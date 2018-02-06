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Tesla dünyanın en büyük sanal enerji santralini oluşturacak

Güney Avustralya'da dünyanın en büyük enerji depolama tesisini kuran ve işleten Tesla şimdi ise bölgede 50.000 haneyi kapsayan, merkezi olmayan bir santral kurmanın planlarını yapıyor.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Tesla dünyanın en büyük sanal enerji santralini oluşturacak
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Geçtiğimiz yıl Tesla CEO'su Elon Musk'ın, 100 gün içinde tamamlama sözü verdiği ve aralık ayının başında faaliyete geçen Güney Avustralya'daki 100 megavatlık dev depolama tesisi bölgedeki elektrik kesintilerine çare olmuş durumda ancak Tesla'nın bölgedeki çalışmaları bununla sınırlı değil. Güney Avustralya Eyaleti Başbakanı Jay Weatherill, pazar günü yaptığı açıklamayla hükümetin Tesla'yla yapacağı yeni iş birliğine dair ilk detayları paylaştı. İş birliği sonucunda bu kez dünyanın en büyük ''sanal enerji santrali''nin oluşturulması hedefleniyor.


Merkezi olmayan enerji altyapısı 

Bölgedeki elektrik faturalarını yüzde 30 oranında azaltacağı ileri sürülen proje ile 50.000 haneye güneş paneli sistemi(5 kW) ve Tesla'nın enerji depolama çözümü olan Tesla Powerwall 2(13.5 kWh) bataryaları temin edilecek. Yenilenebilir Teknoloji Fonu'ndan 2 milyon dolarlık hibe ve 30 milyon dolarlık kredi ile konutlara yerleştirilecek olan bu sistemler için bölge halkından herhangi bir ücret alınmayacak. Oluşturulacak sistem ile konutların güneşten elde ettiği ve Powerwall 2 ile depoladığı enerji merkezi olmayan bir santral yapısından şebekeye aktarılacak ve bölgedeki elektrik kesintilerinin etkisi azaltılacak.


Projenin ne zaman uygulanacağı ile ilgili henüz kesin bir tarih verilmiş değil ancak Güney Avustralya hükümetinin web sitesi üzerinden projede yer almak isteyen konut sahipleri için kayıtlar açılmış durumda. İlk etapta kamu kurum ve kuruluşlarına ait 1100 adet konut ile test edilecek projenin test aşamasını tamamladıktan sonra hayata geçmesinin önünde ise şu an için seçim engeli var. 17 Mart tarihinde yapılan seçimleri ''Güney Avustralya'yı yenilenebilir enerjinin lideri yapma'' vaadini sunan Jay Weatherill'in kazanamaması halinde projenin askıya alınabileceği iddia ediliyor.


https://www.reuters.com/article/us-australia-power-tesla/south-australia-promises-worlds-largest-virtual-power-plant-idUSKBN1FO02G?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5a76e0ae04d3014bf880c1e4&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
''Bölgedeki elektrik faturalarını yüzde 30 oranında azaltacağı'' bölümünü okuduktan sonra başka habere geçtim. Bizim ülkede azaltmak indirim milletin yararına olaylar hükümet yetkililerine ters bir durum olduğundan dolayı kimse keşke bizim ülkemizde de sanal enerji santralini oluştursalarda yararlansak fikrine kapılmasın.
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