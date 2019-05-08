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Google, katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğini onayladı

Teknoloji devi Google da katlanabilir akıllı telefon üreticileri arasına katılıyor. Pixel telefonların geliştirilmesine öncülük eden Mario Queiroz yaptığı bir röportajda bu söylentiyi doğruladı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz yıl Google'ın katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söylentileri mevcuttu. Bunun söylentiler de şirketin geliştirdiği Android işletim sisteminin, katlanabilir akıllı telefonları desteklemeye bağlayacağını duyurmasından kaynaklanıyordu. Şimdi ise şirketin bu planı resmi olarak doğrulandı.

Şimdilik prototip aşamasında

Pixel telefonların geliştirilmesine öncülük eden ekibin başındaki isim Mario Queiroz, CNET ile yaptığı bir röportajda Google'ın katlanabilir akıllı telefon için çalışmalar yaptığını onayladı. Bu gelişmenin henüz prototip aşamasında olduğunu belirten Queiroz, nasıl bir cihaz geliştirecekleri konusunda hala arayışta olduklarını ifade etti.
Mario Queiroz konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Bu teknoloji şimdilik prototip aşamasında. Uzun zamandır çalışıyoruz. Yenilikçi bir ürün olması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuşarak, şimdilik kullanıcıları çok fazla beklentiye sokmamayı tercih etti. Önümüzdeki süreçte şirketin, katlanabilir akıllı telefon alanındaki rakipleri olan Samsung, Huawei, LG ve Xiaomi'ye kıyasla nasıl bir fark yaratacağını hep beraber göreceğiz.

https://www.cnet.com/news/google-is-already-working-on-a-foldable-pixel-phone/ Yorum Yaz
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ardicli2000 1 hf.
Telefonun tamamı yerine yalnızca ekranın katlanabildiği / içine girdiği / otomatik kapanıp açıldığı çözümler daha etkin olacaktır kanaatindeyim.
Düşünün ki S10'unuz var. Film açacaksınız, size soruyor: "ekran büyütülsün mü?" Siz de evet diyorsunuz ve içe katlı ekran çıkıyor. LG nin TVsi yuvarlanıyor mesela. Bu tarz bir çözümler olabilir.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
" bu saçmalığa daha ne kadar katlanacaksınız " :)
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Venüs_us 1 hf. yeni yorumcu
Ne zaman bitecek bu katlanabilir akıllı telefon saçmalığı ?
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teknokaptan 1 hf.
fiyati. 1000-2500 dollar uzeri olur kesin
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