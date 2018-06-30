Bu elektrikli takside ödemeler şarkı söyleyerek yapılacak

Elektrikli otomobillerle ilgili sürücülerin kafasını kurcalayan pek çok soru işareti var ancak sessizlik hemfikir olunan noktalardan biri. Karbon salınımını azaltmanın yanı sıra elektrikli otomobiller benzinli/dizel otomobillere kıyasla ultra sessiz bir şekilde hareket ederek gürültü kirliliğini de ortadan kaldırıyor. Bu duruma dikkat çekmek isteyen Finlandiyalı enerji şirketi Fortum ise ilginç bir uygulamayı hizmete sokacak.

Nakit veya kredi kartı kabul edilmiyor

İki binin üstünde elektrikli otomobil şarj istasyonu kurarak Avrupa'nın en büyük şarj ağlarından birini üstlenen Fortum, 6-8 Temmuz tarihlerinde Finlandiya'nın Turku şehrinde gerçekleşecek olan Ruisrock festivalinde, festivale katılan kişilere taşıma hizmeti sunacak. Elektrikli BMW i3 modelleri ile yolcuları taşıyacak olan şirket yolculuk karşılığında nakit ya da kredi kartı ile ücret ödenmesini kabul etmiyor. Yolculuklarda sadece şarkı söyleyerek ödeme geçerli. Yani müşteriler yolculuk bedeli olarak elektrikli otomobillerin sessiz ortamında şarkı söyleyecek.

Avrupa'nın en köklü festivallerinden biri olan Ruisrock'a sponsor olan şirket her bir araca tablet yerleştirileceğini ve yolcuların tabletten diledikleri şarkıyı seçip sözlerini takip edebileceğini belirtiyor. Böylece araç içinde kusursuz bir karaoke ortamı oluşturan şirket yolculardan arka plan gürültüsü ve emisyon olmadan şarkı söylemenin keyfini çıkarmalarını istiyor.

https://mashable.com/2018/06/29/electric-vehicle-singalong-taxi/#KThqrfrLrOqE