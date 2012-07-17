Team Group'tan yeni USB 2.0 bellek: C125

Haber Editörü
Saniyede 5 Gbit'e varan veri transfer hızına olanak tanıyan USB 3.0 teknolojisi günümüzde her ne kadar standart hale gelmeye başlasa da firmalar bir yandan USB 2.0 destekli ürünler sunmaya devam etmekte.
Team Group'un Color serisi yeni USB 2.0 belleği, 39.35 mm x 12.20 mm x 4.5 mm ebatlarında ve sadece 6 gram ağırlığında metalik tasarıma sahip. 4 GB, 8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasite seçenekleriyle gelen USB bellekleri anahtarlarınızla beraber kolayca taşınabiliyorsunuz.
Firmanın ömür boyu garanti kapsamına aldığı USB belleklerin fiyat veya okuma - yazma hızı bilgisi ne yazık ki bulunmuyor.
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forum.donanimhaber.com/...
Hi-Level USB2 16 GB kullanıyorum, başka kullanan arkadaşlarım da var, sn de 30 Mb bu model ve toplamda 14 GB filmi 2 saatte kopyalıyorum buna, aralıksız olunca süre daha da artıyor, ilk aldığımda bile böyleydi ve piyasadakilerin çoğu da böyle, sendeki epey tutarlı çalışıyormuş, hayrını gör.
selam arkadaşım bir şeyler aradığım yok , yanlış anlaşıldığım için özür dilerim benim demek istediğim burada bir yanlışlık var kullandığınız bellek sn de 30 bm değildir,piyasadaki en hızlı usb 2.0 bellek 26-28 mb yazar , ama bu konuda 40mb lar konuşuluyor benim demek istediğim böyle bir bellek varsa linkini alabilirmiyim ? bu arada benim bellek kırıldı şu anda mefta ,,, evdeki media playerde kullandığım ise 7-8 mb yazıyor ve iyi bir belleğe ihtiyacım var yukardaki linkdekinden daha iyisini bulamadım o da biraz tuzlu 40mb yazabilen varsa tuzuna bakmadan alacam, bu arada benim kırılan belleğin incelemesini yapmıştım işte link
resim.donanimhaber.com/...
bellek tavsiyesi isteyen varsa da
hizlial.com/...
1 defa alın tam olsun bence piyasa da daha hızlısı ve dayanıklısı yok...
Arkadaş 15 mbit hızla yazıyor demiş, 9 GB lık 3 HD film at 6 saatte yazar, bunu mediaplayerda çalıştır sürekli menüye atar baştan başlatır, yazma süresi uzadıkça ömrü düşer, işlem yarıda kalmaları tuz biber olur, kaç lira verirsin bilmem ama çöpe atmamaya garantin yok.
Tecrübe 32 yada 64GB USB alacakları USB3'e yönlendiriyor, cazip fiyat USB2 ise yazma hızının 40 mbitten aşağı olmadığından emin olunki idare etsin en azından.
sn de 15 mb yazarsa 9 gb lık 3 adet hd film 27 gb = 27648 mb o da 30 dakika da yazar 6 saati nerden çıkardınız ? benim evde media playerde kullandığım bellek var sn de 6 bm yazıyor onunla bile 1080p full hd film rahatlıkla izleyebiliyorum.... ????
5mb/sn den iyidir :)