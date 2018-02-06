Porsche, elektriğe olan yatırımını 3 milyar Euro arttırdı

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Mission E’den plug-in hybrid (PHEV) 911 modeline, Alman üretici harıl harıl yüksek performanslı elektrikli araçların geleceğine hazırlanmaya devam ediyor. Şirket, bu vizyonunu başarıya ulaştırmak için 2022 yılına kadar bu alandaki arttırma çıkarma kararı aldı. Yatırımın bir parçası da Mission E versiyonlarının ve türevlerinin geliştirilmesine destek amacıyla kullanılacak.

Yatırımı iki katına çıkardı

Porsche, elektromobilite’ye yaptığı orijinal yatırımı 3 milyar Euro genişleterek ikiye katladı. Bu yatırımın yaklaşık 500 milyon Euro’su 600hp gücündeki Mission E ve türevlerinin geliştirilmesi için kullanılacak. 1 milyar Euro’sunu da var olan modellerini elektriklendirmek için harcayacak.

Alman üretici aynı zamanda bu yatırımın yaklaşık 700 milyon Euro’sunu şarj altyapısını, akıllı mobilite sistemini ve diğer yeni teknolojileri desteklemek için değerlendirecek. Zira BMW, Daimler, Ford, Porsche ve Audi gibi dev üreticiler, ortak bir girişimle Avrupa’yı 400 hızlı şarj istasyonuyla donatmak için çalışmalar yürütüyor.

Platform geliştirmeyi planlıyor

Porsche’nin planları arasında yer alan bir başka konu ise elektrikli spor otomobiller ve süper otomobiller için bir platform geliştirmek. Bu platformun temel oluşturabileceği modellerin ise bir Porsche 918 mirasçısı ve elektrikli bir R8 olabileceği düşünülüyor. Ayrıca bu platformun Lamborghini ve Audi gibi diğer üreticilerle paylaşılması da muhtemel görünüyor.

Geçen yılın sonlarında da Porsche’nin ana kuruluşu Volkswagen Grubu, 2022 sonu itibariyle elektriklendirme, otonom sürüş, mobilite servisleri ve dijitalleşme konularına 34 milyar Euro yatırım ayıracaklarını açıklamıştı. Şirket aynı zamanda 2030 yılına kadar her bir modelini elektriklendireceğini belirtmişti.

http://www.motortrend.com/news/porsche-build-mission-e-variants-part-new-investment/