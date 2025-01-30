Tesla, 2025'in ilk yarısında daha uygun fiyatlı modeller çıkaracak

Paylaşılan bir tabloya göre 2024'ün son çeyreğinde Tesla'nın ortalama araç üretim maliyeti tarihinde ilk kez 35 bin doların altına düştü. Bu durum ABD'li şirketin daha ucuz elektrikli otomobiller üretmesine olanak tanıyacak ki zaten Elon Musk da bu konuda çok detay vermeden önemli açıklamalarda bulundu.
Şirket, 2025 yılının ilk yarısında daha uygun fiyatlı modeller piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu konu bir süredir konuşuluyordu ancak henüz hayata geçirilemedi. Musk, uygun fiyatlı otomobillerle ilgili pek detay vermedi ancak bu araçların hem mevcut Model 3 ve Model Y platformların hem de geliştirdikleri yeni nesil platformun bazı yönlerine sahip olacağını söyledi.
Tesla ayrıca sürücüsüz robot taksi hizmetinin haziran ayında başlayacağını da duyurdu. Bu konu hakkındaki detayları da ilgili haber üzerinden inceleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P