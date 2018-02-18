Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Audi A1 kış testlerinde kamuflajlı olarak görüntülendi

Platform mimarisi, süspansiyon sistemi ve motor yelpazesi yenilenen yeni nesil Audi A1, dış ebatlarındaki genişlemenin sonucu olarak daha geniş bir iç hacme ve bagaj hacmine sahip olacak.
1 yıl
2,3b
1
6
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni nesil Audi A1 kış testlerinde kamuflajlı olarak görüntülendi
Tam Boyutta Gör
 

Bavyeralı otomobil üreticisi Audi’nin ikinci nesil A1 modeli, bu yılın sonlarına doğru yollardaki yerini almadan önce yapılan kış testleri sırasında kamuflajlı olarak görüntülendi. Şirketin genel merkezi içerisindeki kaynaklardan gelen bilgiye göre yeni nesil A1 selefine göre daha dinamik ve daha konforlu bir araç olacak. Ana hedef ise son çıkan Mini’yi tüm klasmanlarda gölgede bırakmak.

Audi bu hedefini gerçekleştirmek için yeni platform mimarisini, tamamen elden geçirilmiş süspansiyon sistemini, yeni motor yelpazesini ve güncellenmiş şanzımanları kullanacak.

Audi’nin küçük üyesi ikinci nesilde boyut olarak büyümüş ve diğer kardeşlerinin gölgesinde kalmamak için daha modern bir görünüme kavuşturulmuş. Test edilen araçtan anlaşıldığı kadarıyla görsel değişiklikler arasında daha geniş bir ön ızgara ve ön tamponun kenarlarında yer alan daha geniş hava girişleri bulunuyor.

Audi A1’de ikinci nesille birlikte gelen en büyük değişimlerden biri ise üç kapılı formdan vazgeçilmiş olması. Araç, Volkswagen Grubu’nun çatısı altında bulunan Seat’ın Martorell fabrikasında sadece beş kapılı Sportback formunda üretilecek.

PQ25 platformundan sıyrıldı 

Yazının başında yeni A1’de platform değişikliğini olduğunu söylemiştik. Bu da aracın 2001 yılına dayanan PQ25 platformundan çıkıp daha modern MQB AO mimarisine giriş yaptığı anlamına geliyor. Bu yeni platform sayesinde boyutlarında artış yaşayan A1, aks mesafesindeki 94mm’lik artışla da daha geniş bir diz mesafesi sunacak gibi görünüyor. Ayrıca yeni platformun aracın burulma sertliğini de geliştirdiği iddia ediliyor.

Yeni A1’in iç tarafında ise Android Auto, Apple CarPlay veya MirrorLink kombinasyonundan oluşan 4G LTE bağlantısına sahip opsiyonel Virtual Cockpit (sanal kokpit) özelliği sunuluyor. Sürüş asistanları içerisinde ise ön bölge asistanı, şehir içi acil fren desteği, yaya algılama sistemi, lastik basınç kontrolü ve hız sınırlayıcısı bulunuyor.

Motor yelpazesi yenilendi 

Yeni nesil A1’in motor yelpazesi ise büyük oranda Polo ile örtüşüyor. Benzinli tarafında 1.0 litre üç silindir turbo TFSI motor 115 beygir güç üretiyor. Bunun yanı sıra 150 beygir güç üreten 1.5 litre dört silindir turbo benzinli motor da 1.4 litre dört silindirli motorun mirasçısı olarak gelmiş. En tepedeki modelde ise 250 beygir güç üreten 2.0 litre dört silindir benzinli motor yer alıyor.

Söylenene göre yeni A1 ile ilgili planın orijinalinde 100 beygir güç üreten 1.6 litre dört silindir dizel motor yatıyordu. Ancak, dizel motorlu küçük araçların satışlarındaki gözle görülür düşüşten sonra bu plandan dönüldü.

Bu motorların ürettiği güç tekerleklere standart 6 ileri manuel şanzımanla aktarılırken, 7 ileri çift kavramalı S tronic şanzıman da müşterilere opsiyon olarak sunulacak. Bu yılın ilk yarısında tanıtılması beklenen yeni A1’in fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/new-audi-a1-captured-video-2018-launch Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Dukkha 1 yıl en beğenilen BekirARSLAN
BekirARSLAN
Şuanki döviz kuru ve vergiyi göz önüne alırsak 100 tl nin üstünde olacaktır. Kısacası alamayız...

Otomobil fiyatlarında bayağı ilgisizsiniz görünen, şuan eski kasa bile 157 bin tl
BekirARSLANŞuanki döviz kuru ve vergiyi göz önüne alırsak 100 tl nin üstünde olacaktır. Kısacası alamayız...Otomobil fiyatları...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yiğit_kemal 11 ay
En az 150 bin TL den başlar. Polo bile 120 bin TL Ye dayanmış durumda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeadLifter 11 ay
sekizsilindir.com/...
Hiç fena değil. Dövizde bir duraklama ya da gerileme olur da fiyatlar en azından bu seviyelerde kalırsa indirimlerle birlikte yollarda bolca görürüz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 1 yıl
Dizel motor işinin içine ettiler, piyasada tutmamasının sebebi bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirARSLAN 1 yıl
Şuanki döviz kuru ve vergiyi göz önüne alırsak 100 tl nin üstünde olacaktır. Kısacası alamayız...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dukkha 1 yıl BekirARSLAN
BekirARSLAN
Şuanki döviz kuru ve vergiyi göz önüne alırsak 100 tl nin üstünde olacaktır. Kısacası alamayız...

Otomobil fiyatlarında bayağı ilgisizsiniz görünen, şuan eski kasa bile 157 bin tl
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Kimliği belirlenemeyen bir yatırımcı 400 milyon dolarlık Bitcoin aldı 1 yıl Entegre sistemlere Ryzen gücü 1 yıl Apple'ın WWDC 2018 etkinliğinin tarihi ortaya çıktı 1 yıl Google'ın "Resmi Görüntüle" seçeneği Chrome eklentisi ile geri geldi 1 yıl Blockchain.info kullanıcıları dolandırıcılık kurbanı oldu 1 yıl Asus yeni GeForce GTX 1060 6GB Phoenix ekran kartını duyurdu 1 yıl Whatsapp'ın "Herkesten Sil" özelliğinde büyük bir açık ortaya çıktı 1 yıl Akıllı yüz maskesi bağış rekoru kırdı 1 yıl 400GB kapasiteli microSD kart satışa çıkıyor 1 yıl Huawei P20 Plus, 4.000 mAh pille geliyor 1 yıl Mobilite: Xiaomi'nin yeni güzeli Redmi Note 5 Pro 1 yıl TROY ve Evrencan Gündüz bu toprakların seslerini keşfetmeye devam ediyor 1 yıl Spielberg filmi Ready Player One'ın yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl Yeni iOS uygulamalarında iPhone X ekran uyumu zorunlu hale geliyor 1 yıl Twitter, Mac uygulamasını kullanımdan kaldırıyor 1 yıl Tesla Model 3 Alman mühendisleri şaşırttı 1 yıl CRISPR kullanılarak Zika ve HPV tespiti yapıldı | Yeni CRISPR türleri 1 yıl Çentikli ASUS Zenfone 5'in ilk canlı görüntüsü sızdırıldı 1 yıl DonanımHaber Forum'da Ocak ayının popüler otomobil markaları ve modelleri 1 yıl Apple akıllı telefon pazarında gelirlerin yüzde 51’ine sahip 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni nesil Audi A1 kış testlerinde kamuflajlı olarak görüntülendi Sonraki Casper, akıllı telefonlarını Türkiye’de üretecek 1 yıl Samsung Galaxy Tab S4, GFXBench testinde ortaya çıktı 1 yıl 4 çekirdek 8 izlekli i5-8269U işlemcisi ortaya çıktı 1 yıl Hackerlar, SWIFT sistemi aracılığıyla 6 milyon dolar çaldı 1 yıl Almanya Savunma Bakanı: Siber saldırılar küresel istikrar için en büyük tehdit 1 yıl 1 Bitcoin ödüllü bilgisayar oyunu 1 yıl Fotoğraflardaki boşlukları tamamlayan yapay zeka geliştirildi 1 yıl Tesla Roadster test edilirken görüntülendi 1 yıl NASA'nın yeni gezegen avcısı "TESS" yakında fırlatılıyor 1 yıl iPhone gözüyle İstanbul’un sokak kedileri 1 yıl Xiaomi Mi MIX 2s videoda gözüktü 1 yıl Altered Carbon'ın yazarından yeni Netflix dizisi: Sword Art Online 1 yıl Madenciler için enerji verimliliği odaklı GTX 1060 muadili ekran kartı 1 yıl Soyağacından büyüklerinin adını öğrenen herkes MSB'nin Şehitler Listesi'ne akın etti 1 yıl ABD Savunma Bakanlığı drone savaşlarına hazırlanıyor 1 yıl HomePod'un Apple'a maliyeti 216 dolar 1 yıl Turkcell, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı 1 yıl Gigabyte Aorus Z370 anakartları satın alanlara Steam cüzdan kodu 1 yıl 2018 Ford Focus kamuflajsız olarak göründü 1 yıl Erik dalı oynayabilen, mangal yapabilen robot: ADA GH5 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim