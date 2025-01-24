BYD'nin amiral gemisi Tang, Mart'ta Türkiye'de satışa çıkıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye pazarında hali hazırda 6 modeliyle yer alan BYD, yedinci modeli BYD Tang'ı Mart ayında müşterileriyle buluşturacak. Şirketin 7 koltuklu amiral gemisi elektrikli SUV modeli, geniş iç hacmi, premium özellikleri ve elektrikli araç teknolojileriyle ön plana çıkıyor.

BYD Tang 2024 özellikleri

2024 yılında yenilenen BYD Tang, 108.8 kWh kapasiteli Blade batarya paketiyle WLTP ölçümlerine göre 530 km'ye kadar menzil sunuyor. Lityum demir fosfat (LFP) pil hücrelerinin kullanıldığı batarya paketi, 170 kW şarj hızıyla 30 dakikada %30'dan %80'e şarj olabiliyor.

Çift elektrik motoru ve dört tekerlektan çekiş sistemiyle 380 kW (510 beygir) güç sunan otomobil, 0'dan 100 km/s hıza 4,9 saniyede çıkabiliyor.

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DiSus-C Akıllı Süspansiyon Kontrolü'ne sahip olan araç, yol koşullarını analiz ederek süspansiyon sertliğini otomarik olarak analiz ederek, her zeminde maksimum konfor ve yol tutuş sağlıyor. Aracın ayrıca Euro NCAP testlerinden 5 yıldız aldığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör BYD Tang, BYD Akıllı Kokpit Sistemi kapsamında 15,6 inç büyüklüğünde döndürülebilir bilgi-eğlence ekranına ve 12,3 inç dijital gösterge ekranına sahip. Sistemin kalbinde ise Qualcomm'un Snapdragon SA8155 yonga seti yer alıyor. Ek olarak, 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi standart olarak sunuluyor.

Geniş iç mekan sahip olan BYD Tang, üç sıralı oturma düzeniyle 7 kişiyi taşıyabiliyor. 940 litrelik geniş bagaj hacmi sunan otomobil, arka koltukların yatırılmasıyla 1655 litreye varan bagaj kapasitesine ulaşabiliyor.

Mart ayında Türkiye'deki müşterileyle buluşacak olan BYD Tang'ın fiyatı şu an için bilinmiyor.

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