Team Group, Xtreem S3 Pro serisi SSD'lerinin basın duyurusunu yaptı

Haber Editörü
Küresel pazarın önde gelen SSD üreticilerinden Team Group, bugün Xtreem S3 Pro serisi SSD'lerinin basın duyurusunu gerçekleştirdi. 60 GB, 120 GB, 240 GB ve 480 GB gibi farklı kapasite seçenekleriyle gelen Xtreem S3 Pro serisi, 9.5 mm kalınlığında tasarlanmış ve SATA-III (6 Gbps) arabirimini kullanıyor.
Yeni SSD'lerin, sundukları kapasiteye göre teknik özellikleri şu şekilde;
60 GB
- 550 MB/sn sıralı okuma hızı
- 480 MB/sn sıralı yazma hızı
- 85.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
120 GB
- 550 MB/sn sıralı okuma hızı
- 500 MB/sn sıralı yazma hızı
- 90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
240 GB
- 550 MB/sn sıralı okuma hızı
- 520 MB/sn sıralı yazma hızı
- 90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
480 GB
- 540 MB/sn sıralı okuma hızı
- 450 MB/sn sıralı yazmahızı
- 55.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
Hata öncesi kullanım süreleri 1.500.000 saat olarak açıklanan SSD'lerin, 3 yıllık garanti kapsamında satılmaları planlanırken fiyata dair açıklama yapılmamış.
http://www.teamgroup.com.tw/catalog/detail/data/en/29/597/pkshJp.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu fiyatlarla Asla geçmem SSD ye.
Çünkü bu mümkün değil; kaç yıl oldu indirim yok.Bir firma çıkıp da "BİM" zihniyetinde davranmaması mümkün mü ?