Telefon görüşmeleri, akıllı telefonlarda öncelik olmaktan çıktı

Akıllı telefonlar gelişmiş özellikleri ve geniş kullanım alanlarıyla telefonun asıl amacı olan haberleşme dışında birçok alanda da kullanılıyor. İngiliz mobil operatör O2'de bu durumu ortaya koyan bir istatistik grafiği yayınlayarak akıllı telefonların hangi alanlarında daha fazla kullanıldığını ortaya koydu.

O2'nin yayınladığı istatistiklerde, bir kullanıcının akıllı telefonuyla yaptığı günlük aktivitelerin ortalama süreleri gösteriliyor. İstatistiklere göre; kullanıcılar akıllı telefonlarında 24 dakika 49 saniyeyi internette gezinmeye harcarken, sosyal medya, müzik dinleme ve oyun başlıkları onu takip ediyor. Eskiden telefonlar da asıl amaç olan telefon görüşmeleri ise 12 dakika 6 saniyelik bir süre ile 5. sırada yer alıyor. Akıllı telefonların vazgeçilmezi olan ve üreticilerin üzerinde sıklıkla durduğu kamera kullanımı ise 3 dakika 28 saniye ile listenin son sırasında bulunuyor. Ortalama olarak alınan bu değerler tabi ki her kullanıcıya göre farklılık gösterebiliyor.





O2 İngiltere'nin cihazlardan sorumlu genel yöneticisi 'David Johnson' ise yayınlanan bu istatistiklerle ilgili olarak akıllı telefonların artık İsviçre çakısına benzer nitelikler kazandığını; fotoğraf makinesi, saat ve hatta dizüstü bilgisayarları bile fazlalık haline getirdiğini dile getiriyor. Ayrıca telefon görüşmelerinde herhangi bir düşüş olmadığını, ancak akıllı telefonların insanların hayatlarında daha fazla yer edindiğini sözlerine ekliyor.

http://www.telegraph.co.uk/technology/mobile-phones/9365085/Smartphones-hardly-used-for-calls.html