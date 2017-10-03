Tesla Model 3 üretiminde hedefleri tutturamadı: Sadece 260 adet araç üretildi

Tesla, yaklaşık iki buçuk ay önce görkemli bir törenle şirketin yeni otomobili olan Model 3'ü tanıtmış ve 30 adet Model 3'ü sahiplerine teslim etmişti. Şirketin pazar payını artırması ve geniş kitlelere yayılması adına, diğer modellere kıyasla çok daha ucuz olan fiyatıyla, oldukça önemli olan Model 3 için bugüne kadar 400.000'den fazla kişi ön siparişte bulunmuştu. Bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam 1500 adet Model 3 üretmek, ekim ayından itibaren ise aylık üretimi 1500 adete çıkarmak isteyen şirketin, bu üretim rakamlarıyla ön siparişte bulunan kişilere araçlarını teslim etmesinin yaklaşık iki yıl süreceği tahmin ediliyordu.





Tesla'nın üçüncü çeyrekteki üretim rakamları ise durumun şirketin beklentilerinden çok daha kötü olduğunu gözler önüne serdi. Danışmanlık ve yatırım hizmetleri sunan Cowen&Co analistlerinin raporuna göre şirket, üç aylık dönemde sadece 260 adet Model 3 üretimi gerçekleştirdi. Üretilen bu araçların 220 tanesini sahiplerine teslim eden Tesla, Model 3 üretiminde hedefinin yüzde 20'sine bile ulaşamazken Model 3'lerine kavuşan 220 kişinin de büyük çoğunluğunun şirket personeli ya da yatırımcı olduğu düşünülüyor.





Model X ve Model S Satışları Sevindirdi

Tesla her ne kadar Model 3 üretiminde ve satışında çuvallasa da üç aylık dönemde Model S ve Model X satışları adeta patlama yaptı. Üçüncü çeyrekte toplam 14 bin 65 adet Model S'i ve 11 bin 865 adet Model X'i sahiplerine ulaştıran şirket, bu satış rakamlarıyla Model X ve Model S satışında rekor kırmış oldu. Tabi şirketin son dönemde üretimine ağırlık verdiği ve büyük beklentiler uyandıran aracı Model 3 olunca bu rekorlar şirket için pek işe yarar görünmüyor. Satış rakamlarının ortaya çıkmasıyla birlikte Tesla hisseleri yüzde 2.5 oranında değer kaybetti.





Tabi şirketin tahminlerin altında kalması ''Model 3'ün üretiminde bir sorun mu var?'' sorusunu akıllara getiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket üretim tesislerinin iyi bir şekilde çalışmasına rağmen üretim darboğazı yaşadığını açıkladı. Model 3'ün üretim ve tedarik zincirinde bir sorun olmadığını vurgulayan Tesla, ''Neyin düzeltilmesi gerektiğini biliyoruz ve kısa vadede üretimdeki darboğaz sorunlarının giderileceğinden eminiz."

Yıl Sonu Hedefine Ulaşması Önemli

Şirketin söz ettiği sorunları giderip gidermeyeceğini ya da bu sorunların çözülmesiyle birlikte belirtilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz ancak görünen o ki Model 3 için ön siparişte bulunan kişilerin araçlarını teslim almak için biraz daha beklemesi gerekecek. Model 3 ile birlikte otomobil endüstrisinde güçlü bir üretici haline gelmek isteyen Tesla, 2017 sonuna kadar ayda 5000 adet Model 3 üretir hale gelmeyi hedefliyor ve bu hedefin de ıskalanması halinde şirketin ciddi bir krizle karşılaşabileceği düşünülüyor.

http://www.reuters.com/article/us-tesla-production/tesla-deliveries-rise-in-third-quarter-but-model-3-faces-bottlenecks-idUSKCN1C72QM