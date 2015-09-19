Tekerlekli Hoverboard, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı

Geleceğe Dönüş filmi ile hayatımıza giren ve uzun yıllardır gerçeğe dönüşmesi en çok istenen kişisel ulaşım araçları arasında yer alan Hoverboard, bazı konsept çalışmalar haricinde halen gelebilmiş değil. Popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde destek arayan Hoverboard ise, benzer mantıkta tekerlekli şekilde çalışma gösteriyor.

Ortasında elektrik motorunu da barındıran büyük bir tekerlek yer alan Hoverboard, tasarımsal olarak standart bir kaykay gibi görünüyor ancak farklı renklerle desteklenmiş aydınlatma sistemiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Teknik olarak 16 km menzil, saatte 25 km maksimum hız, 10 kg ağırlık ve 16 dakika şarj süresi bulunan ürün, magnezyum malzemeden üretilmiş gövdesiyle sağlam bir çözüm oluşturuyor.

Vücut ağırlığının verildiği yöne doğru hareket eden Hoverboard, Bluetooth teknolojisi üzerinden kablosuz olarak bağlantı kurduğu akıllı telefonlardan kişiselleştirilebiliyor ve hız limiti belirleme, batarya durumunu kontrol etme ya da bünyesinde yer alan hoparlörden müzik çalma gibi işlevleri de uygulaması aracılığıyla yerine getirebiliyor.

Kickstarter üzerinde konan 500,000$'lık toplam miktarın henüz 38,000$'lık bölümünü toplamayı başaran Hoverboard, yapılacak en az 3,775$ gibi oldukça yüksek bir bağış miktarıyla 2016 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Gelecek vaadeden ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/552747221/hoverboard-the-next-evolution-in-personal-electric?ref=category_recommended