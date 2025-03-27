Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Geçtiğimiz sene, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinde rekor kırıldı

    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) yayınladığı rapora göre, geçtiğimiz sene küresel olarak 585 GW yenilenebilir enerji kapasitesi eklenerek rekor kırıldı.
    Küresel yenilenebilir enerji kapasitesinde rekor kırıldı Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), "Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri 2025" raporunu yayınladı. Rapora göre, geçtiğimiz yıl 585 GW yenilenebilir enerji kapasitesi eklenerek rekor kırıldı. Yenilenebilir enerji kaynakları, geçtiğimiz sene eklenen toplam kapasitenin %92,5'ini oluşturdu.

    452 GW ile güneş enerjisi zirvede yer aldı

    Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde 452 GW kapasite ile aslan payını elde etti. 113 GW yeni kapasite eklenen rüzgar enerjisi ise onu takip etti. Bu iki enerji türündeki yıllık artış oranı %15,1 oldu ve 2024 yılında küresel yenilenebilir enerji büyümesinin %96,6'sını oluşturdu.

    Küresel yenilenebilir enerji kapasitesinde rekor kırıldı
    Bölgelere baktığımızda, Asya kıtasının 421 GW yeni kapasiteyle başı çektiğini görüyoruz. Çin ise, yeni yenilenebilir enerji kapasitenin yaklaşık %64'ünü tek başına karşılayarak küresel büyümeye öncülük etti. Asya'yı, 70 GW ile Avrupa, 46 GW ile Kuzey Amerika takip etti.

    2024 yılı sonunda, toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 4,4 TW'a ulaşarak küresel elektrik kurulu güç kapasitesinin %46'sını oluşturdu. Yenilenebilir enerji açısından rekor bir yıl olmasına rağmen, IRENA artışın 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma hedefinin gerisinde olduğunu vurguladı. Ajans, 2030 yılı için belirlenen 11,2 TW'lık kapasiteye ulaşmak için her yıl %16,6 büyüme kaydedilmesi gerektiğini söylüyor.

    Kaynakça https://www.irena.org/Publications/2025/Mar/Renewable-capacity-statistics-2025 https://www.pv-magazine.com/2025/03/26/solar-adds-record-452-gw-to-global-renewables-capacity-in-2024/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    Profil resmi
    TheJudgé 6 saat önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabistan"dan ne alınır jiletten sonra sivilce nasıl geçer bmw akü şarj edilemiyor uyarısı tofaş kalorifer musluğu açma kapama tüy dökücü alerjisi nasıl geçer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T Pro
    Xiaomi 14T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum