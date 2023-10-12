Tam Boyutta Gör Xiaomi bu yılın sonlarında Redmi K70 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çıkış tarihi yaklaştıkça yeni akıllı telefonlar hakkındaki detaylar da netleşmeye devam ediyor. Son olarak Çinli bir kaynak Redmi K70 ve K70 Pro modellerinin pil kapasiteleri ve şarj özelliklerini paylaştı.

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Aktarılan bilgilere göre Redmi K70 versiyonu 90W hızlı şarj desteğine sahip 5.500 mAh pille gelecek. Bu modelin hali hazırda Çin'de 3C sertifikası aldığını hatırlatalım. Yani cihazın 90W hızlı şarj teknolojisi sunacağı resmi kurumlar tarafından da onaylanmış durumda.

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Redmi K70 serisi ne zaman çıkacak?

Amiral gemisi K70 Pro modeli 5.120 mAh bataryaya sahip olacak ve 120W hızlı şarjı destekleyecek. Redmi K70'in Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alması beklenirken, Pro versiyonu daha güçlü bir yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 3'ü temel alacak. Bu arada lansman tarihiyle ilgili de bazı bilgiler var.

Çinli kaynak Redmi K70 serisinin Kasım ayı içerisinde tanıtılacağını söylüyor. Akıllı telefonlar muhtemelen Aralık ayının başlarında satışa sunulacak. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok. İlerleyen günlerde lansman tarihinin kesinlik kazanması bekleniyor.

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Redmi K70 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı