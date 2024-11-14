Chery'nin yeni elektrikli konsepti, katı hal bataryası ile 1500 km menzil sunacak!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Chery, 15 Kasım'da başlayacak olan 2024 Guangzhou Otomobil Fuarı'nda bir station wagon konsepti sergileyecek. Hayli iddialı özelliklere sahip olan konsept araç, Fulwin serisinde yer alacak yüksek teknolojili elektrikli aracın önizlemesi olacak.

Yayınlanan fotoğraflara baktığımzda aracın agresif bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Ön tarafta LED gündüz farları ve gizli farlar yer alıyor. Ayrıca panoramik bir tavan, renk değiştiren bir tavan penceresi, yan ayna olarak kameralar ve arkada aktif spoylerlar göze çarpıyor.

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Katı hal batarya ile 1500 km'ye kadar menzil!

Konsept araç, 800V mimariye ve katı hal bataryaya sahip olacak. İddiaya göre bu batarya aracın 1500 km'ye kadar menzil sunmasını sağlayacak. Aracın, 30.000 rpm'lik bir motora sahip olacağı ve 3 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabileceği belirtiliyor.

Konsept araç ayrıca, dört tekerlekten direksiyon, steer-by-wire (kablo ile direksiyon), çift odacıklı havalı süspansiyon ve CDC şok emiciler gibi gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındıracak.

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İç kısımda, Qualcomm Snapdragon 8295 çipiyle çalışan sisteme sahip 15,6 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı olacak. Ayrıca bir yapay zeka sesli asistanı ve 23 hoparlörlü ses sistemi yer alacak. Ön yolcu koltuğu düz bir şekilde katlanacak ve arka koltuklar 15 derece ayarlanabilir olacak. Ek olarak seviye 3 sürüş yardımcı sistemine sahip olacak.

Chery'nin konspet aracı, vaat ettiği özelliklerle oldukça iddialı geliyor. Araç her ne kadar konsept olsa da, seri üretime yakın bir model gibi görünüyor. Aracın ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz belli değil.

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Chery'nin yeni elektrikli konsepti, 1500 km menzile sahip olacak!