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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic'ten elektrikli otomobil bataryaları için dev hamle

Tesla ile birlikte dünyanın en büyük lityum-iyon batarya üretim tesisini işleten Panasonic, elektrikli otomobillere yönelik batarya üretimini artırmak için yeni üretim hatları oluşturacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Otomotiv endüstrisinin rotasını elektrikli araçlara çevirmesiyle birlikte ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri şüphesiz bu araçlarda yer alacak olan bataryalar. Elektrikli araçlar için üretim çizelgesi hazırlayan şirketler benzer doğrultuda batarya ağı için de yatırım yapıyorlar ancak bu yatırımların talebi karşılayabileceğinden endişe duyuluyor. Özellikle 10 yıl içinde elektrikli araçların pazarda hakim hale geleceğini düşünen uzmanlar batarya arzının yetersiz kalması durumunda sektörde kriz oluşabileceğini ifade ediyor. Tabi artan talebi karşılamak için batarya sektöründe de ciddi bir rekabet söz konusu.


Üretim Hacmini Artıracak 

Elektrikli otomobil bataryalarında dünyanın en büyük üreticileri konumunda olan Tesla ve Panasonic de son günlerde Model 3 için üretime hız vermiş durumda. Tesla'ya ait olan ve Panasonic'le ortak işletilen Nevada'daki Gigafactory üretim tesisinde Model 3 için 2170 modülü silindirik batarya paketleri üretilirken Panasonic, Japonya'daki üretim tesislerinde 1865 modülü prizmatik batarya paketlerini üretmeyi sürdürüyor. Tesla dışında elektrikli otomobil üretme planları yapan diğer şirketlere de pil tedariki yapmak isteyen Japon devi, üretim hacmini artırma planları yapıyor.


Panasonic'in geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamaya göre şirketin Himeji şehrinde bulunan ve şu anda LCD panel üretimi yapan fabrikası, yakın zamanda elektrikli otomobil bataryası üretimi yapan bir fabrikaya dönüştürülecek. Otomobil pazarındaki talebi karşılamak için üretim hattını güçlendiren şirketin hamlesi bununla da sınırlı değil. Şirket Çin'in Dalian şehrinde yeni bir batarya fabrikası açarak üretim kapasitesini arttırmayı planlıyor. 


Yeni üretim hatlarının 2019 yılında faaliyete geçeceği düşünülen şirket, potansiyel üretim kapasitesiyle ilgili bir açıklama yapmadı ancak şirket 2020 yılına kadar, Gigafactory'deki üretim de dahil olmak üzere, 50GWh'nin üstünde batarya üretimi yapmayı bekliyor. Her geçen yıl üretim hacmini artırmayı planlayan şirketin gelecek hedefleri de son derece büyük. ABD, Çin ve Japonya'daki otomobil üreticilerine batarya sunmak isteyen şirket 2022 yılında otomotiv endüstrisinden yaklaşık 22 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor.


https://electrek.co/2017/10/02/teslas-battery-partner-panasonic-increases-production-factory-japan-other-automakers/ Yorum Yaz
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kadirirdem 1 yıl
Rekabet iyidir hadi bakalım.
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Sleeper 1 yıl
Bizim mutlu ve inci akü gibi firmalarımız var akü üreten. Acaba devlet teşvik verse araba pilleri için bu tür firmalar pil üretemez mi?
1 Yanıt Yanıtla +2
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ziper_gazi_ 1 yıl Sleeper
Sleeper

Bizim mutlu ve inci akü gibi firmalarımız var akü üreten. Acaba devlet teşvik verse araba pilleri için bu tür firmalar pil üretemez mi?

18650 pille yüksek a piller, uygun bileşimi bulmaları zaman alır ama yaparlar neden yapamasınlar. E sigara kullanıcıyım sony 18650 vtc 5 den şaşmaz olduk. pil konusuna daha var gibi geldi açıkçası bir sonraki aşama olur ancak
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