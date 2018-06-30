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Telefonlar için airbag kılıf [Video]

Kırık telefon ekranlarını ve ezik köşeleri tarihe gömecek telefon kılıfı üretildi. Almanya'da bir üniversite öğrencisi tarafından geliştirilen kılıf, yakın zamanda satışa sunulacak.
10 ay
9b
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Cep Tel Aksesuarları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Almanya’nın Aalen Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen kılıf, telefonların düşmesi sonucu meydana gelen darbeleri sönümlüyor. Dört bacaklı telefon kılıfı, deyim yerindeyse telefonlar için airbag görevi görüyor.


Philip Frenzel isimli mühendis tarafından geliştirilen kılıf, köşelerindeki bacakları sayesinde darbeyi emiyor ve telefonun zemin ile temasını engelliyor. Kılıfın köşelerindeki çift taraflı bacaklar normal kullanımda yuvasında kapalı konumdayken, telefonun düştüğünü algıladığında yuvasından çıkıyor. Bu sayede telefon, kedi gibi dört bacağının üzerine düşüyor.

Ayrıca Bkz. "Bu elektrikli takside ödemeler şarkı söyleyerek yapılacak"

Kılıfın üzerinde, düşüşü algılayan sensörler bulunuyor. Geliştiricinin ilk tasarımsal prototipinde kılıfın köşelerinde hava yastıkları hayal etmiş ancak tek kullanımlık olduğu için bu tasarımdan vazgeçerek çift taraklı ayak tasarlamış.

Kılıf henüz satışına sunulacak kadar hazır durumda değil. Sensörlerin yüzde 100 doğruluğa ulaşmasının ardından kullanıcıların beğenisine sunulacak. Patenti alınan kılıfın pazarlaması için kılıf üreticileri ile görüşmeler yapılıyor.


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SEO-Uzmanı 10 ay en beğenilen
yürürken konuşuyorsanız ve ayağınız takıldığı anda 1 saniye içinde serbest düşüş modunda
veya uçak türbilansa girince bu pençeler gözünüze girebilir gerisini siz düşünün !
bu ürünü alacaklar şimdiden iyi bir göz doktoru aramaya başlasa iyi olur sanırım. !
!
şekil çok itici dahası düştüğü yer, düz yer değil örneğin ;taşlık kayalık arazi !?
!
en iyi koruma yöntemi !
1. yöntem ; bileğe iple bağlama ( bu şekilde yere eğilmenize gerek kalmaz )
2. silikon kılıf ! düşme açısı ne olursa olsun ilk iki şok dalgasını çok başarılı bir şekilde azaltıyor !
bunun dışındakiler hepsi birer şehir efsanesidir !
yürürken konuşuyorsanız ve ayağınız takıldığı anda 1 saniye içinde serbest düşüş modundaveya uçak türbilansa girince bu pençeler gözünüze girebilir gerisin...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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deoks 10 ay
Başına birşey geldiğinde hayatınızı sarsacak kadar büyük bir meblağ tutan aleti de almayın kardeşim. Gerçi telefonu alıp içine tl yükleyemeyenler var şu ülkede.
Başına birşey geldiğinde hayatınızı sarsacak kadar büyük bir meblağ tutan aleti de almayın kardeşim. Gerçi telefonu alıp içine tl yükleyemeyenler var şu ülkede....
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alkayau 10 ay
Bence bu tarz icatlar geliştirilip uçaklarda arabalarda bile kullanılabilir...
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alkayau 10 ay
Bence bu tarz fikirlerin (pratikte saçma bile olsa) teknolojiye yön verdiği bir gerçek... bu kılıfı tasarlayan yada icat eden (doğru kelimeyi bulamadım) kişi bir üniversite öğrencisi... ben fikri gerçekten beğendim...desteklemek lazım bu tarz buluşları...bu benim fikrim herkese saygılar...
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DH Misafiri 10 ay
suya düşerkenda ayakta kalıyormu ?
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SEO-Uzmanı 10 ay en beğenilen
yürürken konuşuyorsanız ve ayağınız takıldığı anda 1 saniye içinde serbest düşüş modunda
veya uçak türbilansa girince bu pençeler gözünüze girebilir gerisini siz düşünün !
bu ürünü alacaklar şimdiden iyi bir göz doktoru aramaya başlasa iyi olur sanırım. !
!
şekil çok itici dahası düştüğü yer, düz yer değil örneğin ;taşlık kayalık arazi !?
!
en iyi koruma yöntemi !
1. yöntem ; bileğe iple bağlama ( bu şekilde yere eğilmenize gerek kalmaz )
2. silikon kılıf ! düşme açısı ne olursa olsun ilk iki şok dalgasını çok başarılı bir şekilde azaltıyor !
bunun dışındakiler hepsi birer şehir efsanesidir !
1 Yanıt Yanıtla +5
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Marquis-de-Sade` 10 ay SEO-Uzmanı
Nickte belirttiği gibi uzman gibi uzman. (yersen)

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KalemKolik 10 ay
Bunu telefon ve yedek parça firmaları hiç sevmez.
Devrimsel bir özellikmi evet devrimsel ve çok ama çok önemli bir şey. Bu daha protatip. Bunu daha geliştirir ve daha ince, kibar yaparlar.
İşin kötü tarafı. Bunu gören çinliler seri üretime geçmek üzeredirler.
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fhrstw 10 ay
Açıkçası fikir olarak güzel uygulanabilirlik açısından çöp bir ara powerbankler vardı telefonla beraber kullanılıyordu şimdi kimde var mobilite önemli ben burada pek mobilite göremiyorum kaldı ki 20 liralık ekran koruyucu ki o kadarına da gerek yok ama daha iyi dokunma hissi verdiği için dedim ve ucuz silikon kılıf iş görüyorken kimse telefonu davul gibi şişirmez son tahlilde gereksiz bir icat. Ha bunu telefonun içine yaparlar içinden bir şekilde airbag etkisi olur onu bilmen
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porsche911gt2 10 ay
Acaba açılması için gereken minimum düşme yüksekliği nekadar?
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CooL_ROMEO 10 ay
Nelere kadirsin sen eyy accelerometer ve free fall detection.
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Eeltorm 10 ay
Çok iyi.
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deoks 10 ay
Başına birşey geldiğinde hayatınızı sarsacak kadar büyük bir meblağ tutan aleti de almayın kardeşim. Gerçi telefonu alıp içine tl yükleyemeyenler var şu ülkede.
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