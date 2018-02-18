Yeni nesil Audi A1 kış testlerinde kamuflajlı olarak görüntülendi

Tam Boyutta Gör

Bavyeralı otomobil üreticisi Audi’nin ikinci nesil A1 modeli, bu yılın sonlarına doğru yollardaki yerini almadan önce yapılan kış testleri sırasında kamuflajlı olarak görüntülendi. Şirketin genel merkezi içerisindeki kaynaklardan gelen bilgiye göre yeni nesil A1 selefine göre daha dinamik ve daha konforlu bir araç olacak. Ana hedef ise son çıkan Mini’yi tüm klasmanlarda gölgede bırakmak.

Audi bu hedefini gerçekleştirmek için yeni platform mimarisini, tamamen elden geçirilmiş süspansiyon sistemini, yeni motor yelpazesini ve güncellenmiş şanzımanları kullanacak.

Audi’nin küçük üyesi ikinci nesilde boyut olarak büyümüş ve diğer kardeşlerinin gölgesinde kalmamak için daha modern bir görünüme kavuşturulmuş. Test edilen araçtan anlaşıldığı kadarıyla görsel değişiklikler arasında daha geniş bir ön ızgara ve ön tamponun kenarlarında yer alan daha geniş hava girişleri bulunuyor.

Audi A1’de ikinci nesille birlikte gelen en büyük değişimlerden biri ise üç kapılı formdan vazgeçilmiş olması. Araç, Volkswagen Grubu’nun çatısı altında bulunan Seat’ın Martorell fabrikasında sadece beş kapılı Sportback formunda üretilecek.

PQ25 platformundan sıyrıldı

Yazının başında yeni A1’de platform değişikliğini olduğunu söylemiştik. Bu da aracın 2001 yılına dayanan PQ25 platformundan çıkıp daha modern MQB AO mimarisine giriş yaptığı anlamına geliyor. Bu yeni platform sayesinde boyutlarında artış yaşayan A1, aks mesafesindeki 94mm’lik artışla da daha geniş bir diz mesafesi sunacak gibi görünüyor. Ayrıca yeni platformun aracın burulma sertliğini de geliştirdiği iddia ediliyor.

Yeni A1’in iç tarafında ise Android Auto, Apple CarPlay veya MirrorLink kombinasyonundan oluşan 4G LTE bağlantısına sahip opsiyonel Virtual Cockpit (sanal kokpit) özelliği sunuluyor. Sürüş asistanları içerisinde ise ön bölge asistanı, şehir içi acil fren desteği, yaya algılama sistemi, lastik basınç kontrolü ve hız sınırlayıcısı bulunuyor.

Motor yelpazesi yenilendi

Yeni nesil A1’in motor yelpazesi ise büyük oranda Polo ile örtüşüyor. Benzinli tarafında 1.0 litre üç silindir turbo TFSI motor 115 beygir güç üretiyor. Bunun yanı sıra 150 beygir güç üreten 1.5 litre dört silindir turbo benzinli motor da 1.4 litre dört silindirli motorun mirasçısı olarak gelmiş. En tepedeki modelde ise 250 beygir güç üreten 2.0 litre dört silindir benzinli motor yer alıyor.

Söylenene göre yeni A1 ile ilgili planın orijinalinde 100 beygir güç üreten 1.6 litre dört silindir dizel motor yatıyordu. Ancak, dizel motorlu küçük araçların satışlarındaki gözle görülür düşüşten sonra bu plandan dönüldü.

Bu motorların ürettiği güç tekerleklere standart 6 ileri manuel şanzımanla aktarılırken, 7 ileri çift kavramalı S tronic şanzıman da müşterilere opsiyon olarak sunulacak. Bu yılın ilk yarısında tanıtılması beklenen yeni A1’in fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/new-audi-a1-captured-video-2018-launch