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Telefonumun şarjı yetmiyor diyenler için powerbank tavsiyeleri

Gündelik hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlar bizleri bazen yarı yolda bırakabiliyor. Bu yazımızda telefonumun şarjı yetmiyor diyenler için altı farklı powerbank modelini derledik.
1 ay
9,4b
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19
Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Telefonumun şarjı yetmiyor diyenler için powerbank tavsiyeleri
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Akıllı telefonlar artık tam anlamıyla hayatımızın bir parçası konumundalar. Yoğun kullanım, düşük batarya kapasitesi gibi faktörlerin etkisiyle telefonlarımız bazen bizi yarı yolda bırakabiliyorlar. Hatta bu faktör çoğu kişi için PUBG gibi mobil oyunlardan daha fazlası değil.

Telefonumun şarjı bitecek endişesinden kurtulmak isteyenlere powerbankler en büyük çözüm. Bunun farkında olan firmalar da kullanıcılara birçok powerbank modeli sunuyor. Biz de sizler için altı farklı powerbank modelini derledik.

Xiaomi 10000 mAh (Versiyon 3)

Telefonumun şarjı yetmiyor diyenler için powerbank tavsiyeleri
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Fiyat, performans odaklı akıllı telefonlarıyla kullanıcıların beğenisini kazanan Xiaomi, powerbank konusunda da oldukça iddialı. Hatta uygun fiyatlı powerbank arayanların ilk durağı Xiaomi modelleri oluyor. Xiaomi 10000 mAh Versiyon 3 de bunlardan biri. Önceki modellere kıyasla daha ince ve hafif kasaya sahip Versiyon 3, 2 adet USB girişi barındırıyor. Tekrar şarj etmek için ise microUSB girişi kullanıyorsunuz.

Xiaomi 10000 mAh (Versiyon 3)

Spigen Essential F711D 10000 mAh

Telefonumun şarjı yetmiyor diyenler için powerbank tavsiyeleri
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Genellikle Spigen dendiğinde ilk olarak telefon kılıfları akla gelse de firmanın powerbank modelleri de kullanıcılar tarafından beğeniliyor. 10000 mAh kapasiteli Spigen Essential F711D, batarya durum ledleri, 209 gram ağırlığı, aynı anda iki cihazı şarj edebilmesi gibi özellikleri sunuyor. Tasarımın oldukça şık ve ince yapıda olduğunu söyleyebiliriz.

Spigen Essential F711D 10000 mAh

Anker PowerCore 10000

Telefonumun şarjı yetmiyor diyenler için powerbank tavsiyeleri
Son dönemin özellikle cep telefonu aksesuarı kısmında kendinden sıkça söz ettirmeye başlayan firması Anker, PowerCore 10000 modeliyle listemizin bir diğer üyesi. Xiaomi ve Spigen powerbanklerden farklı olarak ince-uzun yapı yerine kredi kartı benzeri diyebileceğimiz Anker PowerCore, isminden anlayabileceğiniz üzere 10000 mAh batarya ile geliyor. Ayrıca siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği bulunan cihazın, firma tarafından PowerIQ ve VoltageBoost isimleri verilen teknolojilere ev sahipliği yaptığını belirtelim.

Anker PowerCore 10000

Duracell Powerbank

Telefonumun şarjı yetmiyor diyenler için powerbank tavsiyeleri
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Pil dendiğinde ilk akla gelen firma Duracell oluyor. Bunun farkında olan Duracell kendine powerbank tarafında da uzun zamandır yer ayırıyor. Duracell’in klasikleşmiş bakır/siyah tasarımı ile gelen powerbank’in farklı kapasite de versiyonları mevcut. Diğer modellerle uyumlu olması açısında sizlere 10000 mAh boyutundaki modeli seçtik.

Duracell Powerbank

Xiaomi 20000 mAh (Versiyon 2)

Telefonumun şarjı yetmiyor diyenler için powerbank tavsiyeleri
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10000 mAh powerbank modelleri boyutlar ve ağırlık bakımından daha çok tercih ediliyor olsa da bazı kullanıcılar yüksek kapasitelere ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu noktada yine oldukça uygun fiyatıyla Xiaomi 20000 mAh (Versiyon 2) modeli yardımınıza yetişiyor. Firmanın her zamanki sade tasarım çizgileriyle gelen bu cihaz 331 gram ağırlığa ve iki USB çıkışına sahip.

Xiaomi 20000 mAh (Versiyon 2)

Anker PowerCore 20100

Telefonumun şarjı yetmiyor diyenler için powerbank tavsiyeleri
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20100 mAh kapasiteli Anker PowerCore listemizdeki bir diğer yüksek kapasiteli powerbank. Xiaomi modeline kıyasla 354 gram ile biraz ağır olsa da genişliği daha az. Ayrıca yine Anker’e özel PowerIQ ve VoltageBoost teknolojileri bu modelde de bulunuyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği mevcut olan Anker PowerCore 20100 dayanıklılık konusunda ekstra önlemler sunuyor.

Anker PowerCore 20100


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qoqoCAN 1 ay en beğenilen
Telefonun şarjı yetmiyorsa , kafanı az kaldır şu lanet şeyden. Bak nasıl yetiyor. Tüketim ha tüketim. Tüketin babam.
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derser1 1 ay
Powerbank taşımak amelelik. Yaz ayında nerenize sokuyorsunuz koca bataryaları merak ediyorum. Kablosu falan ayrı dert. Alın bir bataryalı kılıf yoğun kullanımda bile günü rahat çıkartır. Yolculuk vs dışında günlük hayatta gereksiz bir ürün.
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Ohol Oula 1 ay
Xiaomi alın, keyfinize bakın. Başka markaya gerek yok.
Elimde bir de 2100 mAh'lık 2016 model Schneider APC Powerbank var; o da sağlam.
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Paetzold 1 ay
Mate 20 lite var kafa rahat
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Mr. Jingles 1 ay
Anker Amerikan markası değil miydi?

Şu an Xiaomi PLM03ZM modeli kullanıyorum. 10000 mAh ve 3.5 saatte sıfırdan tam dolum yapılabiliyor.
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amma velakin 1 ay
5 aydır Xiaomi 10000 mAh Versiyon 3 kullanıyorum. Oldukça iyi bir powerbank fazlasıyla memnunum. Ortalama bir telefon boyutunda ve telefondan biraz daha kalın. 3-4 gün gibi bir süre prize uğrama şansınız yoksa 10000 mAh yeterli ancak 1 hafta ve üstü rahatlık istiyorsanız kesinlikle 20000 tercih edin.
Unutmadan 10000lik bir powerbankden beklentiniz en fazla 7000 mAH olmalı. En az 3 bin kayıp olacak kaçınılmaz olarak.
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nightsoldier 1 ay amma velakin
Birkac oteberi almak icin a101e ugramistim, 1 adet kalmis. 85 liraya satildigini gorunce aliverdim. Version 3 olmasi ve hizli sarj desteklemesi buyuk arti. Uzun yolculuklarda yanimda bulundurur um diye düşünüyorum. Aksesuar konusunda hem ucuz hem dayanikli urunleri var ki bizim gibi toplumlarda bulunmaz nimet. Zira para kolay kazanilmiyor ve bu tip urunleri de her an bu fiyata bulmak mumkun değil.
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xml-arif 1 ay
anker kullanıcısıyım çok memnunum tavsiye edilir
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Musty3535123 1 ay
senelerdir xiaomi powerbank leri kullanıyorum, çevremdeki herkesede xiaomi ürünlerini aldırdım, başka markaya gerek yok.
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nightsoldier 1 ay
Bu listeye sony de eklenebilir. 3 yili askin suredir kullaniyorum, bana misin demedi.
Yanimdan hic ayirmadigin powerbank xiaomi 5.000 mahlik olan yeni versiyon bir model. 70 tl civarina edinmistim bayrampasa forum istanbul avmdeki xiaomi satis magazasindan. En sevdigim ozelligi hizli sarj destegi sunmasi. Hem kendi hizli sarj oluyor hemde hizli sarj destekleyen telefonlari hizli sarj yapabiliyor. Note 8in pilini 0-100 arasi 1 tam, dolduruyor. Bundan sonra icinde %25 kapasite kalıyor.
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OverClocK1ng 1 ay
Anker'e Çin menşeli dediler ya. Yuhh. Kapat sayfayı.
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CWaRRioR 1 ay OverClocK1ng
Anker değil de Spigen Çin malı satıyor. Elimde 1 tane göstergeli power bank'i var, haytımda edindiğim en kötü powerbank olabilir, kalitesizlik akıyor.
Çin malı tabiri de doğru bir tabir değil aslında, zira şu listede tek tavsiyem Xiaomi olur. Her ne kadar Anker kaliteli bir marka olsa da power banklerinin yüksekliği nedeniyle kullanımı pratik değil.
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Askaparta 1 ay
Xiaomi şarj ede ede geliyor. Diğerlerinin şarjını alıyor.
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