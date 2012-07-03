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Telefon görüşmeleri, akıllı telefonlarda öncelik olmaktan çıktı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar gelişmiş özellikleri ve geniş kullanım alanlarıyla telefonun asıl amacı olan haberleşme dışında birçok alanda da kullanılıyor. İngiliz mobil operatör O2'de bu durumu ortaya koyan bir istatistik grafiği yayınlayarak akıllı telefonların hangi alanlarında daha fazla kullanıldığını ortaya koydu.

O2'nin yayınladığı istatistiklerde, bir kullanıcının akıllı telefonuyla yaptığı günlük aktivitelerin ortalama süreleri gösteriliyor. İstatistiklere göre; kullanıcılar akıllı telefonlarında 24 dakika 49 saniyeyi internette gezinmeye harcarken, sosyal medya, müzik dinleme ve oyun başlıkları onu takip ediyor. Eskiden telefonlar da asıl amaç olan telefon görüşmeleri ise 12 dakika 6 saniyelik bir süre ile 5. sırada yer alıyor. Akıllı telefonların vazgeçilmezi olan ve üreticilerin üzerinde sıklıkla durduğu kamera kullanımı ise 3 dakika 28 saniye ile listenin son sırasında bulunuyor. Ortalama olarak alınan bu değerler tabi ki her kullanıcıya göre farklılık gösterebiliyor.

O2 İngiltere'nin cihazlardan sorumlu genel yöneticisi 'David Johnson' ise yayınlanan bu istatistiklerle ilgili olarak akıllı telefonların artık İsviçre çakısına benzer nitelikler kazandığını; fotoğraf makinesi, saat ve hatta dizüstü bilgisayarları bile fazlalık haline getirdiğini dile getiriyor. Ayrıca telefon görüşmelerinde herhangi bir düşüş olmadığını, ancak akıllı telefonların insanların hayatlarında daha fazla yer edindiğini sözlerine ekliyor.

http://www.telegraph.co.uk/technology/mobile-phones/9365085/Smartphones-hardly-used-for-calls.html Yorum Yaz
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By_Rdv 6 yıl en beğenilen
Habere bakmadan veya okumadan ilk iş olarak resme bakıp; Samsung S2, S3 nerede iPhone halen en iyi gibi yorumlar geliyor


Tebrik ediyorum sizleri...
Habere bakmadan veya okumadan ilk iş olarak resme bakıp; Samsung S2, S3 nerede iPhone halen en iyi gibi yorumlar geliyorTebrik ediyoru...
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nkvelioglu 6 yıl
Biri bir s2 yada 4s i överse yangına körükle gitmeyin arkadaşlar çünkü adamın istediği de zaten ortamı ateşe vermek laftan anlar mı sizce? Bırakın dursun o yazısı. Bu arada bu konudaki fanboy değil alınmasın genel söyledim. Yine aynı şey oldu. Konu nee tartışılan ne. Bu canımı sıkıyor. El kadar telefon lan bunlar Sauron un yüzüğü sanki :D Kıymetlimisss!
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OnlyAnanas 6 yıl
@psynca
dostum yaptığım çirkeflik falan değil her şeye bu pencereden bakarsan tabiki de hep sen haklısın nerden çlıkardın fanboy olduğumu apple a marka parası falan dediğimi öğrenebilir miyim ? Küçüklüğümden beri steve jobs hayranıyım ve sürekli takip ederim biyografi kitabını kaç kez okudum ama malesef bunları algılayamıyorunuz daha ne yapabilirim . İçiniz o kadar dolmuş ki konuşmamdan alakasız o kadar şey çıkarıyorsunuz yinede dikkate alıp cevap yazdım benden bu kadar .
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freefalcon 6 yıl
2-3 saatlik notebook sarj suresinden sikayet etmeyen arkadaslar, bu mini akıllı bilgisayarların sarj suresine 1gunu cıkarmıyor diye neden takıntı yaparsınız anlamıyorum..
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freefalcon 6 yıl
Akıllı telefonu almanın ilk amacı internet kullanımıdır zaten cogu kisi bu boyle. Zaten bana gore artık bu cihazlara akıllı telefon demek onları tanımlamıyor. Hem bilgisayar hem kamera, telefon, mp3, medya oynatıcı vs. hepsi bir arada olan bir cihaza sadece telefon demek dogru degil.
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Empennage 6 yıl
Doğru aslında. İnsanlar akıllı telefon alırken internet, uygulama, kamera vs. için alıyor telefonu. Sonuçta 100 liralık telefon da konuşturuyor.
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S.A.G.S. 6 yıl
24 dk. 49 saniye internet kullanımı, hiçte gerçekçi gelmedi.
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RainKnight 6 yıl
samsung yok diyenlere gelsin nokia niye yok yada niye sony yok


resme göre yorum yapılıyor ya süper


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'Kıtmir' 6 yıl

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nkA 6 yıl
Sarj dayanmiyor ki goruselim...
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gfbekir 6 yıl
boyutu bu kadar arttirmalarinin sebebi de zaten bu
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VoldroY 6 yıl
O sanırım benim adıma geçerli değil,S2 var internet için kullansam da genelde arama için sanırım.Hatta bu hafta 15 saate yakın telefon ile konuşmuşum onun haricinde sadece üstte bildirim gelirse Twitter vs bir programdan o zaman bakıyorum internete sanırım ama tabi ki çok kullanılıyor internet.

İnternet ile telefondan konuşma işini bir türlü çözemedim.Yoksa İsviçre ve Fransa'daki tanıdıklarım ile o şekilde konuşmak istiyorum da bilgisayardan yapıyorum telefondan bir türlü yapamadım.Skype indirdim para istedi bende geri sildim.

Sürekli zaten internet paketi var,3G hızı da her türlü götürür.Ayda belli bir miktar verip internet üzerinden telefon ile görüşmek daha mantıklı tabi.

Genelde aramalarım 1 dakikayı geçmediğinden artık Bimcell almayı düşünüyorum,6 sn 1 kuruş her türlü daha hesaplı ancak çevremdekilerin geçmesini bekliyorum.
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MassiveDynamic 6 yıl
öncelik bende de internet telefon özelliği olmayan galaxy 5 inclik bir modeli ve ipod touch var yani zaten piyasadalar
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onurkok 6 yıl
Artik kapansin şu telefon devri
internet yaygınlaşsın
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SEO-Uzmanı 6 yıl
akıllı telefon alanlar, bölgesel Wİ-Fİ ağı üzerinden SKYPE gibi programlarla
daha ucuza veya ücretsiz aramalar için kullanıyorlar ! :)
zaten bu açıdan sözüm ona akıllı telefon fiyatları normalin 2 katı ama uzun vade de daha kârlı !
ve bu yüzde GSM op. veri data iletişimi ücretlendirmelerini altın satar gibi yapıyor.
ama uzun vadede kabaca bundan bi 5 yıl sonra GSM baz istasyonları değilde !
Wİ-Fİ baz istasyonları iletişim pazarında daha büyük bir pasta dilimine sahip olacak
şu an bunu okuyun, yarın nasıl gerçek olacağını göreceksiniz zaten :)
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