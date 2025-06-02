Tesla’nın “tam otonom” hayali askıda, HW3 sahipleri ise bekleyişte

Tam Boyutta Gör Tesla’nın yıllardır süregelen “Full Self-Driving” Tam Otonom Sürüş (FSD) vaadi, şirketin milyonlarca araç sahibini halen çözülmemiş bir belirsizlikte bırakmasıyla bir kez daha gündemde. 2016 yılında verilen bu iddialı sözün üzerinden neredeyse on yıl geçmişken, Tesla’nın HW3 donanımına sahip araç sahipleri için somut bir çözüm sunamaması, kamuoyunda ve kullanıcılar arasında ciddi bir hayal kırıklığına neden oluyor.

Net bir yol haritası yok

Ocak 2025’te Tesla CEO’su Elon Musk, HW3 donanımının tam otonom sürüşü desteklemeyeceğini nihayet kabul etmişti. Bu açıklama, yıllardır yazılım güncellemeleriyle otonom sürüş kabiliyetinin sağlanacağına inanan kullanıcılar için oldukça sert olmuştu. O dönem Musk, FSD satın alanlar için HW3 bilgisayarını yükselmek zorunda kalacaklarını ve bunun da “acı verici ve zor” olacağını itiraf etmişti. Ancak üzerinden geçen dört aya rağmen bu değişimin nasıl gerçekleşeceğine dair en ufak bir plan bile açıklanmış değil.

Tesla'nın FSD kronolojisi

Tam Boyutta Gör Tesla, 2016 yılında bundan sonra ürettiği tüm araçların gelecekte yazılım güncellemeleriyle tam otonom hale geleceğini duyurduğunda otomotiv endüstrisinde büyük ses getirmişti. O dönem kullanılan HW2.5 donanımı zamanla yerini 2019’da tanıtılan HW3’e bıraktı. Tesla, HW2.5 sahiplerine ücretsiz HW3 yükseltmesi sözü vermiş ve bu geçişi başlatmıştı.

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Ancak 2023’te işler değişmeye başladı. Şirket, HW4 adlı yeni bir donanım platformuna geçiş yaptı. Daha güçlü bir işlemci ve gelişmiş kamera sistemleri içeren bu yeni donanım, HW3 ile donatılmış araçlara entegre edilemiyordu. Tesla her ne kadar HW3’ün denetimsiz otonom sürüş kapasitesine ulaşabileceğini iddia etse de zaman bu iddianın da gerçekçi olmadığını ortaya koyacaktı. Nitekim 1 yıl sonrasında, bahsettiğimiz gibi Musk, HW3’ün yetersiz olduğunu onayladı.

Bugün geldiğimiz noktada Tesla’nın HW4 ve gelecekte piyasaya süreceği Cybercab için HW5 donanımları gündemde. Ancak mevcut HW3 araçlara bu donanımların entegre edilip edilemeyeceği konusunda net bir bilgi yok. HW4’ün, fiziksel olarak HW3 araçlara uyumlu olmaması işleri karıştırıyor. HW5’in bu konuda bir çözüm sunup sunmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Tesla, HW3 donanımlı milyonlarca araç teslim etti ve bu araçların hepsinin kendi kendine sürüş yeteneğine sahip olacağını söyledi ve bu araç sahiplerinin yüz binlercesi FSD paketini satın aldı. Bazı Tesla kullanıcıları, FSD için 15.000 dolara kadar ödeme yaptı. Bu yatırımı dokuz yıl önce yapanlar dahi var. Ancak gelinen noktada ellerinde tam otonom bir araç yerine yalnızca sınırlı sürüş destek sistemleri olan bir otomobil bulunuyor. Tesla, bu müşterilere ne bir geri ödeme, ne bir donanım değişimi planı ne de başka bir telafi seçeneği sunmuş durumda.

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