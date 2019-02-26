Telefon olarak kullanılabilen, esnek ekranlı akıllı saat Nubia Alpha tanıtıldı

Teknoloji Editörü
Çin merkezli telekominikasyon şirketi ZTE'nin alt markası olan Nubia, kullanıcıların merakla beklediği akıllı saat modeli Nubia Alpha'yı, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı. Alışılmış akıllı saat modellerinden farklı bir tarz sunan cihaz, giyilebilir bir akıllı telefon olarak da kullanılabiliyor.
Rakiplerinden farklı bir tarzNubia Alpha görsellerde de görebileceğiniz gibi, esnek ekranı sayesinde bileğinize dolanan bir akıllı saat modeli ve bu da cihazı rakip modellerden ayıran önemli bir özellik. 4 inç 960 × 192 OLED ekrana sahip olan Nubia Alpha, Qualcomm Snapdragon Wear 2100 yonga setine sahip. 36:9 en boy oranı sunan esnek ekranının ise nispeten dar ve oldukça uzun olduğunu söyleyebiliriz.
1 GB RAM, 8 GB depolama alanı, 5 MP kamera ve 500 mAh pil kapasitesi ile birlikte gelecek olan Nubia Alpha, özel bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Akıllı saatin fiyatlandırması ise Bluetooth modeli için 449 euro, eSIM varyantı için 549 euro ve 18 ayar altın eSIM modeli için 649 euro olarak belirlenmiş durumda.
https://www.engadget.com/2019/02/25/nubia-alpha-wearable-smartphone-display/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Teknolojinin daima faydalı olacağı gelişmeler dileğiyle...