Tesla, Model 3'ü hackleyen takıma ödül olarak otomobil verdi

Ürettiği elektrikli ve otonom araçlarda pek çok gelişmiş teknolojiye yer veren Tesla, otomobillerindeki sistemin güvenilirliğini test etmek için dünyaca ünlü hack yarışması Pwn2own’a katıldı. Yarışmaya katılan ilk otomobil üreticisi olan şirket, Model 3’ü hackleyen takıma 35 bin dolar nakit para ödülüyle birlikte bir de Tesla Model 3 hediye etti.

"Açığı kısa sürede kapatacağız"

İlk defa bir otomobilin ödül olarak verildiği yarışmada Fluoroacetate isimli grup Tesla Model 3’ü hacklemeyi başardı. Otomobilin bilgi-eğlence sistemini hedef alan grup, burada buldukları açıkla sadece birkaç dakika içerisinde sistemin kontrolünü ele geçirdi. Amat Cama ve Richard Zhu adlı iki kişinin oluşturduğu gruba teşekkür eden Tesla, söz konusu açığın önümüzdeki günlerde yayınlanacak bir güncelleme ile kapatılacağını belirtti.

Tesla Model 3’ü hackleyerek otomobilin sahibi olan Fluoroacetate grubu, yarışmanın genelinde de oldukça başarılıydı. Üç gün süren etkinlikte pek çok açık bulan ekip, “Master of Pwn 2019” ünvanını elde etmenin yanı sıra toplamda 375 bin dolar para ödülü kazandı. Etkinlikte verilen toplam para ödülü ise 545 bin dolar olarak açıklandı.