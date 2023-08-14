Samsung, teknolojinin sınırlarını zorluyor: 256TB SSD tanıtıldı!

Sektörde ilk! 256TB SSD
Samsung’un açıklamasına göre, yüksek kapasiteli SSD, 3D QLC NAND teknolojisini kullanıyor ve sekiz adet 32TB SSD’yi istiflemekten yaklaşık yedi kat daha az güç tüketiyor. Samsung, detayları paylaşmasa da SSD’nin veri merkezleri için üretildiği düşünüldüğünde ya ESDFF ya da NGSFF form faktörüne sahip. 256TB SSD, sektördeki en yüksek entegrasyon yoğunluğuna sahip.
Samsung PM9D3a PCIe 5.0 SSD
Samsung, çığır açan 256TB SSD’nin yanı sıra PM9D3a SSD modelini duyurdu. PM9D3a, geçen yılın modeline kıyasla 2.3 kat daha yüksek sıralı okuma, 2 kat daha yüksek rastgele yazma hızı ve %60 daha iyi güç verimliliği sunuyor. Ayrıca gelişmiş Telemetri ve Hata Ayıklama işlevlerine sahip.
Fiyatları açıklanmadı
Samsung, 256TB SSD’nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bilgi paylaşmadı. Diğer SSD modeli 2024’ün ilk yarısında 3TB ile 30TB arası değişen kapasite seçenekleriyle satışa sunulacak ancak onun da fiyatı belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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