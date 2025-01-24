BYD'nin amiral gemisi Tang, Mart'ta Türkiye'de satışa çıkıyor

BYD Tang 2024 özellikleri
2024 yılında yenilenen BYD Tang, 108.8 kWh kapasiteli Blade batarya paketiyle WLTP ölçümlerine göre 530 km'ye kadar menzil sunuyor. Lityum demir fosfat (LFP) pil hücrelerinin kullanıldığı batarya paketi, 170 kW şarj hızıyla 30 dakikada %30'dan %80'e şarj olabiliyor.
Çift elektrik motoru ve dört tekerlektan çekiş sistemiyle 380 kW (510 beygir) güç sunan otomobil, 0'dan 100 km/s hıza 4,9 saniyede çıkabiliyor.
DiSus-C Akıllı Süspansiyon Kontrolü'ne sahip olan araç, yol koşullarını analiz ederek süspansiyon sertliğini otomarik olarak analiz ederek, her zeminde maksimum konfor ve yol tutuş sağlıyor. Aracın ayrıca Euro NCAP testlerinden 5 yıldız aldığını belirtelim.
Geniş iç mekan sahip olan BYD Tang, üç sıralı oturma düzeniyle 7 kişiyi taşıyabiliyor. 940 litrelik geniş bagaj hacmi sunan otomobil, arka koltukların yatırılmasıyla 1655 litreye varan bagaj kapasitesine ulaşabiliyor.
Mart ayında Türkiye'deki müşterileyle buluşacak olan BYD Tang'ın fiyatı şu an için bilinmiyor.
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