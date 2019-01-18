Tesla hava yastığı sorunu gerekçesiyle 14 bin Model S otomobili geri çağırdı

Teknoloji Editörü
Elektrikli otomobil şirketi Tesla, bugün yaptığı açıklama ile Model S araçlardaki hava yastıklarının ölümcül sorunlar doğurabileceği nedeniyle toplam 14.123 otomobili geri çağırdığını açıkladı.
Başka markalar da var
Otomobiller için güvenlik çözümleri üreten Japonya merkezli Takata şirketi tarafından üretilen bu hava yastıkları, ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilecek hatalar barındırıyor. Bu geri çağırmaya yeni Model S, Roadster, Model X ve Model 3 araçların dahil olmadığı da gelen bilgiler arasında.Ancak Takata şirketinin bu kusurundan etkilenen tek marka Tesla ile sınırlı değil. ABD Ulaştırma Bakanlığı'na göre Toyota ve Ford gibi daha yaygın markaların modelleri de bu olaydan etkilenmiş durumda ve bu da 37 milyon araç anlamına geliyor. Takata marka hava yastıklarının patlamasıyla dünya çapında 23 kişinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.
https://techcrunch.com/2019/01/17/tesla-to-recall-14000-model-s-cars-in-china-over-faulty-takata-airbags/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle