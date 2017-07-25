Telefonu saniyeler içinde şarj eden nanomateryal: Mxene

Günümüzde akıllı telefon üreticilerinin rakiplerinden ayrışmak istediği noktaların başında hızlı şarj teknolojileri geliyor. Şirketlere bu teknolojilere yatırım yapsa da akıllı telefonların şarj olma süresi 3 saati bulabiliyor. Drexel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ndeki araştırmacılar ise geliştirdikleri yeni şarj metodu ile akıllı telefonların saniyeler içinde şarj edilebileceğini iddia ediyor. Peki bir iPhone bataryasını sadece 57 saniyede dolduran bu yöntem nasıl çalışıyor?





Araştırmacılar birkaç yıldır üzerinde çalıştıkları Mxene adı verilen ve oldukça yüksek iletkenliğe sahip olan nanomateryali bir elektrot zincirinde kullandı. Mxene'nin yüksek iletkenliği bataryaların hızlıca şarj olabilmesi için büyük bir nimet ancak nanomateryal düz yapısı nedeniyle iyonların serbestçe hareket etmesine engel oluyordu. Bu problemi çözmek için Mxene'yi, adeta bir peynir formunda olan hidrojel ile birleştiren araştırmacılariyonların geleneksel şarj yöntemlerinin aksine pek çok yol üzerinden oldukça hızlı bir şekilde taşındığını gözlemledi.





Öncelik Elektrikli Otomobiller

Tabi bu şarj yönteminin ticari kullanıma sunulması halinde telefonları kısa sürede şarj edebilmek hem kullanıcıları memnun edecek hem de telefon üreticilerinin yeni bir rekabete girmesini sağlayacak. Elbette saniyeler içinde şarj olan telefon bataryaları harika olurdu ancak araştırmacıların öncelikli hedefi bu yöntemi elektrikli otomobiller üzerinde kullanmak. Sistem verimli bir şekilde işlediği takdirde bir elektrikli otomobilin kilometrelerce yol katedebilmesi için sadece birkaç dakikalık şarj süresine ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor