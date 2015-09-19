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Tekerlekli Hoverboard, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tekerlekli Hoverboard, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı
 
Geleceğe Dönüş filmi ile hayatımıza giren ve uzun yıllardır gerçeğe dönüşmesi en çok istenen kişisel ulaşım araçları arasında yer alan Hoverboard, bazı konsept çalışmalar haricinde halen gelebilmiş değil. Popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde destek arayan Hoverboard ise, benzer mantıkta tekerlekli şekilde çalışma gösteriyor.
Ortasında elektrik motorunu da barındıran büyük bir tekerlek yer alan Hoverboard, tasarımsal olarak standart bir kaykay gibi görünüyor ancak farklı renklerle desteklenmiş aydınlatma sistemiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Teknik olarak 16 km menzil, saatte 25 km maksimum hız, 10 kg ağırlık ve 16 dakika şarj süresi bulunan ürün, magnezyum malzemeden üretilmiş gövdesiyle sağlam bir çözüm oluşturuyor.
Vücut ağırlığının verildiği yöne doğru hareket eden Hoverboard, Bluetooth teknolojisi üzerinden kablosuz olarak bağlantı kurduğu akıllı telefonlardan kişiselleştirilebiliyor ve hız limiti belirleme, batarya durumunu kontrol etme ya da bünyesinde yer alan hoparlörden müzik çalma gibi işlevleri de uygulaması aracılığıyla yerine getirebiliyor.
Kickstarter üzerinde konan 500,000$'lık toplam miktarın henüz 38,000$'lık bölümünü toplamayı başaran Hoverboard, yapılacak en az 3,775$ gibi oldukça yüksek bir bağış miktarıyla 2016 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Gelecek vaadeden ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Tekerlekli Hoverboard, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı
 

https://www.kickstarter.com/projects/552747221/hoverboard-the-next-evolution-in-personal-electric?ref=category_recommended Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Umutcan 4 yıl
"Hover" (havada asılı durma) yapamadıktan sonra adının da Hoverboard olmasının manası yok. 4 yerine tek tekerlekli skateboard olmuş.
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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
Haberi yapan kişi , haberi yaparken videoyu izleme zahmetine bile girmiyor.
Zira ben izledim ve videoda 15 mil yazdığını görüyorum.

tr.wikipedia.org/...
15 mil hangi evrende 16 km menzil yapıyormuş biri bana anlatsın...
15 x 1.609 = 24 kilometre 135 metre

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Haberi yapan kişi , haberi yaparken videoyu izleme zahmetine bile girmiyor.Zira ben izledim ve videoda 15 mil yazdığını görüyorum.tr.wiki...
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NeroWin 4 yıl
Yaa millet gereksiz şeylere çok takılmış. İlgimi çeken asıl olay tekerleğin bir mile bağlı olmadan mıknatıslar yardımıyla havada döndürülmesi. Gerçekten o tekerlek için çok uğraşmışlar.
Cihazdan değil de en çok tekerlek mekanizmasından etkilendim.
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Eddie Van Halen 4 yıl
Test etmek isterdim..
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volverine_007 4 yıl
dusup kafa yarmak ıcın bır ıcat daha:D
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savinelli 4 yıl
pahalı kısmına katılmakla birlikte bilgiler yanlış verilmiş. 20 miles per hour diyor video da. yani saatte 32,18688 km yapıyor, 25 değil.
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Batw0 4 yıl
Beyni ve vücudu yürümekten fazla yoracak icat.. Videoda dikkat edileceği üzere dengede kalabilmek için sürekli bir uğraş ve titreme ki bana kullanışsız ama ilgi çekici geldi :)
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kadirirdem 4 yıl
uçuk bir fiyatla gündelik hayatta işe yarayacak bir şey....
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Umutcan 4 yıl
"Hover" (havada asılı durma) yapamadıktan sonra adının da Hoverboard olmasının manası yok. 4 yerine tek tekerlekli skateboard olmuş.
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alito 4 yıl
Fiyatı uçuk olmasa, gündelik hayatta iş görebilecek bir alet.
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