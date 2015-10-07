Temiz enerji kaynakları kömür ve gaz gibi alternatiflerden daha ucuz olmak üzere

Dünya yenilenebilir enerjiye adaptasyon sürecinde. Ancak bu sürecin önündeki en büyük engel ise yüksek maliyetler. Özellikle rüzgar tribünleri ve güneş panelleri uzun vadede kazanç sağlasa da kurulum sırasında yüksek maliyet gerektirmeleri bir çok kişinin tercih etmesini engelliyor.

Bloomberg'in yaptığı yeni bir finans araştırması ise enerji seçeneklerinin tüm masraflar dahil edildiğinde ne kadar bir maliyete sahip olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına göre güneş ve rüzgar enerjisinin maliyeti gaz ve kömür enerjisini yakalamak üzere. Global anlamda yapılan araştırma dünya çapında ortalama rüzgar enerjisi maliyetinin 83$ megawatt/saat olduğunu gösteriyor. Güneş enerjisinde ise bu rakam artarak megawatt/saat başına 122 dolar olarak belirlenmiş.

Çevreyi kirleten ve yenilenemeyen kömür enerjisine geldiğimizde bu rakam megawatt/saat başına 72 dolar olarak ölçülüyor. Gaz tribünlerinde ise aynı oran için rakam 82 dolar. Yani rüzgar enerjisi maliyetiyle neredeyse aynı. Su üzerine kurulan rüzgar tribünleri (megawatt/saat için 174$) ve deniz enerjisi (megawatt/saat için 400$) ise hala yüksek maliyetleri nedeniyle tercih edilmiyor.



Maliyetler şimdiden bir çok kurum veya ülke için karşılanabilir durumda. Ancak Çin gibi dünyanın üretim merkezinde bir kaç dolar bile gün sonunda büyük faturalara sebep olabilir. Bu nedenle fiyatların biraz daha aşağı inmesi gerekiyor. Diğer enerji kaynaklarından ucuz olduğu takdirde yenilenebilir enerjinin kullanılmaması için başka bir sebep kalmayacak.