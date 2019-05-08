Google, katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğini onayladı

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz yıl Google'ın katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söylentileri mevcuttu. Bunun söylentiler de şirketin geliştirdiği Android işletim sisteminin, katlanabilir akıllı telefonları desteklemeye bağlayacağını duyurmasından kaynaklanıyordu. Şimdi ise şirketin bu planı resmi olarak doğrulandı.
Şimdilik prototip aşamasında
Pixel telefonların geliştirilmesine öncülük eden ekibin başındaki isim Mario Queiroz, CNET ile yaptığı bir röportajda Google'ın katlanabilir akıllı telefon için çalışmalar yaptığını onayladı. Bu gelişmenin henüz prototip aşamasında olduğunu belirten Queiroz, nasıl bir cihaz geliştirecekleri konusunda hala arayışta olduklarını ifade etti.Mario Queiroz konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Bu teknoloji şimdilik prototip aşamasında. Uzun zamandır çalışıyoruz. Yenilikçi bir ürün olması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuşarak, şimdilik kullanıcıları çok fazla beklentiye sokmamayı tercih etti. Önümüzdeki süreçte şirketin, katlanabilir akıllı telefon alanındaki rakipleri olan Samsung, Huawei, LG ve Xiaomi'ye kıyasla nasıl bir fark yaratacağını hep beraber göreceğiz.
https://www.cnet.com/news/google-is-already-working-on-a-foldable-pixel-phone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Düşünün ki S10'unuz var. Film açacaksınız, size soruyor: "ekran büyütülsün mü?" Siz de evet diyorsunuz ve içe katlı ekran çıkıyor. LG nin TVsi yuvarlanıyor mesela. Bu tarz bir çözümler olabilir.