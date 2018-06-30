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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bu elektrikli takside ödemeler şarkı söyleyerek yapılacak

Finlandiyalı enerji şirketi Fortum, elektrikli otomobillerin sessizliğine dikkat çekmek için bir program başlattı. Şirketin taksi hizmetinde ödemeler sadece şarkı söyleyerek yapılacak.
10 ay
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Elektrikli otomobillerle ilgili sürücülerin kafasını kurcalayan pek çok soru işareti var ancak sessizlik hemfikir olunan noktalardan biri. Karbon salınımını azaltmanın yanı sıra elektrikli otomobiller benzinli/dizel otomobillere kıyasla ultra sessiz bir şekilde hareket ederek gürültü kirliliğini de ortadan kaldırıyor. Bu duruma dikkat çekmek isteyen Finlandiyalı enerji şirketi Fortum ise ilginç bir uygulamayı hizmete sokacak.

Nakit veya kredi kartı kabul edilmiyor

İki binin üstünde elektrikli otomobil şarj istasyonu kurarak Avrupa'nın en büyük şarj ağlarından birini üstlenen Fortum, 6-8 Temmuz tarihlerinde Finlandiya'nın Turku şehrinde gerçekleşecek olan Ruisrock festivalinde, festivale katılan kişilere taşıma hizmeti sunacak. Elektrikli BMW i3 modelleri ile yolcuları taşıyacak olan şirket yolculuk karşılığında nakit ya da kredi kartı ile ücret ödenmesini kabul etmiyor. Yolculuklarda sadece şarkı söyleyerek ödeme geçerli. Yani müşteriler yolculuk bedeli olarak elektrikli otomobillerin sessiz ortamında şarkı söyleyecek.
Avrupa'nın en köklü festivallerinden biri olan Ruisrock'a sponsor olan şirket her bir araca tablet yerleştirileceğini ve yolcuların tabletten diledikleri şarkıyı seçip sözlerini takip edebileceğini belirtiyor. Böylece araç içinde kusursuz bir karaoke ortamı oluşturan şirket yolculardan arka plan gürültüsü ve emisyon olmadan şarkı söylemenin keyfini çıkarmalarını istiyor. 
 

https://mashable.com/2018/06/29/electric-vehicle-singalong-taxi/#KThqrfrLrOqE Yorum Yaz
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ergunx 10 ay en beğenilen
1 uzun havayla şehirler arası yolculuk
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Mendieta58 10 ay
Ulan sesimizde berbat,araba söyleyeceğimiz şarkıyıda kabul etmez lanet olsun sus parasını ver der
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MustafaNr 10 ay
Müslüm Gürses yaşasaydı dünya turu yapardı artık :D
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sharkemre 10 ay MustafaNr
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun insan olarak , ancak şarkıları ve sanatçılığı Türkiye de varoş kesim ve genelde it kopukların dinlediği Türkiye dışında hiçbir yerde iş yapamayacak potansiyeldeydi.O yüzden bu takside de iş yapmazdı bence
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ergunx 10 ay en beğenilen
1 uzun havayla şehirler arası yolculuk
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smart1978 10 ay
Kendi konforu icin kolelik gibi birsey :D
Garip geldi ...:D
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(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
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