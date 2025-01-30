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    Tesla, 2025'in ilk yarısında daha uygun fiyatlı modeller çıkaracak

    Ana akım bir marka haline gelmesinden bu yana ilk kez yıllık satışlarda düşüş yaşayan Tesla, piyasaya süreceği uygun fiyatlı araç serisiyle cazibesini artırmayı hedefliyor.
    Tesla 2025'in ilk yarısında daha uygun fiyatlı modeller çıkaracak Tam Boyutta Gör
    2024 yılı Tesla için finansal açıdan en iyi yıl olarak değerlendirilemez ancak şirket, paylaştığı verilerle 2025 yılı için daha güçlü bir resim çizdi. Paylaşılan veriler arasında şirketin ortalama otomobil üretim maliyetindeki düşüş dikkat çekti.

    Paylaşılan bir tabloya göre 2024'ün son çeyreğinde Tesla'nın ortalama araç üretim maliyeti tarihinde ilk kez 35 bin doların altına düştü. Bu durum ABD'li şirketin daha ucuz elektrikli otomobiller üretmesine olanak tanıyacak ki zaten Elon Musk da bu konuda çok detay vermeden önemli açıklamalarda bulundu.

    Şirket, 2025 yılının ilk yarısında daha uygun fiyatlı modeller piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu konu bir süredir konuşuluyordu ancak henüz hayata geçirilemedi. Musk, uygun fiyatlı otomobillerle ilgili pek detay vermedi ancak bu araçların hem mevcut Model 3 ve Model Y platformların hem de geliştirdikleri yeni nesil platformun bazı yönlerine sahip olacağını söyledi.

    Tesla 2025'in ilk yarısında daha uygun fiyatlı modeller çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Yeni araçlar ayrıca mevcut ürün gamıyla aynı üretim hatlarında üretilecek. Yapılan bu açıklamalar ve verilen tarihin çok kısa olması, uygun fiyatlı araçların tamamen yeni değil de Model 3 ve Model Y'nin türevleri olabileceğini gösteriyor. Söz konusu otomobillerin 30 bin dolar civarında başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor ki bu da onları mevcut Model 3 ve Model Y'den daha erişilebilir hale getiriyor.

    Tesla ayrıca sürücüsüz robot taksi hizmetinin haziran ayında başlayacağını da duyurdu. Bu konu hakkındaki detayları da ilgili haber üzerinden inceleyebilirsiniz.

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    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

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    Mantarın Başı 5 saat önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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