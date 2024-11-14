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    Chery'nin yeni elektrikli konsepti, katı hal bataryası ile 1500 km menzil sunacak!

    Chery yakında yeni elektrikli konsept aracını sergileyecek. Katı hal bataryası ile 1500 km'ye kadar menzil sunacak olan araç, sahip olduğu teknolojilerle adından çok söz ettirecek.
    Chery'nin yeni elektrikli konsepti, 1500 km menzile sahip olacak! Tam Boyutta Gör
    Chery, 15 Kasım'da başlayacak olan 2024 Guangzhou Otomobil Fuarı'nda bir station wagon konsepti sergileyecek. Hayli iddialı özelliklere sahip olan konsept araç, Fulwin serisinde yer alacak yüksek teknolojili elektrikli aracın önizlemesi olacak.

    Yayınlanan fotoğraflara baktığımzda aracın agresif bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Ön tarafta LED gündüz farları ve gizli farlar yer alıyor. Ayrıca panoramik bir tavan, renk değiştiren bir tavan penceresi, yan ayna olarak kameralar ve arkada aktif spoylerlar göze çarpıyor.

    Chery'nin yeni elektrikli konsepti, 1500 km menzile sahip olacak! Tam Boyutta Gör

    Katı hal batarya ile 1500 km'ye kadar menzil!

    Konsept araç, 800V mimariye ve katı hal bataryaya sahip olacak. İddiaya göre bu batarya aracın 1500 km'ye kadar menzil sunmasını sağlayacak. Aracın, 30.000 rpm'lik bir motora sahip olacağı ve 3 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabileceği belirtiliyor.

    Konsept araç ayrıca, dört tekerlekten direksiyon, steer-by-wire (kablo ile direksiyon), çift odacıklı havalı süspansiyon ve CDC şok emiciler gibi gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındıracak.

    İç kısımda, Qualcomm Snapdragon 8295 çipiyle çalışan sisteme sahip 15,6 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı olacak. Ayrıca bir yapay zeka sesli asistanı ve 23 hoparlörlü ses sistemi yer alacak. Ön yolcu koltuğu düz bir şekilde katlanacak ve arka koltuklar 15 derece ayarlanabilir olacak. Ek olarak seviye 3 sürüş yardımcı sistemine sahip olacak.

    Chery'nin konspet aracı, vaat ettiği özelliklerle oldukça iddialı geliyor. Araç her ne kadar konsept olsa da, seri üretime yakın bir model gibi görünüyor. Aracın ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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