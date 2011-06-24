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Tayvan'ın en hızlı süper bilgisayarı Acer'dan

7 yıl
7,8b
1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayarlarıyla gündemde olan Acer, anavatanı Tayvan'ın en güçlü süper bilgisayarını hazırladı. ALPS (Gelişmiş Büyük Paralel Sistem) olarak tanımlanan ve toplamda 177 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunacak olan Windrider kod adlı süper bilgisayar, Tayvan Ulusal Yüksek Performanslı Bilgiişlem Merkezi'nde konumlandırılacak. AMD'nin Opteron 6000 serisi işlemcilerinden güç alan sistemde 25,000 adet işlemci çekirdeği, 1 büyük bellek kümesi ve 8 işlem kümesi bulunuyor. 

Hazırlıkları esnasında AMD, Qlogic, Data Direct Networks ve Platform Computing firmalarıyla işbirliğine gidilen süper bilgisayar mühendislik, biyoteknoloji, alternatif enerji ve kimya gibi alanlardaki bilimsel araştırmalarda kullanılacak. Acer başkanı Jim Wong yeni süper bilgisayarla ilgili açıklamasında, "Bu sistem Acer için en çok talep edilen ortamlardaki işlem yetenekerimizi sergilemeye yönelik büyük bir fırsattı. Süper bilgi-işlem, IT dünyasının tüm alanları için büyük ölçüm noktası ve bu Acer sunucularının datacenter ortamındaki yerini almaya hazır olduğunu gösteriyor." dedi.

Henüz kullanımda olmayan süper bilgisayarın Temmuz ayı ile birlikte hizmete girmesi beklenirken, Haziran ayının TOP500 süper bilgisayar listesinde 42. sıradan girdiğini de not düşelim. 

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