Samsung, teknolojinin sınırlarını zorluyor: 256TB SSD tanıtıldı!

Tam Boyutta Gör Samsung, son teknoloji bellek ürünleri çıkarmak için teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Şirket, hiper ölçekli veri merkezleri için sektörde ilk 256 TB SSD modelini tanıttı.

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Sektörde ilk! 256TB SSD

Samsung’un açıklamasına göre, yüksek kapasiteli SSD, 3D QLC NAND teknolojisini kullanıyor ve sekiz adet 32TB SSD’yi istiflemekten yaklaşık yedi kat daha az güç tüketiyor. Samsung, detayları paylaşmasa da SSD’nin veri merkezleri için üretildiği düşünüldüğünde ya ESDFF ya da NGSFF form faktörüne sahip. 256TB SSD, sektördeki en yüksek entegrasyon yoğunluğuna sahip.

Samsung PM9D3a PCIe 5.0 SSD

Samsung, çığır açan 256TB SSD’nin yanı sıra PM9D3a SSD modelini duyurdu. PM9D3a, geçen yılın modeline kıyasla 2.3 kat daha yüksek sıralı okuma, 2 kat daha yüksek rastgele yazma hızı ve %60 daha iyi güç verimliliği sunuyor. Ayrıca gelişmiş Telemetri ve Hata Ayıklama işlevlerine sahip.

Fiyatları açıklanmadı

Samsung, 256TB SSD’nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bilgi paylaşmadı. Diğer SSD modeli 2024’ün ilk yarısında 3TB ile 30TB arası değişen kapasite seçenekleriyle satışa sunulacak ancak onun da fiyatı belli değil.

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