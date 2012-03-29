Temple Run eski nesil Android cihazlara da uyarlandı

iOS platformunda elde ettiği büyük başarı sonrasında Android tarafında çıkışı büyük merak konusu olan Temple Run oyunu, yapımcı firma Imangi Studios tarafından geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulmuştu. Kısa sürede kült oyunlardan biri haline gelen Temple Run'ın Android platformunda eleştri alan noktası ise, ARM v6 ve ARM v7 işlemcili eski nesil cihazlarda çalışmaması olmuştu.

Kullanıcıların Google Play Store'dan ücretsiz olarak edinebildiği Temple Run, XDA-Developers'daki bir grup geliştirici tarafından eski nesil Android cihazlara da uyarlandı. Yapılan modifikasyon ile birlikte 700'den fazla Android cihazda çalışır hale gelen Temple Run, bu gelişmeye bağlı olarak kullanıcı sayısını hızlı bir şekilde arttıracak gibi görünüyor. iOS platformunda 10 milyondan fazla indirilen Temple Run'ın, Android cephesinde nasıl bir grafik çizeceğini ise zaman gösterecek.

Temple Run ARM v6 ve ARM v7 sürümlerini indirmek için adres;