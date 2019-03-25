Tesla, Model 3'ü hackleyen takıma ödül olarak otomobil verdi

"Açığı kısa sürede kapatacağız"
İlk defa bir otomobilin ödül olarak verildiği yarışmada Fluoroacetate isimli grup Tesla Model 3’ü hacklemeyi başardı. Otomobilin bilgi-eğlence sistemini hedef alan grup, burada buldukları açıkla sadece birkaç dakika içerisinde sistemin kontrolünü ele geçirdi. Amat Cama ve Richard Zhu adlı iki kişinin oluşturduğu gruba teşekkür eden Tesla, söz konusu açığın önümüzdeki günlerde yayınlanacak bir güncelleme ile kapatılacağını belirtti.
Tesla Model 3’ü hackleyerek otomobilin sahibi olan Fluoroacetate grubu, yarışmanın genelinde de oldukça başarılıydı. Üç gün süren etkinlikte pek çok açık bulan ekip, “Master of Pwn 2019” ünvanını elde etmenin yanı sıra toplamda 375 bin dolar para ödülü kazandı. Etkinlikte verilen toplam para ödülü ise 545 bin dolar olarak açıklandı.
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Çok güzel olmuş. Elon reis biliyor işini. Millet açıkları bulsun ki daha güvenli olsun araçlar. Sonuçta can taşıyor.
Vay be sadece değer olarak 545 bin lirayı bile ele alsak yani bırakın doları türk şirketlerinin düzenlendiği hackathonların, yarışmaların son 5 yılını topladığımızda 500 bin lira etmez.