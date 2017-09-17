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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BTK'dan Mavi Balina oyunu uyarısı

Mavi Balina isimli katil oyunun etkisi devam ediyor. Dünyada 130 gencin intiharında bu oyunun etkisi olduğu düşünülüyor. Konu ile ilgili BTK bir bildiri yayınladı. İşte BTK'nın Mavi Balina açıklaması:
1 yıl
6,3b
1
35
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Son zamanlarda birçok genci etkisi altına alan Mavi Balina oyununun kurbanları artıyor. Dünyada 130 kişinin, ülkemizde de son zamanlarda bazı gençlerin intiharında Mavi Balina oyunun etkisi olduğu düşünülüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Mavi Balina" adlı "katil oyun"un dünyada 130 gencin intiharına sebep olduğu, çocukları ve gençleri tehdit ettiği bildirildi.
Açıklamada oyunun engellenmesine yönelik sabit bir adresi olmadığı,oyunun kullanıcılar arsında özel linklerle paylaşılarak yayıldığı belirtildi. Açıklamaya göre bu linkler ile kişisel bilgileri Oltalama (Phishing) yoluyla çalınan gençler yakın çevrelerindeki kişilerle ilgili tehdit, şantaj ve siber zorbalığa maruz kalıyorlar. Oyuna katılan kişilerin, oyun üreticisinin bilinçli tercihi ile gece saatlerinde yapılması istenen çeşitli ve ürkütücü görevlerle ruh sağlıkları bozuluyor. 50 gün boyunca devam eden bu sürecin sonunda, oyunu oynayan kişiler üzerinde yanlış değer yargıları ve değersizlik hissi uyandırılıyor son görev olarak intihara yönlendirme sağlanıyor.

Gerçek Hayattan Kopmuş Yalnız Çocuklar Bu Tuzaklara Daha Çabuk Düşebilir

BTK'nın açıklaması şöyle devam ediyor: Mavi Balina çocuklar için, oyun görünümünde bir tuzaktır! Ve bu tuzaklara gerçek hayattan kopuk, yalnızlaşmış, sağlıklı bir iletişim ortamından uzak, özgüven problemi yaşayan çocuklar daha fazla düşebilir. Huzursuz bir aile ortamı bireyleri yalnızlık hissine iter ve bu yalnızlık hissi ile çocuklar internet ortamında yaklaşan tehlikelerin farkına varamaz, varsa da önemsemez. Bu yüzden günümüzde çocukların evde bilgisayar başında olmaları onların “güvende” oldukları anlamına gelmiyor.
  • Çocukların sosyal medya ve internet ortamında bu tarz tuzaklara düşüp, üzücü olayların yaşanmaması için aileler, çocukların internet kullanma alışkanlıklarını mutlaka takip etmeliler.
  • Oynadıkları oyunları mutlaka birlikte belirlemeliler. Oyun başında ve internette geçirilen sürenin sınırlandırılması ve oyunun çocukların yaşına uygun olması gerekir.
  • Aileler çocukları ile sağlıklı bir iletişim kurmalılar ve çocukların aile içinde kendilerini
  • daha rahat ifade etmelerine olanak tanımalılar. Hem psikolojik hem de fiziksel sorunlarının önüne ancak bu şekilde geçilmiş olur.
  • En önemlisi de internet ortamında “bilinmeyen” kişilere karşı şüphe ile yaklaşılması ve bu kişilerin hayatımız açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği çocuklara mutlaka anlatılmalıdır.
  • Aileler bu konuda sorumlu ebeveyn yaklaşımları sergilemeli, internet ve oyun bağımlısı çocuklar için gerekirse bir uzmandan destek alınmalı ve çocukları sosyal aktivitelere yönlendirmeliler.
  • Sosyal paylaşım ağlarında çocuklarının arkadaşı olup, onların internet dünyasındaki; video izleme, müzik indirme, anlık mesajlaşma ve oyun oynama gibi çevrimiçi alışkanlıklarını düzenli olarak takip etmeliler.
BTK'nın açıklamasının tamamına kaynaktaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fBas%C4%B1n+B%C3%BClteni%2fMavi+Balina+Uyar%C4%B1s%C4%B1.pdf Yorum Yaz
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ardaq 1 yıl en beğenilen
aaa böyle ergenleri hedef alan haberler yapmayın, dh'nin yarısı mefta olur sonra :d
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DH Misafiri 1 yıl
Buna oyun diyenin aklına tüküreyim. Eleman müzık dinlettirip, film izlettirmiş öyle etkilemiş bir çeşit terapi yapmış, isteyen kabul etmiş.. Gerçek bilgisiyar oyunlarında böyle şeyler yok tehlike yok.
Şimdi cahil ana babalar Normal oyunları yasaklayıp sıkboğaz ederse çocuk o zaman bunalıma girer asıl..
Buna oyun diyenin aklına tüküreyim. Eleman müzık dinlettirip, film izlettirmiş öyle etkilemiş bir çeşit terapi yapmış, isteyen kabul etmiş.. Gerçek bilgisiyar o...
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QuexSeeL 1 yıl
Ölçülü ve yerinde bir hamle yapmış BTK. Bir oyun (güya) yüzünden bütün oyunları ateşe atmamış, çocuklar PC başına geçince güvende oldukları yanılgısına düşmeyin diyerek aileleri bireysel önlem almaya yönlendirmiş ve güzelce uyarmış. Toplumu bütün olarak bindirilmiş kıta yapmaya çalışmamış.
Ölçülü ve yerinde bir hamle yapmış BTK. Bir oyun (güya) yüzünden bütün oyunları ateşe atmamış, çocuklar PC başına geçince güvende oldukları yanılgısına düşmeyi...
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[A]narchy 1 yıl
biri link göndersin az oynuyak
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Ray Kurzweil 1 yıl
Oyun ergenler arasında tehlikeli derecede yaygın. Şurada yapılan yorumları ve tepkileri görünce şok oldum.
kargamel.com/...
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musa_unsal2005 1 yıl
Oyunu bilmeyenlere de yapılan bu uyarılarla duyuru yaptınız. Milletin oynamaycağı varsa şimdi merak edip oynayacak.
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ozeba 1 yıl
Bizim cocuklar yeteri kadar ingilizce bilmiyor zaten o yuzden ulkemiz icin tehlike yok beyler??
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PalaSakal 1 yıl
Son zamanlarda televizyon ve internette bu oyunun o kadar çok reklamı yapıldı ki hiç ilgisi olmayan insan bile merak eder oldu...
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Şehmistan 1 yıl
Biri bana şu oyunun linkini atsın.
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tobepeople 1 yıl
Luther dizisinde mavi balinanın aslı var zaten ikinci sezonda
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axaxa 1 yıl
taktılar şu balinaya her ay haberi çıkıyor.
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cellat87 1 yıl
beni etkisi altına alacak bir oyun arıyorum senelerdir umarım bu oyun işe yarar yoksa oyunlardanda birşey anlamıyorum artık cok sıkıcı geliyor :)
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deoks 1 yıl
Allah razı olsun bu oyundan da sayenizde haberimiz oldu. Şimdi bu neymiş diye araştırmaya başlar bizim gençler.
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