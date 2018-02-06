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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Porsche, elektriğe olan yatırımını 3 milyar Euro arttırdı

Elektrikli otomobil pazarında geride kalmak istemeyen Alman üretici, yeni teknolojilere olan yatırımını ikiye katladı. Bu yatırımın bir kısmı Mission E ve türevleri için kullanılacak.
1 yıl
1,9b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Porsche, elektriğe olan yatırımını 3 milyar Euro arttırdı
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Mission E’den plug-in hybrid (PHEV) 911 modeline, Alman üretici harıl harıl yüksek performanslı elektrikli araçların geleceğine hazırlanmaya devam ediyor. Şirket, bu vizyonunu başarıya ulaştırmak için 2022 yılına kadar bu alandaki arttırma çıkarma kararı aldı. Yatırımın bir parçası da Mission E versiyonlarının ve türevlerinin geliştirilmesine destek amacıyla kullanılacak.

Yatırımı iki katına çıkardı 

Porsche, elektromobilite’ye yaptığı orijinal yatırımı 3 milyar Euro genişleterek ikiye katladı. Bu yatırımın yaklaşık 500 milyon Euro’su 600hp gücündeki Mission E ve türevlerinin geliştirilmesi için kullanılacak. 1 milyar Euro’sunu da var olan modellerini elektriklendirmek için harcayacak.

Alman üretici aynı zamanda bu yatırımın yaklaşık 700 milyon Euro’sunu şarj altyapısını, akıllı mobilite sistemini ve diğer yeni teknolojileri desteklemek için değerlendirecek. Zira BMW, Daimler, Ford, Porsche ve Audi gibi dev üreticiler, ortak bir girişimle Avrupa’yı 400 hızlı şarj istasyonuyla donatmak için çalışmalar yürütüyor.

Platform geliştirmeyi planlıyor 

Porsche’nin planları arasında yer alan bir başka konu ise elektrikli spor otomobiller ve süper otomobiller için bir platform geliştirmek. Bu platformun temel oluşturabileceği modellerin ise bir Porsche 918 mirasçısı ve elektrikli bir R8 olabileceği düşünülüyor. Ayrıca bu platformun Lamborghini ve Audi gibi diğer üreticilerle paylaşılması da muhtemel görünüyor.

Geçen yılın sonlarında da Porsche’nin ana kuruluşu Volkswagen Grubu, 2022 sonu itibariyle elektriklendirme, otonom sürüş, mobilite servisleri ve dijitalleşme konularına 34 milyar Euro yatırım ayıracaklarını açıklamıştı. Şirket aynı zamanda 2030 yılına kadar her bir modelini elektriklendireceğini belirtmişti. 


http://www.motortrend.com/news/porsche-build-mission-e-variants-part-new-investment/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
falken34 1 yıl en beğenilen
kanal istanbul bütçesi açıklandı..65mılyar tl. 18mılyar dolar yapar..
dünyada boyle nakite ıhtıyaç oldugu bir dönemde harfıyat ve toprak kazmaya 18mılyar dolar verilir mi?
bu parayı önce tarımda sanayide enerjide değerlendir. nakit akışı sağla..5-10 yıl sonra ne yaparsan yap.
hemde mevcut bogaz var..2ci boğaza bu kadar acil ne gerek var?bogaz okyanusa da açılmıyor.kucuk denıze acılıyor.
o denizde olan ülkeler kim?.bulgarıstan romanya ukrayna rusya...hepsi bizden aç.gemı geçirmek için para mı verirler?
hem para verseler ne olacak? 18 mılyar doları 20 yılda amorti ediyor.
akıllı kullansanıza şu parayı...türkiyenin elektrık ıhtıyacının yüzde 60ı ithal.yurtdışından alıyoruz.
türkiyenın dış borcunun yüzde75'i enerji açığı yüzünden.elektrık doğalgaz petrol.
ılısu barajı 1 mılyar dolar..
akkuyu nükleer santral 5 mılyar dolar
atak helikopteri fabrikası 3,5 mılyar dolar
marmaray 1,75 mılyar dolar.metro hattıyla birlikte...
volvonun değeri 3,5 mılyar dolar
bu kalemlerin hepsi 15 mılyar dolar...hala 3 mılyar dolar kenarda para var.
bu parayı da tarıma sanayiye yatır.esnafını çifçini destekle..üretene kolaylık sağla.teşvik et.
en insaf..madem deli gibi vergi verıyoruz.akıllı harcayın şu parayı..
topraga harfiyata gömmeyin parayı.katma değeri yüksek işlerde kullanın..
kanal istanbul bütçesi açıklandı..65mılyar tl. 18mılyar dolar yapar..dünyada boyle nakite ıhtıyaç oldugu bir dönemde harfıyat ve toprak kazmaya 18mıl...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Barni Moloztaş 1 yıl
Gözümüz araba görsün
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carloska 1 yıl
kimse yeni boğazın ekolojik dengeyi bozacağından bahsetmemiş ordaki akıntı sirkülasyonu denizlerdeki tuzluluk oranı boğazın girişlerindeki yükseklik farklılığı bile bi denge neden ikinci boğaz yapmak istenir onuda anlamadım hala
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Musty3535123 1 yıl
araplar ve biz gelişmeyelim diye parayı toprağa yatırıyoruz. denizde yeni adalar, karaya deniz getirmeler...
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falken34 1 yıl en beğenilen
kanal istanbul bütçesi açıklandı..65mılyar tl. 18mılyar dolar yapar..
dünyada boyle nakite ıhtıyaç oldugu bir dönemde harfıyat ve toprak kazmaya 18mılyar dolar verilir mi?
bu parayı önce tarımda sanayide enerjide değerlendir. nakit akışı sağla..5-10 yıl sonra ne yaparsan yap.
hemde mevcut bogaz var..2ci boğaza bu kadar acil ne gerek var?bogaz okyanusa da açılmıyor.kucuk denıze acılıyor.
o denizde olan ülkeler kim?.bulgarıstan romanya ukrayna rusya...hepsi bizden aç.gemı geçirmek için para mı verirler?
hem para verseler ne olacak? 18 mılyar doları 20 yılda amorti ediyor.
akıllı kullansanıza şu parayı...türkiyenin elektrık ıhtıyacının yüzde 60ı ithal.yurtdışından alıyoruz.
türkiyenın dış borcunun yüzde75'i enerji açığı yüzünden.elektrık doğalgaz petrol.
ılısu barajı 1 mılyar dolar..
akkuyu nükleer santral 5 mılyar dolar
atak helikopteri fabrikası 3,5 mılyar dolar
marmaray 1,75 mılyar dolar.metro hattıyla birlikte...
volvonun değeri 3,5 mılyar dolar
bu kalemlerin hepsi 15 mılyar dolar...hala 3 mılyar dolar kenarda para var.
bu parayı da tarıma sanayiye yatır.esnafını çifçini destekle..üretene kolaylık sağla.teşvik et.
en insaf..madem deli gibi vergi verıyoruz.akıllı harcayın şu parayı..
topraga harfiyata gömmeyin parayı.katma değeri yüksek işlerde kullanın..
1 Yanıt Yanıtla +19
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zankos 1 yıl falken34
falken34

kanal istanbul bütçesi açıklandı..65mılyar tl. 18mılyar dolar yapar..
dünyada boyle nakite ıhtıyaç oldugu bir dönemde harfıyat ve toprak kazmaya 18mılyar dolar verilir mi?
bu parayı önce tarımda sanayide enerjide değerlendir. nakit akışı sağla..5-10 yıl sonra ne yaparsan yap.

hemde mevcut bogaz var..2ci boğaza bu kadar acil ne gerek var?bogaz okyanusa da açılmıyor.kucuk denıze acılıyor.
o denizde olan ülkeler kim?.bulgarıstan romanya ukrayna rusya...hepsi bizden aç.gemı geçirmek için para mı verirler?
hem para verseler ne olacak? 18 mılyar doları 20 yılda amorti ediyor.
akıllı kullansanıza şu parayı...türkiyenin elektrık ıhtıyacının yüzde 60ı ithal.yurtdışından alıyoruz.
türkiyenın dış borcunun yüzde75'i enerji açığı yüzünden.elektrık doğalgaz petrol.


ılısu barajı 1 mılyar dolar..
akkuyu nükleer santral 5 mılyar dolar
atak helikopteri fabrikası 3,5 mılyar dolar
marmaray 1,75 mılyar dolar.metro hattıyla birlikte...
volvonun değeri 3,5 mılyar dolar

bu kalemlerin hepsi 15 mılyar dolar...hala 3 mılyar dolar kenarda para var.
bu parayı da tarıma sanayiye yatır.esnafını çifçini destekle..üretene kolaylık sağla.teşvik et.

en insaf..madem deli gibi vergi verıyoruz.akıllı harcayın şu parayı..
topraga harfiyata gömmeyin parayı.katma değeri yüksek işlerde kullanın..

proje olduğuna bakma ordaki parayıda bir şekilde cebe indirmeye çalışırlar o projeyide firmaya yaptırıp 30 sene devrederler parayı gene senden almaya çalışırlar
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haberelectro 1 yıl
TITRE TESLA
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kaptanos 1 yıl
Millet gider mersine biz gideriz tersine.
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V4LKyR 1 yıl
Yarışta çok geri kalıyoruz çok.
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kadirirdem 1 yıl
Hadi bakalım.
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superegoid 1 yıl
Hele biz yerli otomobili bi yapalım da..
Karıştırmayın şimdi porşe morşe..
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strathmorea 1 yıl
Otomobilin geleceği tamamen Elektriklide şekillenecek, gücünü aynı zamanda güneşten de alan türde olanları çoğalacak. 10-15 yıla kalmaz içten yanmalı motorlar tarih olur. Üreticiler tamamen farkında bunun.
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yeşil enerji, elektrikli otomobil ve
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