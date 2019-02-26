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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Telefon olarak kullanılabilen, esnek ekranlı akıllı saat Nubia Alpha tanıtıldı

Nubia, uzun bir süredir merakla beklenen akıllı saat modelini Mobil Dünya Kongresi'nde nihayet tanıttı. Esnek bir ekranı olan cihaz aynı zamanda telefon olarak da kullanılabiliyor.
2 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çin merkezli telekominikasyon şirketi ZTE'nin alt markası olan Nubia, kullanıcıların merakla beklediği akıllı saat modeli Nubia Alpha'yı, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı. Alışılmış akıllı saat modellerinden farklı bir tarz sunan cihaz, giyilebilir bir akıllı telefon olarak da kullanılabiliyor.
Rakiplerinden farklı bir tarz
Nubia Alpha görsellerde de görebileceğiniz gibi, esnek ekranı sayesinde bileğinize dolanan bir akıllı saat modeli ve bu da cihazı rakip modellerden ayıran önemli bir özellik. 4 inç 960 × 192 OLED ekrana sahip olan Nubia Alpha, Qualcomm Snapdragon Wear 2100 yonga setine sahip. 36:9 en boy oranı sunan esnek ekranının ise nispeten dar ve oldukça uzun olduğunu söyleyebiliriz.

1 GB RAM, 8 GB depolama alanı, 5 MP kamera ve 500 mAh pil kapasitesi ile birlikte gelecek olan Nubia Alpha, özel bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Akıllı saatin fiyatlandırması ise Bluetooth modeli için 449 euro, eSIM varyantı için 549 euro ve 18 ayar altın eSIM modeli için 649 euro olarak belirlenmiş durumda.

https://www.engadget.com/2019/02/25/nubia-alpha-wearable-smartphone-display/ Yorum Yaz
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LGatakan 2 ay
Pip Boy.
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cabriyo 2 ay
pil durumu peki? tahmini 1,3" saat şarjı 22 saat giderken bu 4" olduğuna göre şarjı 7 saat falan gider.
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DarthLuca 2 ay
Akıllı saati değiştirmek için merakla beklediğim bir üründü fakat o tasarım saat olmaktan çıkmış. Bilek ve bu cihaz nedense at ve kelebek çağrışımı yaptırıyor
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DH Misafiri 2 ay
Daha kalın bir kordon ekran ile mevcut telefonların en boy oranı yakalanırsa ya da yaklaşılırsa devrimsel nitelikte bir gelişim yaşanır gibi geliyor bana. Düşünün , herhangi bir cebe ihtiyaç olmadan taşınabilen bir alet kolunuzdan çıkarıp aktif halde telefon şekilnde kullanıp anlık bilgileri anında saate bakar gibi okuyabildiğiniz tekrar aldığınız yere koyma gibi bir derdinizin dahi olmadığı pratiklikte. Üstelik elinizden düşüp eyvah deme durumu neredeyse sıfıra yakın.Bu iyi bir fırsat eğer iyi sentezlenebilir ve yeni gelişrmelerin entegrasyonu çok gecikmeden sağlanabilirse akıllı telefon piyasasının hemen her konuda doygunluğa ulaştığı günümüzde rutinden saptıran bir ürün çıkacak gibi.
Teknolojinin daima faydalı olacağı gelişmeler dileğiyle...
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RickCooL 2 ay
Teknolojide yenilik için güzel bir ürün lakin şimdilik tutacağını sanmıyorum.
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sis651 2 ay
Sunacağı batarya özelliği ve fonksiyonları ile ne kadar işe yarar bir ürün olur, onu bilemem. Ama esnek ekran teknolojisini şimdiye kadar en mantıklı şekilde kullanan uygulama bu oldu bence. :)
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01myavuz 2 ay
Akıllı saatler pek ilgimi çekmez ama görüntü olarak işte budur dedirtecek saat olmuş. Fonksiyon ve pil süresi iyi olursa çok satar gibi.
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scorpion20 2 ay 01myavuz
aynen bende tasarımı güzel
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