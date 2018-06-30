Telefonlar için airbag kılıf [Video]

Almanya’nın Aalen Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen kılıf, telefonların düşmesi sonucu meydana gelen darbeleri sönümlüyor. Dört bacaklı telefon kılıfı, deyim yerindeyse telefonlar için airbag görevi görüyor.





Philip Frenzel isimli mühendis tarafından geliştirilen kılıf, köşelerindeki bacakları sayesinde darbeyi emiyor ve telefonun zemin ile temasını engelliyor. Kılıfın köşelerindeki çift taraflı bacaklar normal kullanımda yuvasında kapalı konumdayken, telefonun düştüğünü algıladığında yuvasından çıkıyor. Bu sayede telefon, kedi gibi dört bacağının üzerine düşüyor.

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Kılıfın üzerinde, düşüşü algılayan sensörler bulunuyor. Geliştiricinin ilk tasarımsal prototipinde kılıfın köşelerinde hava yastıkları hayal etmiş ancak tek kullanımlık olduğu için bu tasarımdan vazgeçerek çift taraklı ayak tasarlamış.

Kılıf henüz satışına sunulacak kadar hazır durumda değil. Sensörlerin yüzde 100 doğruluğa ulaşmasının ardından kullanıcıların beğenisine sunulacak. Patenti alınan kılıfın pazarlaması için kılıf üreticileri ile görüşmeler yapılıyor.