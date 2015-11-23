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Teknoloji devleri şifreli bağlantıların önemine dikkat çekiyor

Paris saldırısında IŞİD teröristlerinin güvenli iletişim uygulamalarını kullanarak organize olması, hükümetler ile internet devlerinin karşı karşıya gelmesine neden oluyor.
3 yıl
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji devleri şifreli bağlantıların önemine dikkat çekiyor


Geçtiğimiz hafta Paris'teki terör saldırıları sonrasında tüm dikkatleri yüksek güvenlik sunan çevrimiçi hizmetlere çevirmişti. Teröristlerin özellikle Telegram gibi güvenli ağları kullanması tartışmaları da beraberinde getirdi. 

Pek çok ülkenin hükümet yetkilisi ve siyasetçileri, güvenlik odaklı hizmetlerin şifrelemelerinin biraz daha güçsüz hale getirilmesi için kanun teklifleri hazırlamaya başladı. Zira bu yolla teröristlerin iletişiminin daha rahat bir şekilde izlenebileceği düşünülüyor. 

Diğer taraftan internet devleri aynı kanıda değil. Apple, Google, Facebook gibi devlerin üyesi olduğu Bilgi Teknolojileri Endüstri Konseyi - ITIC yaptığı açıklamada, şifrelemeleri güçsüz bir hale getirmenin kötü niyetli insanların daha çok işine yarayacağını ve topluma daha fazla zarar getireceğini, güçlü şifrelemelerin pek çok siber suçun önüne geçtiğini dile getirdi. 

ITIC grubunda Apple, Google, Facebook'un yanında Adobe, AMD, BlackBerry, Canon, Corning, Dell, Epson, Fujitsu, HP, HTC, IBM, Intel, Intuit, Kodak, Lenovo, Logitech, LinkedIn, Nokia, Oracle, Qualcomm, Samsung, Sony, Symantec, Toshiba, Twitter, Visa ve Yahoo gibi devler yer alıyor. Yani bir nevi açıklamalar tüm bu devleri bağlıyor diyebiliriz. 

Yıllar boyunca internette iletişimin ve veri aktarımlarının şifreli olması gerektiği savunulmuştu. Hatta pek çok internet devine bu yönde yaptırımlar uygulanması bile gündeme gelmişti. Görülen o ki modern toplum bu mücadelesinden bir anda vazgeçmiş gibi görünüyor. 

http://bgr.com/2015/11/22/apple-google-facebook-microsoft-encryption/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
ne den bu kadar az bilgi var
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Castiel 3 yıl
tor ağına kafayı takacaklar demedı demeyın
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byrd 3 yıl
Bu arada Anonymous işide savaş açmıştı ama alakasız kişileri hacklemiş.
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Patren 3 yıl
nvidia yokmu o listede
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