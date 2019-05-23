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Tek bir fotoğraf ile yüzleri canlandıran sistem

Samsung AI Center tarafından paylaşılan yeni makine öğrenme araştırmasında tek bir fotoğraf yardımıyla yüzler canlandırılabiliyor. Böylece popüler tablolar hayata dönüyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Tek bir fotoğraf ile yüzleri canlandıran sistem
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Yapay zeka ve makine öğrenmenin kullanıldığı ilgi çekici alanlardan biri de insan yüzlerine sahte konuşmalar eklenmesi. Bu yöntemle bir insan yüzünün canlandırılabilmesi için hedef kişiye ait birçok kaynak video gerekiyor. Ancak bugün paylaşılan yeni yöntem ise sadece tek bir fotoğraf yardımıyla yüzleri canlandırabiliyor.

Popüler tablolar canlanıyor

Yeni sistem daha önce gördüklerimiz gibi kaynak videodaki yüz hareketlerinin hedef kişiye yerleştirilmesi mantığıyla çalışıyor. Hedef kişiye ait fotoğraf sayısı arttıkça sistemin yüzü yerleştirme doğruluğu da artıyor. Diğer sistemlere göre daha az eğitim materyali gerektirmesi en büyük artısı. Daha önce belirttiğimiz gibi tek bir resimden bile etkileyici sonuçlar çıkabiliyor. Mesela Mona Lisa tablosunun üç farklı video ile birleşimini aşağıdaki gif üzerinde inleyebilirsiniz.

Samsung AI Center tarafından paylaşılan çalışma her zaman iyi sonuçlar vermiyor. Ancak haberimizin sonunda da bulunan videoda görebileceğiniz üzere bazı yüz yerleştirmeleri oldukça etkileyici.

Ayrıca Bkz. "Öğrencilerin yaptığı bir roket, 100 km. yüksekliğe ulaştı"

Çekişmeli Üretici Ağlar algoritması sayesinde model kendi kendini kandırmaya çalışarak hızla gelişiyor. Yani bu metot yüzler üretirken, bir yandan da üretilen yüzlerin gerçek olup olmadığını kontrol eden farklı bir model karşısına yerleştiriliyor. Böylece sonuçların gerçekçiliği daha da artıyor. Çalışma ile canlandırılan popüler fotoğrafları/tabloları aşağıdan izleyebilirsiniz.


https://techcrunch.com/2019/05/22/mona-lisa-frown-machine-learning-brings-old-paintings-and-photos-to-life/ Yorum Yaz
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Statistik 2 hf. en beğenilen
Mona Lisa ya bak! nasıl dedikodu yapıyor :)
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MetalWave 2 hf.
tam a haberlik teknoloji
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DH Misafiri 2 hf.
artık iftira montaj yaptılar lafı gerçek olacak
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combaba 2 hf. DH Misafiri
Siz habire resimlerini sosyal medya üzerinde paylaşın. Her yönden her açıdan her kıyafetle. Yıllar boyunca oluşan paylaşımlarınızdan sizi DNA larınıza kadar tanısınlar. Ailenizi, ilişkilerinizi...
şeytan sizi teslim almak istiyor daha nasıl anlamanız gerekiyor? Uyanın biraz ya hu?
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Statistik 2 hf. en beğenilen
Mona Lisa ya bak! nasıl dedikodu yapıyor :)
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Escapetolife 2 hf.
Bir şeyin gerçek mi yapay mı olduğunu analiz eden yapay zeka da lazım.
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Ohol Oula 2 hf.
Ölmüş gitmiş Mona Hanım canlanırsa benle bir gahve içer mi ki?
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Tugrul_512bit 2 hf.
Haberlere nasıl inanabiliriz? Tüm haber kanalları artık dijital yerine analog yayın yapmalı. Hiçbir yerinde bilgisayar kullanmamalı.
Olmadı liyakat gelsin, en azından insana güvenelim.
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