Telefonumun şarjı yetmiyor diyenler için powerbank tavsiyeleri

Akıllı telefonlar artık tam anlamıyla hayatımızın bir parçası konumundalar. Yoğun kullanım, düşük batarya kapasitesi gibi faktörlerin etkisiyle telefonlarımız bazen bizi yarı yolda bırakabiliyorlar. Hatta bu faktör çoğu kişi için PUBG gibi mobil oyunlardan daha fazlası değil.

Telefonumun şarjı bitecek endişesinden kurtulmak isteyenlere powerbankler en büyük çözüm. Bunun farkında olan firmalar da kullanıcılara birçok powerbank modeli sunuyor. Biz de sizler için altı farklı powerbank modelini derledik.

Xiaomi 10000 mAh (Versiyon 3)

Fiyat, performans odaklı akıllı telefonlarıyla kullanıcıların beğenisini kazanan Xiaomi, powerbank konusunda da oldukça iddialı. Hatta uygun fiyatlı powerbank arayanların ilk durağı Xiaomi modelleri oluyor. Xiaomi 10000 mAh Versiyon 3 de bunlardan biri. Önceki modellere kıyasla daha ince ve hafif kasaya sahip Versiyon 3, 2 adet USB girişi barındırıyor. Tekrar şarj etmek için ise microUSB girişi kullanıyorsunuz.

Xiaomi 10000 mAh (Versiyon 3)

Spigen Essential F711D 10000 mAh

Genellikle Spigen dendiğinde ilk olarak telefon kılıfları akla gelse de firmanın powerbank modelleri de kullanıcılar tarafından beğeniliyor. 10000 mAh kapasiteli Spigen Essential F711D, batarya durum ledleri, 209 gram ağırlığı, aynı anda iki cihazı şarj edebilmesi gibi özellikleri sunuyor. Tasarımın oldukça şık ve ince yapıda olduğunu söyleyebiliriz.

Spigen Essential F711D 10000 mAh

Anker PowerCore 10000

Son dönemin özellikle cep telefonu aksesuarı kısmında kendinden sıkça söz ettirmeye başlayan firması Anker, PowerCore 10000 modeliyle listemizin bir diğer üyesi. Xiaomi ve Spigen powerbanklerden farklı olarak ince-uzun yapı yerine kredi kartı benzeri diyebileceğimiz Anker PowerCore, isminden anlayabileceğiniz üzere 10000 mAh batarya ile geliyor. Ayrıca siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği bulunan cihazın, firma tarafından PowerIQ ve VoltageBoost isimleri verilen teknolojilere ev sahipliği yaptığını belirtelim.

Anker PowerCore 10000

Duracell Powerbank

Pil dendiğinde ilk akla gelen firma Duracell oluyor. Bunun farkında olan Duracell kendine powerbank tarafında da uzun zamandır yer ayırıyor. Duracell’in klasikleşmiş bakır/siyah tasarımı ile gelen powerbank’in farklı kapasite de versiyonları mevcut. Diğer modellerle uyumlu olması açısında sizlere 10000 mAh boyutundaki modeli seçtik.

Duracell Powerbank

Xiaomi 20000 mAh (Versiyon 2)

10000 mAh powerbank modelleri boyutlar ve ağırlık bakımından daha çok tercih ediliyor olsa da bazı kullanıcılar yüksek kapasitelere ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu noktada yine oldukça uygun fiyatıyla Xiaomi 20000 mAh (Versiyon 2) modeli yardımınıza yetişiyor. Firmanın her zamanki sade tasarım çizgileriyle gelen bu cihaz 331 gram ağırlığa ve iki USB çıkışına sahip.

Xiaomi 20000 mAh (Versiyon 2)

Anker PowerCore 20100

20100 mAh kapasiteli Anker PowerCore listemizdeki bir diğer yüksek kapasiteli powerbank. Xiaomi modeline kıyasla 354 gram ile biraz ağır olsa da genişliği daha az. Ayrıca yine Anker’e özel PowerIQ ve VoltageBoost teknolojileri bu modelde de bulunuyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği mevcut olan Anker PowerCore 20100 dayanıklılık konusunda ekstra önlemler sunuyor.

Anker PowerCore 20100