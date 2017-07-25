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Telefonu saniyeler içinde şarj eden nanomateryal: Mxene

Araştırmacıların Mxene isimli nanomateryal kullanarak geliştirdikleri yeni şarj yöntemi, akıllı telefon bataryalarını saniyeler içinde tamamen şarj edebiliyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Günümüzde akıllı telefon üreticilerinin rakiplerinden ayrışmak istediği noktaların başında hızlı şarj teknolojileri geliyor. Şirketlere bu teknolojilere yatırım yapsa da akıllı telefonların şarj olma süresi 3 saati bulabiliyor. Drexel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ndeki araştırmacılar ise geliştirdikleri yeni şarj metodu ile akıllı telefonların saniyeler içinde şarj edilebileceğini iddia ediyor. Peki bir iPhone bataryasını sadece 57 saniyede dolduran bu yöntem nasıl çalışıyor?


 
Araştırmacılar birkaç yıldır üzerinde çalıştıkları Mxene adı verilen ve oldukça yüksek iletkenliğe sahip olan nanomateryali bir elektrot zincirinde kullandı. Mxene'nin yüksek iletkenliği bataryaların hızlıca şarj olabilmesi için büyük bir nimet ancak nanomateryal düz yapısı nedeniyle iyonların serbestçe hareket etmesine engel oluyordu. Bu problemi çözmek için Mxene'yi, adeta bir peynir formunda olan hidrojel ile birleştiren araştırmacılariyonların geleneksel şarj yöntemlerinin aksine pek çok yol üzerinden oldukça hızlı bir şekilde taşındığını gözlemledi.


Öncelik Elektrikli Otomobiller 

Tabi bu şarj yönteminin ticari kullanıma sunulması halinde telefonları kısa sürede şarj edebilmek hem kullanıcıları memnun edecek hem de telefon üreticilerinin yeni bir rekabete girmesini sağlayacak. Elbette saniyeler içinde şarj olan telefon bataryaları harika olurdu ancak araştırmacıların öncelikli hedefi bu yöntemi elektrikli otomobiller üzerinde kullanmak. Sistem verimli bir şekilde işlediği takdirde bir elektrikli otomobilin kilometrelerce yol katedebilmesi için sadece birkaç dakikalık şarj süresine ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor

http://bgr.com/2017/07/24/better-batteries-research-study/ Yorum Yaz
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1444 1 yıl en beğenilen
her yıl en az bir tane batarya sorununa çözüm bulduk diye haber çıkıyor.
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Greylights 1 yıl IceRulez
IceRulez

garip, sıcaklığın yükselmesini nasıl engellediler acaba ?

Direnç yoksa sıcaklık ta yok. Yüksek iletkenlikte madde kullanımı bu yüzden.
IceRulezgarip, sıcaklığın yükselmesini nasıl engellediler acaba ?Direnç yoksa sıcaklık ta yok. Yüksek iletkenlikte madd...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Kraaz 1 yıl
Ooo Aylık geleneksel pil haberimiz de gelmiş.
Bu ay yok mu pil haberi acaba, diye düşünüyorum.
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Guest-C192699FC 11 ay
Ya valla umrumda değil kaç saate şarj ettiği 1 hafta gitsin de 1 gün şarjda dursada raZıyım
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AlicanNalbat 1 yıl seglopsi
Mesela ekran altına güneş paneli vs. Ya da ne bileyim bir ara 9to5mac farklı bir mataryel ile batarya yalmışlardı. Ne derece doğru bilemem ama 4 gün batarya süresi aldı... :)
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Kraaz 1 yıl
Ooo Aylık geleneksel pil haberimiz de gelmiş.
Bu ay yok mu pil haberi acaba, diye düşünüyorum.
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zengier 1 yıl
Pil yerine kapasitor -pil arasi bir yapidan bahsediyorlar orjinal malakede . enerji yogunlugu icin ise 210 Farad / gram denilmis. voltajdan bahsedilmemis, ancak 2V ortalama degerden hesaplar isek 210 * 2 / 3.6 = 117 mAh/gram gibi devasa bir deger ortaya cikiyor. 48 gram 18650 pillerdeki max kapasite (ki liion pillerdeki en yuksek kakasite) 3500 mAh ayni agirlikta bu hucre ise 5500 mAh gibi bir kapasite sunuyor yani %50 daha fazla. tabiiki cok hizli bir sekilde sarj olmasini hesaba bile katmadik daha.
ama tabii malesef makale ustunde bunlar. malesef sadece mikro boyutlarda deneysel ornekler uretilmistir yine ve bunlari buyuk boyutlarda uretmek ya imkansizdir, veya boyut buyudukce mikro boyutlrdaki performanstan eser kalmaz veya hicbir sekilde kullanilmayacak kadar pahali bir islemdir.
ar-ge calismalari devam ettikce bir gun dogru kombinasyonu bulacaklar. o gun boyle ustu kapali muallak seyler ile gelmeyecekler ve de , buyrun yaptik. iste 100 gram pil, 3.7 V , 15 Ah . 2 dk da sarj oluyor, sinirsiz kez sarj ediliyor , ic direnci de sifir, zzamanla desarj olmuyor. mis :D .. ah keske :)
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arel.gr 1 yıl
ewt, mutlu son !
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derepaca 1 yıl

arel.gr
ewt, mutlu son !


Papyon yakışmış:)
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axaxa 1 yıl
Bakıyorum yine çözmüşsünüz batarya problemini
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SEO-Uzmanı 1 yıl
katı madde enerji aktarımında yeterince verimli değil !
elektrik ileride değiş dokuşturula bilinir sıvı formatında olacak !
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mehmedaltair 1 yıl
Geçen gün Red'in sadece fotoğraf paylaştığı telefonla aynı şey olmuş sadece gif var ortada. Üstte birisi yazmış önemli olan pilin enerji depolama hızı diye ben de aynı düşünüyorum. Tamamen sallama bir iş yapmışlar. Özel pil kullanmadan imkansız dedikleri şey. 5v 20a ile mi şarj ediyorlar yoksa 15-20 mah pil ile deneyip hızlı şarj yaptık diye geziyorlar?
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AlicanNalbat 1 yıl
Batarya teknolojisi kasitli olarak geliştirilmiyor ya da halka sunulmuyor olabilme ihtimali çok yüksek. PowerBank ve aksesuar sektörü bataryaların zayıflığı sayesinde ayakta...
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seglopsi 1 yıl AlicanNalbat
AlicanNalbat
Batarya teknolojisi kasitli olarak geliştirilmiyor ya da halka sunulmuyor olabilme ihtimali çok yüksek. PowerBank ve aksesuar sektörü bataryaların zayıflığı sayesinde ayakta...

batarya için geliştirilebilecek bir teknoloji şu zamanda yok, kimyasal yapı ve içerisinde birbirine çok yakın ancak temas etmeyen sarmal yapıda iki metal tel, iyon veya polimer yapı var bu tellerin de arasında. bu yapı elektron hareketi sağlıyor, akım üretiyor. kısaca batarya budur, ötesi yok. batarya yerine farklı çözümler geliştirilmesi lazım. mesela güneş enerjisi ile çalışan telefonlar gibi (bugünün mantığında)... bu teknolojiler için güç tüketimi aşırı fazla bugüne endekslersek, bu şekilde bir teknoloji istiyorsak, teknolojinin daha çok fazla ilerlemesi gerekmekte. bugün bir mobil işlemci en az 3-4 watt güç tüketmekte, ekran çok daha yüksek tabiki... güç tüketimini azaltmak gerek ve neyse ki intel'in kurucularından moore amca demiş ki yıllar evvel (1950'li yıllarda olması lazım) "her 2 yılda, verim 2 ye katlanır" ve neyse ki yanılmış "ortalama 18 ayda, verimde 2'ye katlanma söz konusu" (son durulma hariç, bu ara nanoteknolojide bir ölü toprağı var hayırlısı) aradaki 6 aylık fark belki de tabiattaki enerji ihtiyacımızı karşılayabilecek zamanı bize kazandıracak. bu sebepten verdiğim tarz örneklere gelen tahminler için bu ortalama hızda devam ederse en az 40-50 yıl geçmesi gerekmekte. birşey daha var ki bu batarya gibi malzemeler toprak metallerinden yapılmakta ve metallerin kullanımına da bu şekilde artan hızda devam edersek dünya olarak, en fazla 35-38 yıl kadar yeteceği de hesap edilmiş.
yeni nesil bir teknoloji üretemezsek veya nükleer reaktörleri cebe sokacak kadar küçük ve güvenli yapıya getiremezsek belki de taşınabilir bilgisayarlar, cep telefonları 40-50 yıl sonra tarih olacak.
şu da var 40-50 yıl sonra cep telefonu ihtiyaç olacak mı? o da var. yaşarsak göreceğiz :)
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kadirirdem 1 yıl
Keşke üretilse,batarya teknolojisi gelişmeye çok aç.
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