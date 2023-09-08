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    ABD ordusu, Microsoft Hololens kaskları için sonraki aşamaya geçiyor

    ABD ordusu tarafından test edilen artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı Microsoft Hololens kaskları için bir sonraki aşamaya geçilmesine karar verildi. AR, personele dev farkındalıklar getiriyor.
    ABD ordusu, Hololens kaskları için sonraki aşamaya geçiyor Tam Boyutta Gör
    Temmuz ayında Microsoft'un ABD ordusuna artırılmış gerçeklik tabanlı geliştirilmiş IVAS (Integrated Visual Augmentation System) cihazlarından oluşan bir teslimat yapacağı ortaya çıkmıştı. Bu ürünler Microsoft'un HoloLens teknolojisine dayanıyor ve askerlere durumsal farkındalık konusu başta olmak üzere çeşitli alanlarda ek özellikler sağlıyor.

    ABD, Hololens gözlüklerinde ilerliyor

    ABD ordusu, Hololens kaskları için sonraki aşamaya geçiyor Tam Boyutta Gör
    Elde edilen bilgilere göre ABD ordusu IVAS değerlendirmesinin ikinci aşamasına geçilmesini onaylamış durumda. İkinci aşamadan neyin kastedildiği tam olarak belli değil ancak kuvvetle muhtemeldir ki Microsoft, önümüzdeki aylarda ABD ordusu için bu HoloLens tabanlı cihazlardan daha fazlasını geliştirmeye başlayacak.

    Paylaşılan raporda 20 adet IVAS prototipinin ağustos ayında bir grup piyade tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Rapora göre IVAS’lar "silah uyumluluğu, navigasyon araçları ve görev planlama çalışmaları" için test edildi. Testte ayrıca başlıkların konforu ve çalışma düzeyleri de değerlendirildi. IVAS programının bir sonraki aşamasında ABD ordusunun, başlıkları daha uygun fiyatlı hale getirmek için Microsoft ile birlikte çalışması bekleniyor.

    Testler devam edecek

    ABD ordusu, Hololens kaskları için sonraki aşamaya geçiyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft daha önce bu tür başlıkları orduya teslim etmek üzere 10 yıllık büyük bir sözleşme imzalamıştı. Sözleşme, 121.000 adet başlık ve 21.9 milyar dolar değerindeydi ancak Microsoft'un 2021 yılında AR kulaklıklarının ilk versiyonlarını orduya göndermesinin ardından, sahadaki askerler tarafından kullanımının hantal olduğu, işlevsel olmadığı ve sağlık sorunlarına neden olduğu görüldü.

    Microsoft ise ilk sürümlerdeki sorunları tespit ederek gelişmiş IVAS sistemleri hazırlayarak başlığın form faktöründe bazı değişiklikler yaptı. Form faktörde yapılan değişiklikler hem kablolamayı hem de konfor değişikliklerini içeriyor. Aktarılanlara göre ABD ordusunun bir sonraki değerlendirme aşaması 18 ay kadar sürecek. Bu süre zarfında da geliştirmeler yapılabilecek. Her şey yolunda giderse ABD, IVAS başlıklarının seri üretimine 2025 yılında başlayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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