Geçtiğimiz sene, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinde rekor kırıldı

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Tam Boyutta Gör Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), "Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri 2025" raporunu yayınladı. Rapora göre, geçtiğimiz yıl 585 GW yenilenebilir enerji kapasitesi eklenerek rekor kırıldı. Yenilenebilir enerji kaynakları, geçtiğimiz sene eklenen toplam kapasitenin %92,5'ini oluşturdu.

452 GW ile güneş enerjisi zirvede yer aldı

Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde 452 GW kapasite ile aslan payını elde etti. 113 GW yeni kapasite eklenen rüzgar enerjisi ise onu takip etti. Bu iki enerji türündeki yıllık artış oranı %15,1 oldu ve 2024 yılında küresel yenilenebilir enerji büyümesinin %96,6'sını oluşturdu.

Bölgelere baktığımızda, Asya kıtasının 421 GW yeni kapasiteyle başı çektiğini görüyoruz. Çin ise, yeni yenilenebilir enerji kapasitenin yaklaşık %64'ünü tek başına karşılayarak küresel büyümeye öncülük etti. Asya'yı, 70 GW ile Avrupa, 46 GW ile Kuzey Amerika takip etti.

2030 hedefleri: Çip üretimi, nükleer reaktör, KAAN ve dahası 18 sa. önce eklendi

2024 yılı sonunda, toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 4,4 TW'a ulaşarak küresel elektrik kurulu güç kapasitesinin %46'sını oluşturdu. Yenilenebilir enerji açısından rekor bir yıl olmasına rağmen, IRENA artışın 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma hedefinin gerisinde olduğunu vurguladı. Ajans, 2030 yılı için belirlenen 11,2 TW'lık kapasiteye ulaşmak için her yıl %16,6 büyüme kaydedilmesi gerektiğini söylüyor.

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Küresel yenilenebilir enerji kapasitesinde rekor kırıldı