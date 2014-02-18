Tek noktadan farklı servisler üzerinde arama imkanı veren iOS uygulaması Phlo güncellenerek ücretsiz yapıldı

Tek noktadan farklı servisler üzerinde arama için iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak kullanılan uygulama Phlo, hem güncellendi hem de ücretsiz yapıldı.





Tek bir arama komutu üzerinden hazır olarak gelen Google, Bing, Yahoo gibi arama motorları yanında Amazon, Cnet, Pinterest, YouTube, Wikipedia, ve IMDB gibi diğer birçok servis (30 site) içersinde arama yapılmasına imkan tanıyan Phlo, yapılan aramaları özel senkronizasyon desteğiyle geriye doğru kayıt altına alabiliyor ve bulunan site adreslerini mesaj ya da sosyal medya kanallarıyla başka kişilere gönderebiliyor. Ayrıca istenilen farklı siteleri arama sonuçlarına dahil edebilen uygulama, özel arama ayarları yanında Chrome ve Safari internet tarayıcılarıyla da etkileşim kurabiliyor. Yayınlanan yeni sürümüyle site listeleri için bünyesine yeni filtreler ve dahili tarayıcıya yenileme butonu eklenen uygulama, yeniden tasarlanan altyapı sayesinde oldukça hızlı çalışıyor ve Phlo Sync (Uygulama için satın alma) servisi haricinde artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Phlo uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id674569729?mt=8