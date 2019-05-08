Gücünü telefondan alan artırılmış gerçeklik gözlüğü

Akıllı gözlüklerin hayatımıza girmesine oldukça uzun bir süre var. Ancak Google ve Microsoft gibi büyük firmalar şimdiden ciddi yatırımlar yapıyorlar. Onlardan söz edilse de bu alanda oldukça uzun süredir faaliyet gösteren Epson gibi şirketler göz ardı edilebiliyor. 2011 yılında ilk gözlüğünü tanıtan Epson, bugün ise Android telefonlara veya tabletlere bağlanabilen Moverio BT-30C modelini tanıttı.

Rakiplerine göre uygun fiyatlı

Epson tarafından üretilen önceki gözlüklerin kablo yardımıyla bilgisayara bağlanması gerekiyordu. Firma özel bir çalışma yaparak gözlüğün çalışabileceği harici Android kutusu da geliştirdi ancak maliyetleri hala yüksekti. Kullanıcıların sahip olduğu Android telefona bağlanabilmesi sayesinde Moverio BT-30C, 499 dolar fiyat etiketi ile geliyor. Type-C kablosu bulunan artırılmış gerçeklik gözlüğünü isterseniz bilgisayarınıza bağlayarak kullanmaya devam edebileceksiniz.

Artırılmış gerçeklik gözlüğü dendiğinde akla ilk gelen Microsoft’un HoloLens’i oluyor. Fiyatından ve görünüşünden tahmin edebileceğiniz gibi Epson’un geliştirdiği modellerden HoloLens performansı beklemek yanlış. Zaten 23 derecelik dar görüş alanı da cihazın önünü kesecektir.

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Saydam cam önünde OLED ekranla gelen cihazı isterseniz siyah camla da sipariş verebiliyorsunuz. Böylece film izlerken daha iyi bir görüntü alabilirsiniz. Sonuç olarak Moverio BT-30C pek iyi gözükmeyen ve kullanışsız bir gözlük olsa da fiyatların aşağı doğru gittiğini görmek açısından önemli.

https://www.engadget.com/2019/05/08/epsons-500-smart-glasses-are-literally-powered-by-your-phone/