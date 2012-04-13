Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Team Group, Xtreem S3 Pro serisi SSD'lerinin basın duyurusunu yaptı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,6b
1
15
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Küresel pazarın önde gelen SSD üreticilerinden Team Group, bugün Xtreem S3 Pro serisi SSD'lerinin basın duyurusunu gerçekleştirdi. 60 GB, 120 GB, 240 GB ve 480 GB gibi farklı kapasite seçenekleriyle gelen Xtreem S3 Pro serisi, 9.5 mm kalınlığında tasarlanmış ve SATA-III (6 Gbps) arabirimini kullanıyor.
Yeni SSD'lerin, sundukları kapasiteye göre teknik özellikleri şu şekilde;
60 GB
  • 550 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 480 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 85.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
120 GB
  • 550 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 500 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı  
240 GB
  • 550 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 520 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
480 GB
  • 540 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 450 MB/sn sıralı yazmahızı
  • 55.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı 
Hata öncesi kullanım süreleri 1.500.000 saat olarak açıklanan SSD'lerin, 3 yıllık garanti kapsamında satılmaları planlanırken fiyata dair açıklama yapılmamış.

http://www.teamgroup.com.tw/catalog/detail/data/en/29/597/pkshJp.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aziz77 7 yıl
yakında hardidklere elveda diyecez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 7 yıl
aynen pci olcak birazda ucuz ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakcak3S 7 yıl
Hergün yeni bir SSD çıkıyor ama fiyatlar hala yüksek!.
Bu fiyatlarla Asla geçmem SSD ye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 7 yıl
Herhalde bu ssd üreticiler yuvarlak masa yapıp elbirliği yaptılar;fiyatları indirmeyelim,bu yılları değerlendirip hepimiz köşe olalım,diye anlaşma yaptılar...
Çünkü bu mümkün değil; kaç yıl oldu indirim yok.Bir firma çıkıp da "BİM" zihniyetinde davranmaması mümkün mü ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
ben team xtreem s3 kullanıyorum. Gayet başarılı bir ürün s3 pro nun extra ne özelliği var bilmiyorum ama hemen hemen aynı hızlara sahip
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 7 yıl
1gb 1 dolar'a düştüğünde eh işte alınabilir durumu oluşmaya başlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LeßroN 7 yıl
hiç düşmüyor fiyatları
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Performans bakımından en ideali 240Gb olanlık galiba :) Fiyat'ı duymak bile istemem doğrusu :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 7 yıl
yakın bir gelecekte elbet bizimde bi ssd miz olacak :D:D:D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sonicman 7 yıl
480 GB vaybe.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bayraak 7 yıl
120 GB olanının fiyatı iyi olursa harika bir ürün olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabitelli 7 yıl
Ben proya pro demem pro pci olmayınca...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 7 yıl
Kapasite arttıkça performans düşüyor. Tam tersi olması gerekirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gerginix 7 yıl
Sata III bla bla bla...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10586 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, ssd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber "Kafein etkili teknoloji programı" video şov 7 yıl Samsung Dünyadaki 3. Konsept Mağazasını İstanbul’da Açtı 7 yıl PowerColor HD7870 PCS+ ekran kartı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim