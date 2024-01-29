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    Soğukta elektrikli mi benzinli araçlar mı daha az bozuluyor?

    Norveçli bir yol yardım servisinin yaptığı araştırmaya göre dondurucu soğuk havalar, elektrikli araçlara kıyasla yakıtla çalışanlarda daha fazla arızaya yol açıyor.

    Yol yardım servisi Viking, Norveç'te yılın başında yaşanan aşırı soğuk koşullarda 34 bin yardım talebine yanıt verdi.

    Soğukta elektrikli mi benzinli araçlar mı daha az bozuluyor? Tam Boyutta Gör

    Norveç yüzde 24'ün üzerindeki elektrikli araç oranıyla dünya lideri konumunda olmasına rağmen bu taleplerin sadece yüzde 13'ü elektrikli araçlara aitti.

    İlk kez Electrek'in bildirdiği son veriler, ABD genelinde elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının soğuk koşullarda arızalandığına dair haberler ortaya çıkarken geldi.

    Şikago'daki Tesla sahipleri, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bataryalarını şarj edemedikleri için araçlarını terk etmek zorunda kalmıştı.

    Elektrikli araçlar dondurucu koşullarda daha az menzil ve şarj zorluğu yaşayabilir. Araştırmalar menzil kaybının yüzde 10'la yüzde 36 arasında değişebileceğini gösteriyor.

    Bataryaların hızlı şarj istasyonlarında şarj edilebilmesi için de minimum sıcaklığa ihtiyacı var yani içlerindeki elektronların hareket edebilmesi için yeterince sıcak olmaları gerekiyor.

    Tesla bu sorunu kabul etti ve web sitesinden araç sahiplerine tavsiyelerde bulundu.

    Elektrikli araç üreticisi, "Soğuk havalarda araçlar aküyü ve kabini ısıtmak için daha fazla enerji kullanır ve enerji tüketiminin artması normaldir" diye belirtti.

    "Mümkün olduğunca aracınızı prize takılı bırakmak ve prize takılı değilken şarj seviyesini yüzde 20'nin üzerinde tutmak soğuk havaların etkisini azaltacaktır. Soğuk hava koşullarına sahip bir iklimde de elektrikli araç sürücüsü olabilirsiniz. Geleceğin getireceklerine dair iyimser ve heyecanlı olun çünkü bundan sonrası sadece daha iyi olacak." dendi.

    Planlanmış bir hareket saati seçilmesi de bazı elektrikli araç modellerinin soğuk havanın etkisini azaltmak için bataryayı ön koşullandırmasına yardımcı olabilir.

    Uzmanlar, otomobil üreticilerini soğuk havalarda bataryaları korumak için daha fazla yol ve şarj öncesinde bataryaları ısıtmak için yöntemler bulmaya teşvik ediyor.

    Michigan Üniversitesi'nde makine ve malzeme bilimi mühendisliği doçenti Neil Dasgupta bu hafta yaptığı açıklamada, "Neredeyse her kimyasal madde düşük bir sıcaklığa ulaştığında yavaşlar, bu sadece doğanın bize verdiği bir şey ve bununla başa çıkmamız gerekiyor" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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