Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Temple Run eski nesil Android cihazlara da uyarlandı

7 yıl
7,1b
1
34
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS platformunda elde ettiği büyük başarı sonrasında Android tarafında çıkışı büyük merak konusu olan Temple Run oyunu, yapımcı firma Imangi Studios tarafından geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulmuştu. Kısa sürede kült oyunlardan biri haline gelen Temple Run'ın Android platformunda eleştri alan noktası ise, ARM v6 ve ARM v7 işlemcili eski nesil cihazlarda çalışmaması olmuştu.
Kullanıcıların Google Play Store'dan ücretsiz olarak edinebildiği Temple Run, XDA-Developers'daki bir grup geliştirici tarafından eski nesil Android cihazlara da uyarlandı. Yapılan modifikasyon ile birlikte 700'den fazla Android cihazda çalışır hale gelen Temple Run, bu gelişmeye bağlı olarak kullanıcı sayısını hızlı bir şekilde arttıracak gibi görünüyor. iOS platformunda 10 milyondan fazla indirilen Temple Run'ın, Android cephesinde nasıl bir grafik çizeceğini ise zaman gösterecek. 
Temple Run ARM v6 ve ARM v7 sürümlerini indirmek için adres;

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
ben bu oyunu indirdim sağ sol yapmıyor düz gidiyor telefonu oynatıyorum yine olmuyor yardımcı olurmusunuz teşekkürler : tel s2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratal 6 yıl
yeni telime bir atayim bakayim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan1903 6 yıl
Bu oyun bağımlılık yapıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
dh misafri eğer oyunu bulamıyorsan ilk başta android marketten go launcher EX programını indirmeli ve açmalısın onun bazı programları var sAğ üst köşesinde download yazıyor onlari indirmelisin sonra menüyü aç orada app center var aç ve search tuşuna tıkla ve temple run yaz çıkıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alper755 6 yıl
sa benim vodafone 945 telefonum var rom kurdum acılıs ekranında kaldı sonra baska rom yükleyeyim dedim ftm yazısı geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
linkki buldum ama cihazınız bu sürüme uygun olmadığını söylüyo ne yapmam gerekiyor hagi cihazlarda oluyor glaxy fit kullanıyorum yardımcı olurmıusunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
ben galaxy gio kullanıcısıyım temple run android markette adı bile cıkmıyor sadece temple run brave 0.99$ SATISA SUNULMUŞ arkadaşlar yardımcı olurmusunuz ne yapmalıyım ??
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jandevit3 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ben galaxy gio kullanıcısıyım temple run android markette adı bile cıkmıyor sadece temple run brave 0.99$ SATISA SUNULMUŞ arkadaşlar yardımcı olurmusunuz ne yapmalıyım ??

internetten indiriceksin , sd kartına at .apkyi tıkla yükle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Tyler Durden__ 7 yıl
Sarjimi bitirdin Allahsiz oyun. Çok güzel oyun, beğenmeyen arkadaşlar, bi arkadaşınızla oynayın rekabet olsun birbirinizi geçmeye çalışın. Htc desire s de sorunsuz çalışıyor bu arada .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OrcHestrated 7 yıl
Güzel oyun ama bağımlılık oynamayın sakınn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 7 yıl
valla bende bir sıkıntı yok süper bi oyun zevkli ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zetnakah 7 yıl
iPhone 4S kullanırken deli gibi oynadığım bir oyundu. Android platformuna gelmei mükemmel bir haber. Darısı instagram'ın başına, umarım kısa sürede andorid'e gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aziz77 7 yıl
gayet güzel oyun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
playmaker10 7 yıl
Armv7'de zaten çalışmıyor muydu ? Benim Neo V'deki Scorpion işlemci Armv7 tabanlı değil mi, ben mi yanlış biliyorum ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FightForBeer 7 yıl
Denendi gayet güzel çalışıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7098 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, uygulama ve
2 etiket daha download oyun
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -19- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim