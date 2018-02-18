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Tesla Model 3 Alman mühendisleri şaşırttı

Geçtiğimiz haftalarda Almanya'ya inen bir kargo uçağının içerisinde görüntülenen Tesla Model 3'ün bir Alman otomobil üreticisi tarafından incelenmek üzere 185,000 euroya satın alındığı açıklandı.
1 yıl
20,4b
1
59
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla Model 3 Alman mühendisleri şaşırttı
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Geçtiğimiz haftalarda iki Tesla Model 3’ün Almanya’ya inen bir kargo uçağındaki görüntüsü ortaya çıkmıştı. Tanıtıldığından bu yana dünya genelinde büyük ilgi gören aracın neden kargo uçağıyla Almanya’ya getirildiği bilinmese de, yapılan tahminler bu iki aracın bir Alman otomobil üreticisi tarafından tersine mühendislik için ikinci el olarak satın alındığını gösteriyordu.

Yapılan bu tahminler bugün Almanya’dan gelen bir haberle birlikte doğrulanmış oldu. Alman gazete Süddeutsche Zeitung tarafından yapılan habere göre ismi açıklanmayan bir Alman otomobil üreticisi nakliye ve gümrük hariç tam 185,000 Euro ödeyerek Model 3’ü satın aldı. Bu fiyat bırakın ikinci eli, sıfır kilometre Model 3’ün fiyatını bile yaklaşık olarak dörde katlamaya yetiyor.

Model 3'ten çok etkilendiler 

Gazetenin haberine göre, araç parçalarına ayrılıp incelenmeden önce 10 gün boyunca yöneticiler tarafından teste tabi tutuldu. Şirketin ismi verilmese de aracı inceleyen mühendislerin görüşleri paylaşıldı.

“Aracı test eden mühendisler özellikle güç elektroniğinden etkilendiler. Kompakt, genişletilebilir, tamamen bütünleşmiş, modüler, kolay erişilebilir, iyi korunmuş, uygun fiyatlı ve birçok detayıyla şaşılacak kadar zekice.”

Söylenene göre teknik detayların yanı sıra aracın tasarımından da etkilenen mühendisler, Model 3’ün iç dünyasını baz alarak Tesla’nın minimalist tasarım konusunda mükemmel bir iş çıkardığı yorumunda bulundular.

Model 3’e yapılan tersine mühendislikten elde edilen detaylar paylaşılmazken, verilen bilgiler yalnızca mühendislerin yorumlarıyla sınırlı kaldı.

Bu Tesla modellerinin inceleme için kullanıldığı ilk olay değil. Daha önce Alman otomobil devleri Mercedes ve Audi de Model X'i incelemek için farklı girişimlerde bulunmuştu.


https://electrek.co/2018/02/17/tesla-model-3-german-automaker-reverse-engineered/#disqus_thread Yorum Yaz
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FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen
Reklamlari okudunuz , boyle bir olay olsa bile ilgili firma muhendisleri gazeteyle röportaj yapmazlar.
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mehmedaltair 1 yıl
Oo reklama bak güç elektroniğiymiş modüler komponentmiş sanırsın bu adamların endüstriyel elektronikte Bosch Siemens Schneider gibi firmaları yok adamlar binlerce fabrikaya bu parçaların çok daha gelişmişini satıyor tek farkı arabada değil üretim hatlarında kullanılması
Oo reklama bak güç elektroniğiymiş modüler komponentmiş sanırsın bu adamların endüstriyel elektronikte Bosch Siemens Schneider gibi firmaları yok adamlar binle...
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Sirrüs 1 yıl
aracın tasarımından da etkilenen mühendisler, Model 3’ün iç dünyasını baz alarak Tesla’nın minimalist tasarım konusunda mükemmel bir iş çıkardığı yorumunda bulundular.

Tabi beğenirler koca bir tablet ve arabada bir tane bile gösterge grubu yok! Resmen düşük maliyet kasmışlar.
aracın tasarımından da etkilenen mühendisler, Model 3’ün iç dünyasını baz alarak Tesla’nın minimalist tasarım konusunda mükemmel bir iş çıkardığı yorumunda ...
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2 Yanıt Yanıtla +42
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Guest-F2673E0F4 1 yıl
Neymiş mühendis firmalar röportaj vermemiş bunlar hep P.R mis mis Elon reklam kasıyormusmus arkadaşlar önceki haftalarda böyle olumsuz yorumların olduğu şu mühendislik incelemesinde hiç böyle cümleler kurmadiniz bakın adamlar röportaj yapmış YouTube hesabına koymuş 1 hafta boyunca tüm haber sitelerinde sunuldu ha sizi beğenen 40 kusur kişi şuanda o çok sevdikleri Mercedes Audi BMW söyle bir araba yapamayınca saldırma mesajınıza destek vermiş şaşırtmadı pistte bataryası ısınan araba denilmiş fakat bu araba yarış için tasarlanmadı tasarlanmış araba istiyorsanız Rimac e bakın o cici İç arabaları güzelce en tokatlıyor yada roadster 2 yi bekleyin tek ekran var diye kötü yorum yapan arkadaş sizin o güzel firmalarınız büyük ekrandan 5000 euro istiyor sırf kötüleme kampanyası yapıyorsunuz o kadar su linkini paylaştığım videoda camın oradaki fitil ve bagaj kapağı konusunda katılıyorum şu adam Lamborghini gibi firmalarda kullanılan kapı koluna sırf medyada adı çıksın diye laf etmiş şu büyük firmalarda şuanda adam gibi is yapan Jaguar var ve şahane araba tanitacaklar Türkiye dede sunacaklarını yollarda görmek için sabırsızlanıyorum. Porsche de çok iyi bir makine çıkaracak ama daha çok var onun dışında adam gibi bir araba yok i3 falan demeyin Nissan leaf yada Model 3 yanında amacı belli olmayan rezalet bir araç youtu.be/...
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Guest-F2673E0F4 1 yıl
Neymiş mühendis firmalar röportaj vermemiş bunlar hep P.R mis mis Elon reklam kasıyormusmus arkadaşlar önceki haftalarda böyle olumsuz yorumların olduğu şu mühendislik incelemesinde hiç böyle cümleler kurmadiniz bakın adamlar röportaj yapmış YouTube hesabına koymuş 1 hafta boyunca tüm haber sitelerinde sunuldu ha sizi beğenen 40 kusur kişi şuanda o çok sevdikleri Mercedes Audi BMW söyle bir araba yapamayınca saldırma mesajınıza destek vermiş şaşırtmadı pistte bataryası ısınan araba denilmiş fakat bu araba yarış için tasarlanmadı tasarlanmış araba istiyorsanız Rimac e bakın o cici İç arabaları güzelce en tokatlıyor yada roadster 2 yi bekleyin tek ekran var diye kötü yorum yapan arkadaş sizin o güzel firmalarınız büyük ekrandan 5000 euro istiyor sırf kötüleme kampanyası yapıyorsunuz o kadar su linkini paylaştığım videoda camın oradaki fitil ve bagaj kapağı konusunda katılıyorum şu adam Lamborghini gibi firmalarda kullanılan kapı koluna sırf medyada adı çıksın diye laf etmiş şu büyük firmalarda şuanda adam gibi is yapan Jaguar var ve şahane araba tanitacaklar Türkiye dede sunacaklarını yollarda görmek için sabırsızlanıyorum. Porsche de çok iyi bir makine çıkaracak ama daha çok var onun dışında adam gibi bir araba yok i3 falan demeyin Nissan leaf yada Model 3 yanında amacı belli olmayan rezalet bir araç youtu.be/...
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Guest-F2673E0F4 1 yıl
Neymiş mühendis firmalar röportaj vermemiş bunlar hep P.R mis mis Elon reklam kasıyormusmus arkadaşlar önceki haftalarda böyle olumsuz yorumların olduğu şu mühendislik incelemesinde hiç böyle cümleler kurmadiniz bakın adamlar röportaj yapmış YouTube hesabına koymuş 1 hafta boyunca tüm haber sitelerinde sunuldu ha sizi beğenen 40 kusur kişi şuanda o çok sevdikleri Mercedes Audi BMW söyle bir araba yapamayınca saldırma mesajınıza destek vermiş şaşırtmadı pistte bataryası ısınan araba denilmiş fakat bu araba yarış için tasarlanmadı tasarlanmış araba istiyorsanız Rimac e bakın o cici İç arabaları güzelce en tokatlıyor yada roadster 2 yi bekleyin tek ekran var diye kötü yorum yapan arkadaş sizin o güzel firmalarınız büyük ekrandan 5000 euro istiyor sırf kötüleme kampanyası yapıyorsunuz o kadar su linkini paylaştığım videoda camın oradaki fitil ve bagaj kapağı konusunda katılıyorum şu adam Lamborghini gibi firmalarda kullanılan kapı koluna sırf medyada adı çıksın diye laf etmiş şu büyük firmalarda şuanda adam gibi is yapan Jaguar var ve şahane araba tanitacaklar Türkiye dede sunacaklarını yollarda görmek için sabırsızlanıyorum. Porsche de çok iyi bir makine çıkaracak ama daha çok var onun dışında adam gibi bir araba yok i3 falan demeyin Nissan leaf yada Model 3 yanında amacı belli olmayan rezalet bir araç youtu.be/...
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Guest-F2673E0F4 1 yıl
Neymiş mühendis firmalar röportaj vermemiş bunlar hep P.R mis mis Elon reklam kasıyormusmus arkadaşlar önceki haftalarda böyle olumsuz yorumların olduğu şu mühendislik incelemesinde hiç böyle cümleler kurmadiniz bakın adamlar röportaj yapmış YouTube hesabına koymuş 1 hafta boyunca tüm haber sitelerinde sunuldu ha sizi beğenen 40 kusur kişi şuanda o çok sevdikleri Mercedes Audi BMW söyle bir araba yapamayınca saldırma mesajınıza destek vermiş şaşırtmadı pistte bataryası ısınan araba denilmiş fakat bu araba yarış için tasarlanmadı tasarlanmış araba istiyorsanız Rimac e bakın o cici İç arabaları güzelce en tokatlıyor yada roadster 2 yi bekleyin tek ekran var diye kötü yorum yapan arkadaş sizin o güzel firmalarınız büyük ekrandan 5000 euro istiyor sırf kötüleme kampanyası yapıyorsunuz o kadar su linkini paylaştığım videoda camın oradaki fitil ve bagaj kapağı konusunda katılıyorum şu adam Lamborghini gibi firmalarda kullanılan kapı koluna sırf medyada adı çıksın diye laf etmiş şu büyük firmalarda şuanda adam gibi is yapan Jaguar var ve şahane araba tanitacaklar Türkiye dede sunacaklarını yollarda görmek için sabırsızlanıyorum. Porsche de çok iyi bir makine çıkaracak ama daha çok var onun dışında adam gibi bir araba yok i3 falan demeyin Nissan leaf yada Model 3 yanında amacı belli olmayan rezalet bir araç youtu.be/...
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Guest-F2673E0F4 1 yıl
Neymiş mühendis firmalar röportaj vermemiş bunlar hep P.R mis mis Elon reklam kasıyormusmus arkadaşlar önceki haftalarda böyle olumsuz yorumların olduğu şu mühendislik incelemesinde hiç böyle cümleler kurmadiniz bakın adamlar röportaj yapmış YouTube hesabına koymuş 1 hafta boyunca tüm haber sitelerinde sunuldu ha sizi beğenen 40 kusur kişi şuanda o çok sevdikleri Mercedes Audi BMW söyle bir araba yapamayınca saldırma mesajınıza destek vermiş şaşırtmadı pistte bataryası ısınan araba denilmiş fakat bu araba yarış için tasarlanmadı tasarlanmış araba istiyorsanız Rimac e bakın o cici İç arabaları güzelce en tokatlıyor yada roadster 2 yi bekleyin tek ekran var diye kötü yorum yapan arkadaş sizin o güzel firmalarınız büyük ekrandan 5000 euro istiyor sırf kötüleme kampanyası yapıyorsunuz o kadar su linkini paylaştığım videoda camın oradaki fitil ve bagaj kapağı konusunda katılıyorum şu adam Lamborghini gibi firmalarda kullanılan kapı koluna sırf medyada adı çıksın diye laf etmiş şu büyük firmalarda şuanda adam gibi is yapan Jaguar var ve şahane araba tanitacaklar Türkiye dede sunacaklarını yollarda görmek için sabırsızlanıyorum. Porsche de çok iyi bir makine çıkaracak ama daha çok var onun dışında adam gibi bir araba yok i3 falan demeyin Nissan leaf yada Model 3 yanında amacı belli olmayan rezalet bir araç youtu.be/...
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FBcoskunFB 1 yıl
Basima birsey gelmeyecekse o bombos on konsol ve ortaya konmus ekran benim cok hosuma gidiyor bu aracta.
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Zummet 1 yıl
Başlamadan belirteyim, Alman mühendis olmasam da Almanya’da otomobil eğitimi aldım, şu anda da Almanya’nın belki en önemli otomobil şehrinde dev bir firmada çalışmaktayım, uzun zamandır sadece okuyorum yazılanları ancak bir şeyler söyleme zamanı geliyor.
Araç fabrikadan çıkmadan satılıyor vay canına diyenler gerçekten otomotiv sektöründen bihaber sanırım. Dünya üzerinde satılmamış aracı üreten bir otomobil fabrikası bulmanız başarı olur. Belki hintli motorsiklet üreticileri istisna olmak kaydıyla, otomobillerin tamamı, tekerli diğer taşıtların da çok büyük bir kısmı sipariş gelmeden asla banda girmez. Stoğa üretim yapılması firmada skandal olur, yönetim kurulunda konuşulur.
Ayrıca araba 3 günde test edilmez. Kendim test sürüşlerinde bulundum, oradan biliyorum. Motor soğutma sisteminde yapılan “indirect” tabir edilen doğrudan olmayan bir değişim için bile 1 ay test ediyorlar araçları farklı ülkelerde farklı koşullarda. Hele elektrikli araç 3 günün zaten yarısını şarjda geçirecek, efektif hiç bir veri alamazsınız, 3 günlük test için masrafa girmeye gerek yok. Araç da zaten 3 günlük incelemeyle hayran kaldık öldük bittik dedirtecek bir araç değil. Ancak nokta kaynak yapmayı beceremeden otomobil satabilmeyi başarmak ne büyük iş diye şaşırtabilir.
Tersine mühendislik sık yapılan bir şey, gizli saklı da dönmez yani, BMW çalışanı olmadığım halde BMW’nin farklı markalara ait araçlarını Münih’te nerede tuttuğunu ben bile biliyorum. Zaten sadece otomotivde değil, mesela cep telefonlarında da görüyorsunuz. TouchID çıkmadan adam akıllı parmak izi okuyucusu yoktu ortada, sonra çıktılar örneğin, hep tersine mühendislikle.
Elon Musk büyük bir pazarlamacı, işler kendisi için kötü gittiğinde konuyu değiştirmeyi çok iyi biliyor, pazarlamada olayın büyük ve boş konuşup talep yaratmakta, talebi karşılayamayınca da konuyu saptırmakta olduğunu çok iyi çözmüş. Ancak bence iyi bir mühendis asla değil. Ha iyi bir mühendis olması da gerekmez belki de. Ancak son 20-30 yılda otomotiv sektöründe ticari olarak sürdürülebilir, seri üretip satılabilen gelişmelerin hep avrupalı üreticiler tarafından geliştirilmiş veya araçlara yerleştirilmiş olmasının da sebebi var. Otomobil üretmek kolay değil, acemiliğe gelmez. Sistem ve know-how gerekir. Tesla özelinde Elon Musk’ta bu olmadığı için daha uzun yıllar Alman veya Fransız mühendisleri kolay kolay şaşırtamaz diye düşünüyorum.
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kymelria 1 yıl
ADAM UZAYA ROKET GÖNDERİP İÇİNE DE ARABA KOYDU.
TÜM HABER KANALLARINDA, SİTELERİNDE, VİDEOLARINDA, GAZETELERDE V.S. HEPSİNDE TESLA İSMİ GEÇTİ. PAZARLAMA TARİHİNİN EN BAŞARILI REKLAMINI YAPTILAR ZATEN.
KALKIP DA BU UFAK TEFEK İŞLERLE Mİ REKLAM YAPACAKLAR?
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DH Misafiri 1 yıl
okuyucunun zeka seviyesi ile alay etmeyiniz....
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kralkarga 1 yıl
dünya otomotiv sistemini değiştiren, yepyeni bi trend başlatan firma için insanların buraya gelip reklam kasıyo falan demesi de çok enteresan.
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Selçuk ALAGÖZ 1 yıl
Haber bana da pek inandırıcı gelmedi. Ama bakıyorum Das Auto cular saldırmaya gelmiş

Bir kere Tesla nın reklama ihtiyacı yok. Bugün model 3 almak isteseniz dahi 1000 dolar kapora verip. Artık 1 yıl mı 2 yıl sonrasına gün veriliyor. Adamların arabası daha fabrikadan çıkmadan satılmış durumda zaten.
Mühendislikte Almanlar çok iyi bunu kimse inkar edemez ama almanların aşırı detaycı ve karışık tasarımlarını ben sevmiyorum. Hem tamir edilebilirlilikleri zor, hemde sorunsuz olmuyor.
Gel gelelim hiç bir otomobil firması Teslanın tırnağı da olamaz gözümde. Yıllardır benzinli dizel otomobilleri bize kaktırdılar. Elektrikli otomobil konusunda en ufak bir yatırımları bile olmadı. Neden çünkü içten yanmalı motorun bakımı arızası onların ve petrol devlerinin işine geliyordu.
Tesla geldi, işlerine çomak soktu. Şimdide tutuşmaya başladılar doğal olarak.
Açık ve net söylüyorum. Şahsi kullanımım açısından Model 3 ü. Mercedes s63 AMG ile bile değiştirmem.
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Hemican 1 yıl Selçuk ALAGÖZ
Selçuk ALAGÖZ
Haber bana da pek inandırıcı gelmedi. Ama bakıyorum Das Auto cular saldırmaya gelmiş

Bir kere Tesla nın reklama ihtiyacı yok. Bugün model 3 almak isteseniz dahi 1000 dolar kapora verip. Artık 1 yıl mı 2 yıl sonrasına gün veriliyor. Adamların arabası daha fabrikadan çıkmadan satılmış durumda zaten.
Mühendislikte Almanlar çok iyi bunu kimse inkar edemez ama almanların aşırı detaycı ve karışık tasarımlarını ben sevmiyorum. Hem tamir edilebilirlilikleri zor, hemde sorunsuz olmuyor.
Gel gelelim hiç bir otomobil firması Teslanın tırnağı da olamaz gözümde. Yıllardır benzinli dizel otomobilleri bize kaktırdılar. Elektrikli otomobil konusunda en ufak bir yatırımları bile olmadı. Neden çünkü içten yanmalı motorun bakımı arızası onların ve petrol devlerinin işine geliyordu.
Tesla geldi, işlerine çomak soktu. Şimdide tutuşmaya başladılar doğal olarak.
Açık ve net söylüyorum. Şahsi kullanımım açısından Model 3 ü. Mercedes s63 AMG ile bile değiştirmem.

Hocam Tesla dediginiz gibi onceden depozito alip satiyor araclarini iste bu yuzden reklama ihtiyaci var. Su anda para keybediyor ve bu depositolari vs. kullanarak yoluna devap ediyor. Zaten Elon Musk`in Twitlerine, Teslanin basin bultenlerine, araclari tanitma yontemine falan bakarsan tamamen merak uyandirma, dikkat cekme, farkli olma uzerine kurulmus bir pazarlama yontemi var. En son Falcon Heavy ile uzaya Tesla atilmasi bile buna guzel bir ornek. Bir beton blok atilsa test icin ayni kadar haberlerde yer almazdi ama roket uzaya bir Tesla cikartinca belki 10 kati kadar ilgi cekti.
Bu kotu bir sey demiyorum ama digger sirketlerin hic birinin yapmadigi bir sey farkli bir yontem. Bu yontemin temeli de insanlarda merak uyandirmaya, reklam yapmaya ilgi cekmeye dayaniyor.
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byrsim 1 yıl
reklama gel
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Her isi ters giden adam 1 yıl
Hemen 2 tane tesla almaliyim. 1 ini de devlete hediye edeyim ulkemize para girsin
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faniseyler 1 yıl
Amerikalılar reklamlarını çok çok iyi yapıyorlar.
Teslanın çıtayı yükseltdiği işini iyi yaptığı bir numara olduğu hatta en yakın rakibini bile ezdiği yönünde bir algı operasyonu yapıyorlar.
Bunu İphone dada motorsiklet markası chopper dada görebirsiniz.
chopper mesela yakıt canavarı, tipsiz, gürültücü, sağlıksız, pahalı ve emniyetsiz bir motor.
Ama sorsan herkesin hayali havalı mı havalı.
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