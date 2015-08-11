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Teknoloji devleri çocuk pornosuna karşı birlikte savaşacak

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Teknoloji devleri çocuk pornosuna karşı birlikte savaşacak
Microsoft, Google, Facebook, Twitter ve Yahoo farklı platformlarda birbirleriyle rakip olsalar da bu teknoloji devleri ve daha bir çoğu oldukça önemli bir konuda el birliği yapacak. İngiltere merkezli Internet Watch Foundation (IWF) kurumu ile anlaşma imzalayan şirketler çocuk pornosuna karşı savaşta önemli bir adım atmış oldu.
Yeni anlaşma ile birlikte çocuk istismarı içeren görüntülerin ayırt edilmesi ve engellenmesi çok daha kolay olacak. IWF'nin geliştirdiği sistem sayesinde bu teknoloji devleri internete yüklenen fotoğrafları kontrol edebilecek. Eğer bir fotoğrafta istismar olduğu anlaşılırsa bu durumda fotoğraf kara listeye alınacak ve silinerek paylaşılması engellenecek. Oluşturulan karaliste IWF'ye destek veren tüm teknoloji şirketleriyle birlikte paylaşırken bu sayede Amazon, Apple, Dropbox, PayPal ve daha bir çok şirket herhangi bir şekilde bu listeye karışan içeriklere farkında olmadan dahi hizmet veremeyecek.
Bu yeni sistem henüz Deep web gibi internetin karanlık yüzünde kullanılamayacak olsa da genel kullanıcının gezindiği tabakayı temizleyecektir. Bu sayede adeta zorla gösterilen pop-up içeriklerin genç bireyleri etkilemesinin önüne bir miktar geçilebilir.

http://www.engadget.com/2015/08/10/hash-lists-fighting-child-porn/ Yorum Yaz
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The Balance 3 yıl
Görmebak
Çocuk pornosuna karşı önlem olarak gösteriliyor bu ancak adamlar resmen telefonundaki fotoğraflara direkt olarak ulaşacak içinden kötü olanları ayıtlayacak bu resmen çocuk pornosuna karşı savaş diyip kişisel bilgilere yasal olarak erişme bu kabul edilemez bir şey.

Bazen fedakarlık yapmamız gerekecek. Hayatın kuralı bu. İyi bir şey yaparken kesin başka bir şey daha vardır...
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ufuk172 3 yıl
Tum porno icerikleri temizleseler cok daha memnun olurum aslinda ama ekmegini yedikleri piyasayi da ortadan kaldirmazlar.
Cinsel istismarin her turlusu yasaklanmali.
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tobepeople 3 yıl
android telefonlar parmakla kontrol ediliyor ve tüm suçluların telefonu var boş işlerle uğraşana kadar bunları kullanarak teröristleri soyguncuları tecavüzcüleri yakalasınlar çok da kolay yapılabilir bir şey bu bahsettiğim kimsenin haberi olmasa da olur maksat kimin nerede olduğu bilinsin evden kaçanları kaçırılanları bile bu yöntemle bulabilirler , teknoloji devleri farklı şeyler peşinde gibi ama tabi engel olacaksa baksınlar umurumda olmaz zaten cep telefonlarında resim çekilmesine karşıyım ne kadar özel olabilirki kendi pornonuzu mu çekiyorsunuz sanki ama bu telefonlarla absürb istismar eden insanlar çocukları vs böyle resimler çekerse polisin haberi olur güzel bir şey
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kadirirdem 3 yıl
inşallah çözerler bu tarz şeyler olmamalı....
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Görmebak 3 yıl
Çocuk pornosuna karşı önlem olarak gösteriliyor bu ancak adamlar resmen telefonundaki fotoğraflara direkt olarak ulaşacak içinden kötü olanları ayıtlayacak bu resmen çocuk pornosuna karşı savaş diyip kişisel bilgilere yasal olarak erişme bu kabul edilemez bir şey.
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
DeepWeb varken piyasadan silinmeleri çok zor ellerinde internet harici DeepWeb ten alınma çok fazla arşiv var Facebookta DeepWeb yazın numaranızı sayfa kurucusuna verin anında alıyolar arşivlerini paylaşmaya başlıyorlar.
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