işten çıkaracak.

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Fisker, dördüncü çeyrekte 200.1 milyon dolar gelir elde etmesine rağmen, brüt kârı %35 düşerek hisse başına 1.23 dolar zarar etti. 2023 yılı boyunca piyasadaki tek elektrikli araçları olan Ocean SUV'den 10.193 adet üretildiği fakat sadece 4.929 adet teslim edildiği belirtiliyor.

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Elektrikli pick-up gecikecek

Ocak ayında açıklanan bayi satış modeli, Kuzey Amerika ve Avrupa'da 250'den fazla bayiden ilgi gördü ve bunlardan 13'ü ile sözleşme imzalandı. Fisker CEO'su, 2024'ün zor bir yıl olacağını ve dünya çapında 20.000 ila 22.000 Ocean SUV teslim etmeyi planladıklarını söylüyor.

Fisker ayrıca yeni elektrikli otomobillere yatırım yapmak ve ortak üretim konusunda büyük bir otomobil üreticisiyle görüşmelerde bulunuyor. Bu gelişmeler, daha önce 2025'in başında üretimine başlanması planlanan Alaska isimli elektrikli pick-up modelinde beklenmedik bir gecikmeye yol açtı.

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Fisker yeni elektrikli otomobil geliştirmeyi durdurdu