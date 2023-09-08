ABD ordusu, Microsoft Hololens kaskları için sonraki aşamaya geçiyor

Paylaşılan raporda 20 adet IVAS prototipinin ağustos ayında bir grup piyade tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Rapora göre IVAS’lar "silah uyumluluğu, navigasyon araçları ve görev planlama çalışmaları" için test edildi. Testte ayrıca başlıkların konforu ve çalışma düzeyleri de değerlendirildi. IVAS programının bir sonraki aşamasında ABD ordusunun, başlıkları daha uygun fiyatlı hale getirmek için Microsoft ile birlikte çalışması bekleniyor.
Testler devam edecek
Microsoft ise ilk sürümlerdeki sorunları tespit ederek gelişmiş IVAS sistemleri hazırlayarak başlığın form faktöründe bazı değişiklikler yaptı. Form faktörde yapılan değişiklikler hem kablolamayı hem de konfor değişikliklerini içeriyor. Aktarılanlara göre ABD ordusunun bir sonraki değerlendirme aşaması 18 ay kadar sürecek. Bu süre zarfında da geliştirmeler yapılabilecek. Her şey yolunda giderse ABD, IVAS başlıklarının seri üretimine 2025 yılında başlayabilir.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.