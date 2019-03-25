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Tesla, Model 3'ü hackleyen takıma ödül olarak otomobil verdi

Dünyaca ünlü hack yarışması Pwn2own'da ilk kez bir otomobil ödül olarak verildi. Yarışmaya katılan Tesla, Model 3'ü hacklemeyi başaran ekibe 35 bin dolar nakit para ödülü ve otomobil verdi.
1 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla, Model 3'ü hackleyen takıma ödül olarak otomobil verdi
 

Ürettiği elektrikli ve otonom araçlarda pek çok gelişmiş teknolojiye yer veren Tesla, otomobillerindeki sistemin güvenilirliğini test etmek için dünyaca ünlü hack yarışması Pwn2own’a katıldı. Yarışmaya katılan ilk otomobil üreticisi olan şirket, Model 3’ü hackleyen takıma 35 bin dolar nakit para ödülüyle birlikte bir de Tesla Model 3 hediye etti.

"Açığı kısa sürede kapatacağız" 

İlk defa bir otomobilin ödül olarak verildiği yarışmada Fluoroacetate isimli grup Tesla Model 3’ü hacklemeyi başardı. Otomobilin bilgi-eğlence sistemini hedef alan grup, burada buldukları açıkla sadece birkaç dakika içerisinde sistemin kontrolünü ele geçirdi. Amat Cama ve Richard Zhu adlı iki kişinin oluşturduğu gruba teşekkür eden Tesla, söz konusu açığın önümüzdeki günlerde yayınlanacak bir güncelleme ile kapatılacağını belirtti.

Tesla Model 3’ü hackleyerek otomobilin sahibi olan Fluoroacetate grubu, yarışmanın genelinde de oldukça başarılıydı. Üç gün süren etkinlikte pek çok açık bulan ekip, “Master of Pwn 2019” ünvanını elde etmenin yanı sıra toplamda 375 bin dolar para ödülü kazandı. Etkinlikte verilen toplam para ödülü ise 545 bin dolar olarak açıklandı.


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OverClocK1ng 1 ay en beğenilen
Tesla verir. Apple olsa, 1 kuruş cebinden çıkmasın diye yarışmaya katılmazdı.
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34sem 1 ay
Çok şaşırdım yahu. :D
Çok güzel olmuş. Elon reis biliyor işini. Millet açıkları bulsun ki daha güvenli olsun araçlar. Sonuçta can taşıyor.
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12 Angry Men 1 ay
Helal olsun adamlara. Başka yerde olsa ceza verir tutuklarlardı bence.
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Ceqa 1 ay
Toplam ödül 545 bin dolar !
Vay be sadece değer olarak 545 bin lirayı bile ele alsak yani bırakın doları türk şirketlerinin düzenlendiği hackathonların, yarışmaların son 5 yılını topladığımızda 500 bin lira etmez.
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labtek38 1 ay
Apple katılmıyor mu acaba?
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OverClocK1ng 1 ay en beğenilen
Tesla verir. Apple olsa, 1 kuruş cebinden çıkmasın diye yarışmaya katılmazdı.
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fhrstw 1 ay OverClocK1ng
Harbiden çok cimri davranıyor apple yada sistemlerin kırılması insanların kafasında kötü algı oluşturduğu içinde olabilir belki.
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The.Mafia 1 ay
Vay be hackerler bedavadan araç sahibi oldular ama güzel uygulama
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Alperk87 1 ay The.Mafia
Bedava olduğuna emin misin?
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