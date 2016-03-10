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Tesla Model S'de kullanılan hammaddeleri gösteren infografik yayınlandı

Tesla'nın en gözde elektrikli otomobillerinden biri olan ve 100 bin satış rakamını devirmiş Model S'de kullanılan tüm hammedeleri gösteren bir infografik yayınlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 8 ay)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Aralık 2015 itibariyle küresel olarak 100 bin satış rakamına ulaşan Tesla Model S, dünyanın en çok sahip olunmak istenen elektrikli otomobili olarak gösteriliyor. Araç, etkileyici güvenlik değerlendirmesi, menzil ve tasarım konusunda eleştirmenlerin beğenisini kazanmış durumda. Ancak tüm bunları mümkün kılmaya yardımcı olmak için Tesla Model S'de inanılmaz bir hammadde kullanılmış. Yayınlanan yeni bir infografik, Tesla'nın Model S otomobilinde kullanılan tüm hammaddeleri ortaya koyuyor.

GÖVDE VE ŞASİ

Boksit: Tesla Model S'in gövde ve şasi bölümünün neredeyse tamamı boksit madeninden gelen alüminyumdan inşa edilmiş. Alüminyum hafif bir maddedir ve diğer elektrikli otomobillerin ötesinde pil menzilini maksimize etmeye yardımcı oluyor. Otomobilde kullanılan toplam alüminyum miktarının 190 kg. olduğu belirtiliyor.
Bor Çeliği: Yüksek mukavemetli bor çeliği kritik güvenlik noktalarında alüminyumu güçlendirmek için kullanılmış. Bor çeliği demir, bor, kok kömürü ve diğer katkı maddelerinden elde ediliyor.
Titanyum: Tesla Model S'in tabanı, aracın alt kısmındaki bataryayı koruyacak şekilde ultra yüksek mukavemetli titanyumdan yapılmış.

İÇ MEKAN

Nadir Toprak Metalleri: Tesla motorları ve pillerinde nadir toprak elementleri kullanılmazken, en üst seviye araç hoparlörleri ve diğer elektronik aksamda neodimyum mıknatıslar gibi nadir toprak elementlerine yer verilmiş.
Plastik: Araçtaki plastikler petrokimyasaldan yapılmış.
Deri: Deri bölümlerde kullanılan malzemenin esas olarak inek postundan elde edildiği belirtiliyor.
Silikon: Cam pencerelerde silikon kullanılmış.
Ayrıca iç kısımdaki çeşitli bileşenler için karbon fiber ve bakır telin kullanıldığı görülüyor.
Tesla Model S'de kullanılan hammaddeleri gösteren infografik yayınlandı
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TEKERLEKLER

Boksit: Alüminyum alaşım jantlar da boksit madeninden yapılmış.
Lastik: Doğal kauçuk, kauçuk ağaçlarından elde edilir, ancak bugün kauçuğunun yüzde 70'i petrokimyasaldan üretiliyor. Model S'de de sentetik kauçuk kullanılmış.

İNDÜKSİYON MOTORU

Bakır: Tesla'nın yüksek performanslı bakır rotorlu motoru 300 beygir gücü üretiyor ve 45.4 kg. ağırlığında.
Çelik: Motorun sabit parçası olan stator, bakır ve çelikten üretilmiş.

BATARYA

Tesla'nın tek şarjda 430 km. yol yapabilen pil paketi otomobilin toplam ağırlığının yaklaşık yüzde 26'sına eşit yani 540 kg. ağırlığında.  Bu bölüm, aracın ağırlık merkezini yere yaklaştırarak otomobile benzersiz bir kararlılık veriyor. Pilin kendisi 7.104 lityum-iyon pil hücresi içeriyor. Her hücrede ise şunlar bulunuyor:
Katot: Tesla Model S'in pil katodu, yaklaşık oranlarla bir NCA formülasyonu kullanıyor: yüzde 80 nikel, yüzde 15 kobalt, yüzde 5 alüminyum.
Anot: Negatif terminali lityum iyonları tutmak için doğal ya da sentetik grafit kullanıyor.
Elektrolit: Elektrolit lityum tuzundan meydana geliyor.
Ayrıca pilde bakır ve/veya alüminyum folyo kullanılmış. Tüm değerler 85 kWh pil modelini kapsıyor.

http://www.visualcapitalist.com/extraordinary-raw-materials-in-a-tesla-model-s/ Yorum Yaz
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ForeverAlonee 3 yıl en beğenilen
Tek sarjla 430 km yol şarjda ücretsiz bu adam petrolü tarihe gömecek.
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kadirirdem 3 yıl
çok güzel bir çalışma olmuş bu firma türkiye ye resmi olarak gelmeli...
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interwap 3 yıl
Altı titanyumdan derken titanyum alaşımlı. Titanyum kullanılsa aracın değeri 1 milyonu bulur.
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mokinto 3 yıl
HAKTAN06
2023 yılında menzil 1000 km ye çıkar inşallah

Her yıl %5 hedefliyor Elon Musk.
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HAKTAN06 3 yıl
2023 yılında menzil 1000 km ye çıkar inşallah
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ForeverAlonee 3 yıl en beğenilen
Tek sarjla 430 km yol şarjda ücretsiz bu adam petrolü tarihe gömecek.
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artenis 3 yıl
Çok güzel bir çalışma olmuş, grafiksel açıkdan da öyle.
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