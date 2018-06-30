Telefonlar için airbag kılıf [Video]

Philip Frenzel isimli mühendis tarafından geliştirilen kılıf, köşelerindeki bacakları sayesinde darbeyi emiyor ve telefonun zemin ile temasını engelliyor. Kılıfın köşelerindeki çift taraflı bacaklar normal kullanımda yuvasında kapalı konumdayken, telefonun düştüğünü algıladığında yuvasından çıkıyor. Bu sayede telefon, kedi gibi dört bacağının üzerine düşüyor.
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Kılıfın üzerinde, düşüşü algılayan sensörler bulunuyor. Geliştiricinin ilk tasarımsal prototipinde kılıfın köşelerinde hava yastıkları hayal etmiş ancak tek kullanımlık olduğu için bu tasarımdan vazgeçerek çift taraklı ayak tasarlamış.
Kılıf henüz satışına sunulacak kadar hazır durumda değil. Sensörlerin yüzde 100 doğruluğa ulaşmasının ardından kullanıcıların beğenisine sunulacak. Patenti alınan kılıfın pazarlaması için kılıf üreticileri ile görüşmeler yapılıyor.
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veya uçak türbilansa girince bu pençeler gözünüze girebilir gerisini siz düşünün !
bu ürünü alacaklar şimdiden iyi bir göz doktoru aramaya başlasa iyi olur sanırım. !
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şekil çok itici dahası düştüğü yer, düz yer değil örneğin ;taşlık kayalık arazi !?
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en iyi koruma yöntemi !
1. yöntem ; bileğe iple bağlama ( bu şekilde yere eğilmenize gerek kalmaz )
2. silikon kılıf ! düşme açısı ne olursa olsun ilk iki şok dalgasını çok başarılı bir şekilde azaltıyor !
bunun dışındakiler hepsi birer şehir efsanesidir !