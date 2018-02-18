Tesla Model 3 Alman mühendisleri şaşırttı

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Geçtiğimiz haftalarda iki Tesla Model 3’ün Almanya’ya inen bir kargo uçağındaki görüntüsü ortaya çıkmıştı. Tanıtıldığından bu yana dünya genelinde büyük ilgi gören aracın neden kargo uçağıyla Almanya’ya getirildiği bilinmese de, yapılan tahminler bu iki aracın bir Alman otomobil üreticisi tarafından tersine mühendislik için ikinci el olarak satın alındığını gösteriyordu.

Yapılan bu tahminler bugün Almanya’dan gelen bir haberle birlikte doğrulanmış oldu. Alman gazete Süddeutsche Zeitung tarafından yapılan habere göre ismi açıklanmayan bir Alman otomobil üreticisi nakliye ve gümrük hariç tam 185,000 Euro ödeyerek Model 3’ü satın aldı. Bu fiyat bırakın ikinci eli, sıfır kilometre Model 3’ün fiyatını bile yaklaşık olarak dörde katlamaya yetiyor.

Model 3'ten çok etkilendiler

Gazetenin haberine göre, araç parçalarına ayrılıp incelenmeden önce 10 gün boyunca yöneticiler tarafından teste tabi tutuldu. Şirketin ismi verilmese de aracı inceleyen mühendislerin görüşleri paylaşıldı.

“Aracı test eden mühendisler özellikle güç elektroniğinden etkilendiler. Kompakt, genişletilebilir, tamamen bütünleşmiş, modüler, kolay erişilebilir, iyi korunmuş, uygun fiyatlı ve birçok detayıyla şaşılacak kadar zekice.”

Söylenene göre teknik detayların yanı sıra aracın tasarımından da etkilenen mühendisler, Model 3’ün iç dünyasını baz alarak Tesla’nın minimalist tasarım konusunda mükemmel bir iş çıkardığı yorumunda bulundular.

Model 3’e yapılan tersine mühendislikten elde edilen detaylar paylaşılmazken, verilen bilgiler yalnızca mühendislerin yorumlarıyla sınırlı kaldı.

Bu Tesla modellerinin inceleme için kullanıldığı ilk olay değil. Daha önce Alman otomobil devleri Mercedes ve Audi de Model X'i incelemek için farklı girişimlerde bulunmuştu.

https://electrek.co/2018/02/17/tesla-model-3-german-automaker-reverse-engineered/#disqus_thread