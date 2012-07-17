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Team Group'tan yeni USB 2.0 bellek: C125

6 yıl
5b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Saniyede 5 Gbit'e varan veri transfer hızına olanak tanıyan USB 3.0 teknolojisi günümüzde her ne kadar standart hale gelmeye başlasa da firmalar bir yandan USB 2.0 destekli ürünler sunmaya devam etmekte.
Team Group'un Color serisi yeni USB 2.0 belleği, 39.35 mm x 12.20 mm x 4.5 mm ebatlarında ve sadece 6 gram ağırlığında metalik tasarıma sahip. 4 GB, 8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasite seçenekleriyle gelen USB bellekleri anahtarlarınızla beraber kolayca taşınabiliyorsunuz.
Firmanın ömür boyu garanti kapsamına aldığı USB belleklerin fiyat veya okuma - yazma hızı bilgisi ne yazık ki bulunmuyor.

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hacı.basat 6 yıl
Kalite farkı. Hi-Level 16 gb USB2, 16 liraya aldım.
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tonyali61 6 yıl
arkadaşlar yazma ve okuma hızları için test başlığında bilgi alıp atto disk benchmark programı ile usb belleklerinizin testlerini yapıp karşılaştırmalarınızı yapabilirsiniz , win 7 de kopyalama yaparken gösterilen hıza kanmayın :) konu burada
forum.donanimhaber.com/...
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hacı.basat 6 yıl
Yaşadığım için biliyorum, 6 saati başka nerden çıkaracam arkadaşım, cümlelerini bir şey ler arıyor gibi yazıyorsun.
Hi-Level USB2 16 GB kullanıyorum, başka kullanan arkadaşlarım da var, sn de 30 Mb bu model ve toplamda 14 GB filmi 2 saatte kopyalıyorum buna, aralıksız olunca süre daha da artıyor, ilk aldığımda bile böyleydi ve piyasadakilerin çoğu da böyle, sendeki epey tutarlı çalışıyormuş, hayrını gör.
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tonyali61 6 yıl hacı.basat
Hasanhh

Yaşadığım için biliyorum, 6 saati başka nerden çıkaracam arkadaşım, cümlelerini bir şey ler arıyor gibi yazıyorsun.
Hi-Level USB2 16 GB kullanıyorum, başka kullanan arkadaşlarım da var, sn de 30 Mb bu model ve toplamda 14 GB filmi 2 saatte kopyalıyorum buna, aralıksız olunca süre daha da artıyor, ilk aldığımda bile böyleydi ve piyasadakilerin çoğu da böyle, sendeki epey tutarlı çalışıyormuş, hayrını gör.

selam arkadaşım bir şeyler aradığım yok , yanlış anlaşıldığım için özür dilerim benim demek istediğim burada bir yanlışlık var kullandığınız bellek sn de 30 bm değildir,piyasadaki en hızlı usb 2.0 bellek 26-28 mb yazar , ama bu konuda 40mb lar konuşuluyor benim demek istediğim böyle bir bellek varsa linkini alabilirmiyim ? bu arada benim bellek kırıldı şu anda mefta ,,, evdeki media playerde kullandığım ise 7-8 mb yazıyor ve iyi bir belleğe ihtiyacım var yukardaki linkdekinden daha iyisini bulamadım o da biraz tuzlu 40mb yazabilen varsa tuzuna bakmadan alacam, bu arada benim kırılan belleğin incelemesini yapmıştım işte link
resim.donanimhaber.com/...
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abdulmusavvir 6 yıl
MB ile Mbit aynı şey, kablo ve net aktarımlarında mbit daha yaygın kullanılıyor ama usb yada hdd falan gibi cihazlarda da biri mbit demeye başlayınca diğerleri takip ediyorlar, Tonyalı senin o 16 GB ayarındaki bellek 16 lira işte, 32 GB bellek ise Türkiye de oturan kimseye tavsiye edilemez, amazon fiyatlarına bak anlarsın.. :)
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tonyali61 6 yıl
ben sn de 40 mb dan fazla yazabilen belleğe rastlamadım 1-2 tane örnek gösterebilirmisiniz?
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abdulmusavvir 6 yıl
Bu da 40 mbitten aşağı değildir, A101'den 16 liraya aldığım 16 GB bellekler var, 35-40 mbit, geçen hafta Bimeks 2 ayrı model aynı fiyattan sattı onların da hızlar aşağı yukarı aynı, şöyle ayrıntılı yazayım, USB2 en aşağı 35-40 mbit hızı varsa 32 GB'ı 32 lira eder.. :)
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tonyali61 6 yıl
bu mbit dedğiniz nedir bilmiyorum ama usb 2.0 için saniyede 26-28 mb dan fazla yazbilene rsatlamadım , okuma hızı ise yine usb 2.0 da benim team marka e sata lı usb li 16gb bellek vardı esata dan bağladığımda 110 mb okuması 36-38 mb yzaması vardı , sizin 40 mbit dedğinizi biraz açarmısınız ve bu bellek hangisiymiş ?
bellek tavsiyesi isteyen varsa da
hizlial.com/...
1 defa alın tam olsun bence piyasa da daha hızlısı ve dayanıklısı yok...

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hacı.basat 6 yıl
Orijinalden alıntı: baba_mustafa
32 GBı 32 lira, ederi bu işte.

Arkadaş 15 mbit hızla yazıyor demiş, 9 GB lık 3 HD film at 6 saatte yazar, bunu mediaplayerda çalıştır sürekli menüye atar baştan başlatır, yazma süresi uzadıkça ömrü düşer, işlem yarıda kalmaları tuz biber olur, kaç lira verirsin bilmem ama çöpe atmamaya garantin yok.
Tecrübe 32 yada 64GB USB alacakları USB3'e yönlendiriyor, cazip fiyat USB2 ise yazma hızının 40 mbitten aşağı olmadığından emin olunki idare etsin en azından.
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tonyali61 6 yıl hacı.basat
Hasanhh

baba_mustafa
32 GBı 32 lira, ederi bu işte.

Arkadaş 15 mbit hızla yazıyor demiş, 9 GB lık 3 HD film at 6 saatte yazar, bunu mediaplayerda çalıştır sürekli menüye atar baştan başlatır, yazma süresi uzadıkça ömrü düşer, işlem yarıda kalmaları tuz biber olur, kaç lira verirsin bilmem ama çöpe atmamaya garantin yok.
Tecrübe 32 yada 64GB USB alacakları USB3'e yönlendiriyor, cazip fiyat USB2 ise yazma hızının 40 mbitten aşağı olmadığından emin olunki idare etsin en azından.


sn de 15 mb yazarsa 9 gb lık 3 adet hd film 27 gb = 27648 mb o da 30 dakika da yazar 6 saati nerden çıkardınız ? benim evde media playerde kullandığım bellek var sn de 6 bm yazıyor onunla bile 1080p full hd film rahatlıkla izleyebiliyorum.... ????
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abdulmusavvir 6 yıl
32 GB'ı 32 lira, ederi bu işte.
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SystemApps 6 yıl
neronidas
Team usb3 bellek aldım 15 mb/s ile yazıyordu bunun hızını Allah bilir

5mb/sn den iyidir :)
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neronidas 6 yıl
Team usb3 bellek aldım 15 mb/s ile yazıyordu bunun hızını Allah bilir
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marseltalon 6 yıl
olmadı...[>:]
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