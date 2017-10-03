Panasonic'ten elektrikli otomobil bataryaları için dev hamle

Üretim Hacmini Artıracak
Elektrikli otomobil bataryalarında dünyanın en büyük üreticileri konumunda olan Tesla ve Panasonic de son günlerde Model 3 için üretime hız vermiş durumda. Tesla'ya ait olan ve Panasonic'le ortak işletilen Nevada'daki Gigafactory üretim tesisinde Model 3 için 2170 modülü silindirik batarya paketleri üretilirken Panasonic, Japonya'daki üretim tesislerinde 1865 modülü prizmatik batarya paketlerini üretmeyi sürdürüyor. Tesla dışında elektrikli otomobil üretme planları yapan diğer şirketlere de pil tedariki yapmak isteyen Japon devi, üretim hacmini artırma planları yapıyor.
Panasonic'in geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamaya göre şirketin Himeji şehrinde bulunan ve şu anda LCD panel üretimi yapan fabrikası, yakın zamanda elektrikli otomobil bataryası üretimi yapan bir fabrikaya dönüştürülecek. Otomobil pazarındaki talebi karşılamak için üretim hattını güçlendiren şirketin hamlesi bununla da sınırlı değil. Şirket Çin'in Dalian şehrinde yeni bir batarya fabrikası açarak üretim kapasitesini arttırmayı planlıyor.
Yeni üretim hatlarının 2019 yılında faaliyete geçeceği düşünülen şirket, potansiyel üretim kapasitesiyle ilgili bir açıklama yapmadı ancak şirket 2020 yılına kadar, Gigafactory'deki üretim de dahil olmak üzere, 50GWh'nin üstünde batarya üretimi yapmayı bekliyor. Her geçen yıl üretim hacmini artırmayı planlayan şirketin gelecek hedefleri de son derece büyük. ABD, Çin ve Japonya'daki otomobil üreticilerine batarya sunmak isteyen şirket 2022 yılında otomotiv endüstrisinden yaklaşık 22 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor.
https://electrek.co/2017/10/02/teslas-battery-partner-panasonic-increases-production-factory-japan-other-automakers/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
18650 pille yüksek a piller, uygun bileşimi bulmaları zaman alır ama yaparlar neden yapamasınlar. E sigara kullanıcıyım sony 18650 vtc 5 den şaşmaz olduk. pil konusuna daha var gibi geldi açıkçası bir sonraki aşama olur ancak