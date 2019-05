Telefonlar için hazırlanan dünyanın en küçük şarj cihazı The Nipper, Kickstarter'da başarıya ulaştı

Akıllı telefonların en çok şikayet edilen sorunları arasında batarya ömürleri yer alıyor. Bir günü zor çıkartan cebimizdeki bilgisayarlar, sürekli olarak harici güç ihtiyacı çekiyor ve bu noktada hazırlanan The Nipper sürece AA pilleri dahil ediyor.

Popüler bağış platformu Kickstarter'da Design on Impulse tarafından başlatılan The Nipper, ilk olarak 17mm x 17mm'lik ufak gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sayede anahtarlar ile taşınabilecek kadar ufak bir çözüm oluşturan ürün, ikiye ayrılarak akıllı telefonların iki adet AA pil üzerinden şarj edilmesine imkan tanıyor. MicroUSB portuyla birçok telefona (iPhone desteği yolda) destek veren ürün, özellikle acil durumlarda (Örneği şehir dışında ıssız bir ortamda) hayat kurtarabilecek bir çözüm oluşturuyor.

Geliştirici ekip tarafından belirtildiği kadarıyla HTC One M7 ile Samsung S6 gibi üst düzey akıllı telefonları ortalama 1 saat içerisinde %20 oranında şarj edebilen The Nipper, artık her yerde rahatlıkla bulunabilen AA piller ile oldukça ilginç bir çözüm ortaya koyuyor. Aranan 6,000 pound hedefi de 354 bağış ile 6,849 pound seviyesine taşıyan ürün, yapılacak en az 15 pound bağış ile 2016 Nisan atında elde edilebiliyor.

The Nipper'ın açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.