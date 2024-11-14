Chery'nin yeni elektrikli konsepti, katı hal bataryası ile 1500 km menzil sunacak!

Yayınlanan fotoğraflara baktığımzda aracın agresif bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Ön tarafta LED gündüz farları ve gizli farlar yer alıyor. Ayrıca panoramik bir tavan, renk değiştiren bir tavan penceresi, yan ayna olarak kameralar ve arkada aktif spoylerlar göze çarpıyor.
Katı hal batarya ile 1500 km'ye kadar menzil!
Konsept araç, 800V mimariye ve katı hal bataryaya sahip olacak. İddiaya göre bu batarya aracın 1500 km'ye kadar menzil sunmasını sağlayacak. Aracın, 30.000 rpm'lik bir motora sahip olacağı ve 3 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabileceği belirtiliyor.
Konsept araç ayrıca, dört tekerlekten direksiyon, steer-by-wire (kablo ile direksiyon), çift odacıklı havalı süspansiyon ve CDC şok emiciler gibi gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındıracak.
İç kısımda, Qualcomm Snapdragon 8295 çipiyle çalışan sisteme sahip 15,6 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı olacak. Ayrıca bir yapay zeka sesli asistanı ve 23 hoparlörlü ses sistemi yer alacak. Ön yolcu koltuğu düz bir şekilde katlanacak ve arka koltuklar 15 derece ayarlanabilir olacak. Ek olarak seviye 3 sürüş yardımcı sistemine sahip olacak.
Chery'nin konspet aracı, vaat ettiği özelliklerle oldukça iddialı geliyor. Araç her ne kadar konsept olsa da, seri üretime yakın bir model gibi görünüyor. Aracın ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz belli değil.
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir