Team Group'tan yeni USB 2.0 bellek: C125

Saniyede 5 Gbit'e varan veri transfer hızına olanak tanıyan USB 3.0 teknolojisi günümüzde her ne kadar standart hale gelmeye başlasa da firmalar bir yandan USB 2.0 destekli ürünler sunmaya devam etmekte.



Team Group'un Color serisi yeni USB 2.0 belleği, 39.35 mm x 12.20 mm x 4.5 mm ebatlarında ve sadece 6 gram ağırlığında metalik tasarıma sahip. 4 GB, 8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasite seçenekleriyle gelen USB bellekleri anahtarlarınızla beraber kolayca taşınabiliyorsunuz.



Firmanın ömür boyu garanti kapsamına aldığı USB belleklerin fiyat veya okuma - yazma hızı bilgisi ne yazık ki bulunmuyor.

