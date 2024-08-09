Xiaomi'den 7.500 mAh pil ve 100W hızlı şarjlı akıllı telefon geliyor

Xiaomi ayrıca pilleri için çeşitli hızlı şarj çözümleri araştırıyor. Masada farklı konfigürasyonlar var. Pil kapasiteleri, şarj hızları ve %0'dan tam şarja ulaşma süreleri ise şöyle:
- 120W şarj destekli 5.000 mAh pil - 18 dakika
- 100W şarj destekli 5.500 mAh pil - 34 dakika
- 120W şarj destekli 6.000 mAh pil - 30 dakika
- 100W şarj destekli 6.500 mAh pil - 49 dakika
- 120W şarj destekli 7.000 mAh pil - 40 dakika
- 100W şarj destekli 7.500 mAh pil - 63 dakika
Devasa pile sahip modeller yolda
Testlerin tamamlanmasının ardından marka 7.500 mAh gibi devasa batarya ile donatılmış akıllı telefonlar piyasaya sürecek. Daha hızlı şarj süreleri ve daha büyük pil kapasiteleri için yapılan çalışmalar, sektörün kullanıcı deneyimini iyileştirme konusundaki kararlılığını açıkça gözler önüne seriyor.
Xiaomi'nin bu hamlesine elbette ki akıllı telefon sektöründe boy gösteren diğer şirketler de karşılık verecek. Kısacası önümüzdeki dönemde, daha uzun pil ömrüne sahip ve daha hızlı şarj olan akıllı telefonlar göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.