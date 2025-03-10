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    Danimarka'da her dört Tesla Model 3'ten biri muayeneden kaldı: Rakiplerinin oldukça gerisinde

    2024'te Danimarka Karayolu Trafik Otoritesi tarafından denetlenen Model 3'lerin dörtte biri muayeneden kaldı. Tesla araçlarda rakiplerinin üç katı kusur tespit edildi.

    Danimarka'da her dört Tesla Model 3'ten biri muayeneden kaldı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobiller, içten yanmalı otomobillerden daha az hareketli parçaya sahip olduğundan, teorik olarak daha az arızalanmaları beklenir. Ancak Tesla Model 3, bu beklentinin aksine daha çok arızalanıyor gibi görünüyor. Danimarka'da muayeneden geçirilen Model 3'lerin dörtte biri başarısız oldu.

    2024'te Danimarka Karayolu Trafik Otoritesi tarafından denetlenen 4.668 adet 2020 Model 3'ün 1051'i muayeneden geçemedi. %23'lük başarısızlık oranı, rakip elektrikli araçların %9'luk oranında hayli yüksek.

    Rakip elektrikli araçlardan üç kat daha fazla kusur tespit edildi

    Müfettişler, Tesla'larda diğer elektrikli araçlarda keşfettiklerinden üç kat daha fazla olan 1.392 kusur kaydetti. Sıkça rastlanan sorunlar arasında, farlar, fren, direksiyon ve süspansiyonla ilgili problemler yer alıyor.  Almanya'daki TÜV'de benzer güvenlik kontrolleri yapan test uzmanları, kendi pazarlarında satılan Model 3'lerde de aynı türden sorunları ortaya çıkardı. Hem 2023 hem de 2024'te Model 3, TÜV güvenilirlik araştırmasında son sırada yer aldı.

    Danimarka verileri yalnızca 2020 model Tesla'ları kapsıyor ancak Danimarka Motoristler Federasyonu'ndan (FDM) Lone Otto, daha yeni modellerin sahiplerinin de aynı sorunlardan bazılarını yaşayacağını öngörüyor. Otto, "Tesla Model 3'ün yeni modellerini, kusurlar ve arıza oranı söz konusu olduğunda 2020 neslinden önemli ölçüde farklı olacağına inanmak için hiçbir nedenimiz yok. Tesla Model Y'nin nasıl performans göstereceğini merak ediyoruz." açıklamasında bulundu.

    Model Y, Danimarka'da en popüler elektrikli araçlar listesinde zirveye yerleşerek büyük bir satış rakamına ulaştı. Bu da 2025'te çok sayıda Model Y'nin test edileceği anlamına geliyor. Toplamda 62.000 elektrikli otomobil teste tabi tutulacak ve bunlardan 45.000'i ilk kez test edilecek.

    Tesla Model 3 ve Model Y'nin ilk versiyonlarında birçok kullanıcı üretim kalitesiyle ilgili sorunları bildirmişti. Tesla, daha sonraki modellerde bu sorunların bir kısmının üstesinden gelse de, görünüşe göre hala kalite problemleri devam ediyor. Yeni modellerin kalite açısından rakiplerine karşı nasıl performans göstereceği merak konusu.

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