Xiaomi'den 7.500 mAh pil ve 100W hızlı şarjlı akıllı telefon geliyor

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Tam Boyutta Gör Çin'in önemli sızıntı kaynaklarınından biri olan Digital Chat Station, Xiaomi'nin 7.500 mAh'lik devasa bataryaya sahip bir akıllı telefon piyasaya süreceğini ortaya çıkardı. Görünüşe bakılırsa şirket enerji yoğunluğu yüksek piller üzerinde aktif olarak Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.

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Xiaomi ayrıca pilleri için çeşitli hızlı şarj çözümleri araştırıyor. Masada farklı konfigürasyonlar var. Pil kapasiteleri, şarj hızları ve %0'dan tam şarja ulaşma süreleri ise şöyle:

120W şarj destekli 5.000 mAh pil - 18 dakika

100W şarj destekli 5.500 mAh pil - 34 dakika

120W şarj destekli 6.000 mAh pil - 30 dakika

100W şarj destekli 6.500 mAh pil - 49 dakika

120W şarj destekli 7.000 mAh pil - 40 dakika

100W şarj destekli 7.500 mAh pil - 63 dakika

Devasa pile sahip modeller yolda

Testlerin tamamlanmasının ardından marka 7.500 mAh gibi devasa batarya ile donatılmış akıllı telefonlar piyasaya sürecek. Daha hızlı şarj süreleri ve daha büyük pil kapasiteleri için yapılan çalışmalar, sektörün kullanıcı deneyimini iyileştirme konusundaki kararlılığını açıkça gözler önüne seriyor.

Xiaomi'nin bu hamlesine elbette ki akıllı telefon sektöründe boy gösteren diğer şirketler de karşılık verecek. Kısacası önümüzdeki dönemde, daha uzun pil ömrüne sahip ve daha hızlı şarj olan akıllı telefonlar göreceğiz.

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Xiaomi'den 7.500 mAh pil ve 100W şarjlı akıllı telefon geliyor