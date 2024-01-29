Soğukta elektrikli mi benzinli araçlar mı daha az bozuluyor?

Yol yardım servisi Viking, Norveç'te yılın başında yaşanan aşırı soğuk koşullarda 34 bin yardım talebine yanıt verdi.

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Norveç yüzde 24'ün üzerindeki elektrikli araç oranıyla dünya lideri konumunda olmasına rağmen bu taleplerin sadece yüzde 13'ü elektrikli araçlara aitti.

İlk kez Electrek'in bildirdiği son veriler, ABD genelinde elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının soğuk koşullarda arızalandığına dair haberler ortaya çıkarken geldi.

Şikago'daki Tesla sahipleri, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bataryalarını şarj edemedikleri için araçlarını terk etmek zorunda kalmıştı.

Elektrikli araçlar dondurucu koşullarda daha az menzil ve şarj zorluğu yaşayabilir. Araştırmalar menzil kaybının yüzde 10'la yüzde 36 arasında değişebileceğini gösteriyor.

Bataryaların hızlı şarj istasyonlarında şarj edilebilmesi için de minimum sıcaklığa ihtiyacı var yani içlerindeki elektronların hareket edebilmesi için yeterince sıcak olmaları gerekiyor.

Tesla bu sorunu kabul etti ve web sitesinden araç sahiplerine tavsiyelerde bulundu.

Elektrikli araç üreticisi, "Soğuk havalarda araçlar aküyü ve kabini ısıtmak için daha fazla enerji kullanır ve enerji tüketiminin artması normaldir" diye belirtti.

"Mümkün olduğunca aracınızı prize takılı bırakmak ve prize takılı değilken şarj seviyesini yüzde 20'nin üzerinde tutmak soğuk havaların etkisini azaltacaktır. Soğuk hava koşullarına sahip bir iklimde de elektrikli araç sürücüsü olabilirsiniz. Geleceğin getireceklerine dair iyimser ve heyecanlı olun çünkü bundan sonrası sadece daha iyi olacak." dendi.

Planlanmış bir hareket saati seçilmesi de bazı elektrikli araç modellerinin soğuk havanın etkisini azaltmak için bataryayı ön koşullandırmasına yardımcı olabilir.

Uzmanlar, otomobil üreticilerini soğuk havalarda bataryaları korumak için daha fazla yol ve şarj öncesinde bataryaları ısıtmak için yöntemler bulmaya teşvik ediyor.

Michigan Üniversitesi'nde makine ve malzeme bilimi mühendisliği doçenti Neil Dasgupta bu hafta yaptığı açıklamada, "Neredeyse her kimyasal madde düşük bir sıcaklığa ulaştığında yavaşlar, bu sadece doğanın bize verdiği bir şey ve bununla başa çıkmamız gerekiyor" dedi.

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