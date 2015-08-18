Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Telefonlar için hazırlanan dünyanın en küçük şarj cihazı The Nipper, Kickstarter'da başarıya ulaştı

3 yıl
3,1b
1
6
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Telefonlar için hazırlanan dünyanın en küçük şarj cihazı The Nipper, Kickstarter'da başarıya ulaştı
 
Akıllı telefonların en çok şikayet edilen sorunları arasında batarya ömürleri yer alıyor. Bir günü zor çıkartan cebimizdeki bilgisayarlar, sürekli olarak harici güç ihtiyacı çekiyor ve bu noktada hazırlanan The Nipper sürece AA pilleri dahil ediyor.
Popüler bağış platformu Kickstarter'da Design on Impulse tarafından başlatılan The Nipper, ilk olarak 17mm x 17mm'lik ufak gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sayede anahtarlar ile taşınabilecek kadar ufak bir çözüm oluşturan ürün, ikiye ayrılarak akıllı telefonların iki adet AA pil üzerinden şarj edilmesine imkan tanıyor. MicroUSB portuyla birçok telefona (iPhone desteği yolda) destek veren ürün, özellikle acil durumlarda (Örneği şehir dışında ıssız bir ortamda) hayat kurtarabilecek bir çözüm oluşturuyor.
Geliştirici ekip tarafından belirtildiği kadarıyla HTC One M7 ile Samsung S6 gibi üst düzey akıllı telefonları ortalama 1 saat içerisinde %20 oranında şarj edebilen The Nipper, artık her yerde rahatlıkla bulunabilen AA piller ile oldukça ilginç bir çözüm ortaya koyuyor. Aranan 6,000 pound hedefi de 354 bağış ile 6,849 pound seviyesine taşıyan ürün, yapılacak en az 15 pound bağış ile 2016 Nisan atında elde edilebiliyor.
The Nipper'ın açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
Telefonlar için hazırlanan dünyanın en küçük şarj cihazı The Nipper, Kickstarter'da başarıya ulaştı
 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
01myavuz 3 yıl
Telefonu pille şarj iyi, kalem pilleri neyle şarj etcektik?
Kökten çözüm olmazsa butür çözümler mantıksız. Telefon ince olacak diye minicik pil koy sonrada kalem pil peşine düş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
alırım bi dal bu iyiymiş ya...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 3 yıl
Bunlar uğraşacağımıza güneş enerjisini entegre etsinler ön panele bitti.
Biliyorum bu kadar kolay değil ama şu pil teknlojisinin işlemci kadar hızlı gelişmemesine artık tav oluyorum. Şirketler bilerek pil geliştirmediklerini düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asaltek 3 yıl
Değiştirilebilir pil' e neden firmalar öcü gibi bakıyor, anlamak mümkün değil. Halbuki bu iş için en pratik yöntem budur. Söküp takmayı daha pratik hale getireceklerine, bunun savunucusu samsung bile terketti bu yöntemi sonunda. Günümüzün çoğul kullanıcılarının ne çeşit alışkanlıkları var, anlamak mümkün değil.
Cebinden çıkartacaksın yedek pili, değiştireceksin, şarj 100%, oldu bitti, bu kadar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LastShip 3 yıl
Bunu alacagima kredi karti boyutlarinda adam gibi power bank alirim hic doldurmazsa % 70 sarj eder. Dogada AA pili kim kaybetmiste biz bulacaz bu nasil bi tanitimdir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arifakinti 3 yıl
Alırım bi dal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Sony ile yeni telefonlarını konuştuk: Xperia C5 Ultra, Xperia M5, Xperia Z5, fiyatlar ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim