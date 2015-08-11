Teknoloji devleri çocuk pornosuna karşı birlikte savaşacak

Microsoft, Google, Facebook, Twitter ve Yahoo farklı platformlarda birbirleriyle rakip olsalar da bu teknoloji devleri ve daha bir çoğu oldukça önemli bir konuda el birliği yapacak. İngiltere merkezli Internet Watch Foundation (IWF) kurumu ile anlaşma imzalayan şirketler çocuk pornosuna karşı savaşta önemli bir adım atmış oldu.

Yeni anlaşma ile birlikte çocuk istismarı içeren görüntülerin ayırt edilmesi ve engellenmesi çok daha kolay olacak. IWF'nin geliştirdiği sistem sayesinde bu teknoloji devleri internete yüklenen fotoğrafları kontrol edebilecek. Eğer bir fotoğrafta istismar olduğu anlaşılırsa bu durumda fotoğraf kara listeye alınacak ve silinerek paylaşılması engellenecek. Oluşturulan karaliste IWF'ye destek veren tüm teknoloji şirketleriyle birlikte paylaşırken bu sayede Amazon, Apple, Dropbox, PayPal ve daha bir çok şirket herhangi bir şekilde bu listeye karışan içeriklere farkında olmadan dahi hizmet veremeyecek.

Bu yeni sistem henüz Deep web gibi internetin karanlık yüzünde kullanılamayacak olsa da genel kullanıcının gezindiği tabakayı temizleyecektir. Bu sayede adeta zorla gösterilen pop-up içeriklerin genç bireyleri etkilemesinin önüne bir miktar geçilebilir.

http://www.engadget.com/2015/08/10/hash-lists-fighting-child-porn/