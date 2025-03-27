Geçtiğimiz sene, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinde rekor kırıldı

452 GW ile güneş enerjisi zirvede yer aldı
Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde 452 GW kapasite ile aslan payını elde etti. 113 GW yeni kapasite eklenen rüzgar enerjisi ise onu takip etti. Bu iki enerji türündeki yıllık artış oranı %15,1 oldu ve 2024 yılında küresel yenilenebilir enerji büyümesinin %96,6'sını oluşturdu.
2024 yılı sonunda, toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 4,4 TW'a ulaşarak küresel elektrik kurulu güç kapasitesinin %46'sını oluşturdu. Yenilenebilir enerji açısından rekor bir yıl olmasına rağmen, IRENA artışın 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma hedefinin gerisinde olduğunu vurguladı. Ajans, 2030 yılı için belirlenen 11,2 TW'lık kapasiteye ulaşmak için her yıl %16,6 büyüme kaydedilmesi gerektiğini söylüyor.Kaynakça https://www.irena.org/Publications/2025/Mar/Renewable-capacity-statistics-2025 https://www.pv-magazine.com/2025/03/26/solar-adds-record-452-gw-to-global-renewables-capacity-in-2024/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo