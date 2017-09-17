BTK'dan Mavi Balina oyunu uyarısı

Son zamanlarda birçok genci etkisi altına alan Mavi Balina oyununun kurbanları artıyor. Dünyada 130 kişinin, ülkemizde de son zamanlarda bazı gençlerin intiharında Mavi Balina oyunun etkisi olduğu düşünülüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Mavi Balina" adlı "katil oyun"un dünyada 130 gencin intiharına sebep olduğu, çocukları ve gençleri tehdit ettiği bildirildi.

Açıklamada oyunun engellenmesine yönelik sabit bir adresi olmadığı,oyunun kullanıcılar arsında özel linklerle paylaşılarak yayıldığı belirtildi. Açıklamaya göre bu linkler ile kişisel bilgileri Oltalama (Phishing) yoluyla çalınan gençler yakın çevrelerindeki kişilerle ilgili tehdit, şantaj ve siber zorbalığa maruz kalıyorlar. Oyuna katılan kişilerin, oyun üreticisinin bilinçli tercihi ile gece saatlerinde yapılması istenen çeşitli ve ürkütücü görevlerle ruh sağlıkları bozuluyor. 50 gün boyunca devam eden bu sürecin sonunda, oyunu oynayan kişiler üzerinde yanlış değer yargıları ve değersizlik hissi uyandırılıyor son görev olarak intihara yönlendirme sağlanıyor.

Gerçek Hayattan Kopmuş Yalnız Çocuklar Bu Tuzaklara Daha Çabuk Düşebilir

BTK'nın açıklaması şöyle devam ediyor: Mavi Balina çocuklar için, oyun görünümünde bir tuzaktır! Ve bu tuzaklara gerçek hayattan kopuk, yalnızlaşmış, sağlıklı bir iletişim ortamından uzak, özgüven problemi yaşayan çocuklar daha fazla düşebilir. Huzursuz bir aile ortamı bireyleri yalnızlık hissine iter ve bu yalnızlık hissi ile çocuklar internet ortamında yaklaşan tehlikelerin farkına varamaz, varsa da önemsemez. Bu yüzden günümüzde çocukların evde bilgisayar başında olmaları onların “güvende” oldukları anlamına gelmiyor.

Çocukların sosyal medya ve internet ortamında bu tarz tuzaklara düşüp, üzücü olayların yaşanmaması için aileler, çocukların internet kullanma alışkanlıklarını mutlaka takip etmeliler.

Oynadıkları oyunları mutlaka birlikte belirlemeliler. Oyun başında ve internette geçirilen sürenin sınırlandırılması ve oyunun çocukların yaşına uygun olması gerekir.

Aileler çocukları ile sağlıklı bir iletişim kurmalılar ve çocukların aile içinde kendilerini

daha rahat ifade etmelerine olanak tanımalılar. Hem psikolojik hem de fiziksel sorunlarının önüne ancak bu şekilde geçilmiş olur.

En önemlisi de internet ortamında “bilinmeyen” kişilere karşı şüphe ile yaklaşılması ve bu kişilerin hayatımız açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği çocuklara mutlaka anlatılmalıdır.

Aileler bu konuda sorumlu ebeveyn yaklaşımları sergilemeli, internet ve oyun bağımlısı çocuklar için gerekirse bir uzmandan destek alınmalı ve çocukları sosyal aktivitelere yönlendirmeliler.

Sosyal paylaşım ağlarında çocuklarının arkadaşı olup, onların internet dünyasındaki; video izleme, müzik indirme, anlık mesajlaşma ve oyun oynama gibi çevrimiçi alışkanlıklarını düzenli olarak takip etmeliler. BTK'nın açıklamasının tamamına kaynaktaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fBas%C4%B1n+B%C3%BClteni%2fMavi+Balina+Uyar%C4%B1s%C4%B1.pdf