Tesla dünyanın en büyük sanal enerji santralini oluşturacak

Merkezi olmayan enerji altyapısı
Bölgedeki elektrik faturalarını yüzde 30 oranında azaltacağı ileri sürülen proje ile 50.000 haneye güneş paneli sistemi(5 kW) ve Tesla'nın enerji depolama çözümü olan Tesla Powerwall 2(13.5 kWh) bataryaları temin edilecek. Yenilenebilir Teknoloji Fonu'ndan 2 milyon dolarlık hibe ve 30 milyon dolarlık kredi ile konutlara yerleştirilecek olan bu sistemler için bölge halkından herhangi bir ücret alınmayacak. Oluşturulacak sistem ile konutların güneşten elde ettiği ve Powerwall 2 ile depoladığı enerji merkezi olmayan bir santral yapısından şebekeye aktarılacak ve bölgedeki elektrik kesintilerinin etkisi azaltılacak.
Projenin ne zaman uygulanacağı ile ilgili henüz kesin bir tarih verilmiş değil ancak Güney Avustralya hükümetinin web sitesi üzerinden projede yer almak isteyen konut sahipleri için kayıtlar açılmış durumda. İlk etapta kamu kurum ve kuruluşlarına ait 1100 adet konut ile test edilecek projenin test aşamasını tamamladıktan sonra hayata geçmesinin önünde ise şu an için seçim engeli var. 17 Mart tarihinde yapılan seçimleri ''Güney Avustralya'yı yenilenebilir enerjinin lideri yapma'' vaadini sunan Jay Weatherill'in kazanamaması halinde projenin askıya alınabileceği iddia ediliyor.
https://www.reuters.com/article/us-australia-power-tesla/south-australia-promises-worlds-largest-virtual-power-plant-idUSKBN1FO02G?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5a76e0ae04d3014bf880c1e4&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Yorum Yaz Paylaş Tweetle