Redmi K70 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı

Aktarılan bilgilere göre Redmi K70 versiyonu 90W hızlı şarj desteğine sahip 5.500 mAh pille gelecek. Bu modelin hali hazırda Çin'de 3C sertifikası aldığını hatırlatalım. Yani cihazın 90W hızlı şarj teknolojisi sunacağı resmi kurumlar tarafından da onaylanmış durumda.
Redmi K70 serisi ne zaman çıkacak?
Amiral gemisi K70 Pro modeli 5.120 mAh bataryaya sahip olacak ve 120W hızlı şarjı destekleyecek. Redmi K70'in Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alması beklenirken, Pro versiyonu daha güçlü bir yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 3'ü temel alacak. Bu arada lansman tarihiyle ilgili de bazı bilgiler var.
Çinli kaynak Redmi K70 serisinin Kasım ayı içerisinde tanıtılacağını söylüyor. Akıllı telefonlar muhtemelen Aralık ayının başlarında satışa sunulacak. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok. İlerleyen günlerde lansman tarihinin kesinlik kazanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.