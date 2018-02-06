Porsche, elektriğe olan yatırımını 3 milyar Euro arttırdı

Yatırımı iki katına çıkardı
Porsche, elektromobilite’ye yaptığı orijinal yatırımı 3 milyar Euro genişleterek ikiye katladı. Bu yatırımın yaklaşık 500 milyon Euro’su 600hp gücündeki Mission E ve türevlerinin geliştirilmesi için kullanılacak. 1 milyar Euro’sunu da var olan modellerini elektriklendirmek için harcayacak.
Alman üretici aynı zamanda bu yatırımın yaklaşık 700 milyon Euro’sunu şarj altyapısını, akıllı mobilite sistemini ve diğer yeni teknolojileri desteklemek için değerlendirecek. Zira BMW, Daimler, Ford, Porsche ve Audi gibi dev üreticiler, ortak bir girişimle Avrupa’yı 400 hızlı şarj istasyonuyla donatmak için çalışmalar yürütüyor.
Platform geliştirmeyi planlıyor
Porsche’nin planları arasında yer alan bir başka konu ise elektrikli spor otomobiller ve süper otomobiller için bir platform geliştirmek. Bu platformun temel oluşturabileceği modellerin ise bir Porsche 918 mirasçısı ve elektrikli bir R8 olabileceği düşünülüyor. Ayrıca bu platformun Lamborghini ve Audi gibi diğer üreticilerle paylaşılması da muhtemel görünüyor.
Geçen yılın sonlarında da Porsche’nin ana kuruluşu Volkswagen Grubu, 2022 sonu itibariyle elektriklendirme, otonom sürüş, mobilite servisleri ve dijitalleşme konularına 34 milyar Euro yatırım ayıracaklarını açıklamıştı. Şirket aynı zamanda 2030 yılına kadar her bir modelini elektriklendireceğini belirtmişti.
http://www.motortrend.com/news/porsche-build-mission-e-variants-part-new-investment/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dünyada boyle nakite ıhtıyaç oldugu bir dönemde harfıyat ve toprak kazmaya 18mılyar dolar verilir mi?
bu parayı önce tarımda sanayide enerjide değerlendir. nakit akışı sağla..5-10 yıl sonra ne yaparsan yap.
hemde mevcut bogaz var..2ci boğaza bu kadar acil ne gerek var?bogaz okyanusa da açılmıyor.kucuk denıze acılıyor.
o denizde olan ülkeler kim?.bulgarıstan romanya ukrayna rusya...hepsi bizden aç.gemı geçirmek için para mı verirler?
hem para verseler ne olacak? 18 mılyar doları 20 yılda amorti ediyor.
akıllı kullansanıza şu parayı...türkiyenin elektrık ıhtıyacının yüzde 60ı ithal.yurtdışından alıyoruz.
türkiyenın dış borcunun yüzde75'i enerji açığı yüzünden.elektrık doğalgaz petrol.
ılısu barajı 1 mılyar dolar..
akkuyu nükleer santral 5 mılyar dolar
atak helikopteri fabrikası 3,5 mılyar dolar
marmaray 1,75 mılyar dolar.metro hattıyla birlikte...
volvonun değeri 3,5 mılyar dolar
bu kalemlerin hepsi 15 mılyar dolar...hala 3 mılyar dolar kenarda para var.
bu parayı da tarıma sanayiye yatır.esnafını çifçini destekle..üretene kolaylık sağla.teşvik et.
en insaf..madem deli gibi vergi verıyoruz.akıllı harcayın şu parayı..
topraga harfiyata gömmeyin parayı.katma değeri yüksek işlerde kullanın..