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Tesla Model 3 üretiminde hedefleri tutturamadı: Sadece 260 adet araç üretildi

Bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam 1500 adet Model 3 üretmek isteyen Tesla, üretim hattında hayal kırıklığına uğradı. Şirket üç aylık periyotta sadece 260 adet Model 3 üretebildi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Tesla, yaklaşık iki buçuk ay önce görkemli bir törenle şirketin yeni otomobili olan Model 3'ü tanıtmış ve 30 adet Model 3'ü sahiplerine teslim etmişti. Şirketin pazar payını artırması ve geniş kitlelere yayılması adına, diğer modellere kıyasla çok daha ucuz olan fiyatıyla, oldukça önemli olan Model 3 için bugüne kadar 400.000'den fazla kişi ön siparişte bulunmuştu. Bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam 1500 adet Model 3 üretmek, ekim ayından itibaren ise aylık üretimi 1500 adete çıkarmak isteyen şirketin, bu üretim rakamlarıyla ön siparişte bulunan kişilere araçlarını teslim etmesinin yaklaşık iki yıl süreceği tahmin ediliyordu. 


 

Tesla'nın üçüncü çeyrekteki üretim rakamları ise durumun şirketin beklentilerinden çok daha kötü olduğunu gözler önüne serdi. Danışmanlık ve yatırım hizmetleri sunan Cowen&Co analistlerinin raporuna göre şirket, üç aylık dönemde sadece 260 adet Model 3 üretimi gerçekleştirdi. Üretilen bu araçların 220 tanesini sahiplerine teslim eden Tesla, Model 3 üretiminde hedefinin yüzde 20'sine bile ulaşamazken Model 3'lerine kavuşan 220 kişinin de büyük çoğunluğunun şirket personeli ya da yatırımcı olduğu düşünülüyor.


Model X ve Model S Satışları Sevindirdi 

Tesla her ne kadar Model 3 üretiminde ve satışında çuvallasa da üç aylık dönemde Model S ve Model X satışları adeta patlama yaptı. Üçüncü çeyrekte toplam 14 bin 65 adet Model S'i ve 11 bin 865 adet Model X'i sahiplerine ulaştıran şirket, bu satış rakamlarıyla Model X ve Model S satışında rekor kırmış oldu. Tabi şirketin son dönemde üretimine ağırlık verdiği ve büyük beklentiler uyandıran aracı Model 3 olunca bu rekorlar şirket için pek işe yarar görünmüyor. Satış rakamlarının ortaya çıkmasıyla birlikte Tesla hisseleri yüzde 2.5 oranında değer kaybetti.


Tabi şirketin tahminlerin altında kalması ''Model 3'ün üretiminde bir sorun mu var?'' sorusunu akıllara getiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket üretim tesislerinin iyi bir şekilde çalışmasına rağmen üretim darboğazı yaşadığını açıkladı. Model 3'ün üretim ve tedarik zincirinde bir sorun olmadığını vurgulayan Tesla, ''Neyin düzeltilmesi gerektiğini biliyoruz ve kısa vadede üretimdeki darboğaz sorunlarının giderileceğinden eminiz."

Yıl Sonu Hedefine Ulaşması Önemli 

Şirketin söz ettiği sorunları giderip gidermeyeceğini ya da bu sorunların çözülmesiyle birlikte belirtilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz ancak görünen o ki Model 3 için ön siparişte bulunan kişilerin araçlarını teslim almak için biraz daha beklemesi gerekecek. Model 3 ile birlikte otomobil endüstrisinde güçlü bir üretici haline gelmek isteyen Tesla, 2017 sonuna kadar ayda 5000 adet Model 3 üretir hale gelmeyi hedefliyor ve bu hedefin de ıskalanması halinde şirketin ciddi bir krizle karşılaşabileceği düşünülüyor.


http://www.reuters.com/article/us-tesla-production/tesla-deliveries-rise-in-third-quarter-but-model-3-faces-bottlenecks-idUSKCN1C72QM Yorum Yaz
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ufuk172 1 yıl en beğenilen
Elon Misk in kıçı başı oynamasa, adam gibi fabrikanın başında dursa üretim olacak ta, adam yok Marsa gidiyoz, yok uzaydan yolcu taşıyoz, yok Avustralyaya pil yapiyoz diye diye Teslayi boşladı iyicenem.
Elon Usta, al eline İngiliz anahtarını , geç üretimin başına. Bak bizim yerli araba çıkacak. Rekabette geri kalma sonra.
Elon Misk in kıçı başı oynamasa, adam gibi fabrikanın başında dursa üretim olacak ta, adam yok Marsa gidiyoz, yok uzaydan yolcu taşıyoz, yok Avustralyaya pil ya...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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reiis 1 yıl
Adam uzaya yolcu taşımaktan araba üretmeye fırsat bulamıyor
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BatuhanXxX 1 yıl
Tahminim S ve X e olan talep nedeniyle Üretimi Oraya kaydırdı Tesla. Çünkü Kazanç oranı S ve X modelde yüksek. Model 3 Den sürümünden kazanma mantığı yürütüyor Tesla. Öyle olunca Öncelik S ve X de
Tahminim S ve X e olan talep nedeniyle Üretimi Oraya kaydırdı Tesla. Çünkü Kazanç oranı S ve X modelde yüksek. Model 3 Den sürümünden kazanma mantığı yürütüyor...
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TSY 1 yıl
yalancılık bu dünyada epey rağbet gören bir şekil.
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Adieu 1 yıl
Meali para tatlı geldi model s ve x’den o kadar gelir varken fukarayı düşünemem. Adam pahalı model üretiminde rekor kırıp ucuzun yüzüne bakmamış.
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cherkesomer 1 yıl
benim gözümde tesla tv şovundan öteye geçememiş bi firma. sırf hava ....
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sleepingawake 1 yıl cherkesomer
cherkesomer
benim gözümde tesla tv şovundan öteye geçememiş bi firma. sırf hava ....

Evet diğerlerinin motoru havasız kalmış gidememişler. Vah vah bak sedan arabaya, ultra spor arabalar rezil olmuş.
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haberelectro 1 yıl
Bu isler oyle kolay degil. Veyron siparis etsen ayni sureyi bekliyorsun. Elektrik pazari iyice cesitlensin kimse teslanin nazini cekmeyecek.
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orcnd 1 yıl
Boş işler seneye yerli otomobil çıkar. Tuğra paketli yerli otomobil varken kim ne yapsın bunu
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kadirirdem 1 yıl
Elon bu işi çözer.Geleceğin Apple'ı bu marka.
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Jon SNOW 37 1 yıl
Balon Musk patladı beyler
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-Uzumaki Naruto- 1 yıl
Tesla s75 in uretimini kaldirmazsa daha da saticakti ama ne oldu da kaldirdi bu modeli,halen kafamda soru isaretleri dolu.

Bence Turkiye'ye de getirsin sadece baz donanimlisi olani.Vergiden muaf diye herkesin goz bebegi olur.
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reiis 1 yıl
Adam uzaya yolcu taşımaktan araba üretmeye fırsat bulamıyor
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BatuhanXxX 1 yıl
Tahminim S ve X e olan talep nedeniyle Üretimi Oraya kaydırdı Tesla. Çünkü Kazanç oranı S ve X modelde yüksek. Model 3 Den sürümünden kazanma mantığı yürütüyor Tesla. Öyle olunca Öncelik S ve X de
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