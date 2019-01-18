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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla hava yastığı sorunu gerekçesiyle 14 bin Model S otomobili geri çağırdı

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, hava yastıklarında problem olduğu gerekçesiyle Çin'deki 14 bin Model S aracı geri çağırdığını açıkladı. İşte konunun detayları.
4 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Elektrikli otomobil şirketi Tesla, bugün yaptığı açıklama ile Model S araçlardaki hava yastıklarının ölümcül sorunlar doğurabileceği nedeniyle toplam 14.123 otomobili geri çağırdığını açıkladı.

Başka markalar da var

Otomobiller için güvenlik çözümleri üreten Japonya merkezli Takata şirketi tarafından üretilen bu hava yastıkları, ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilecek hatalar barındırıyor. Bu geri çağırmaya yeni Model S, Roadster, Model X ve Model 3 araçların dahil olmadığı da gelen bilgiler arasında.
Ancak Takata şirketinin bu kusurundan etkilenen tek marka Tesla ile sınırlı değil. ABD Ulaştırma Bakanlığı'na göre Toyota ve Ford gibi daha yaygın markaların modelleri de bu olaydan etkilenmiş durumda ve bu da 37 milyon araç anlamına geliyor. Takata marka hava yastıklarının patlamasıyla dünya çapında 23 kişinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.

https://techcrunch.com/2019/01/17/tesla-to-recall-14000-model-s-cars-in-china-over-faulty-takata-airbags/ Yorum Yaz
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edgar1899 4 ay en beğenilen xxlor
Bu aslında şöyle bir durum, uluslararası regülasyonlarda bazı test şartları vardır ve bu şartlarda testler yapılır araç geçer not alır ve satılır. Ancak gerçek hayat öyle değil milyonlarca ihtimal vardır, hiç öngörülmeyen bir ortamda hiç öngörülmeyen komplikasyon ortaya çıkabilir. Bunlarda kazalar ile ortaya çıkar maalesef ya da şanslı ise firma kullanımda kaza öncesi çıkar. Dürüst bir firma bunu kamuoyuna açıklar ve araçlarını geri çağırır. Aslında aracını geri çağıran firmanın yerilmesi değil takdir edilmesi gerekir.
Bu aslında şöyle bir durum, uluslararası regülasyonlarda bazı test şartları vardır ve bu şartlarda testler yapılır araç geçer not alır ve satılır. Ancak gerçek...
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xxlor 4 ay
Nedense Araba firmaları sürekli geri çağırma yapıyor bunun sebebi ‘de bence bayilerde çok fazla talep var onlarda bu talepleri yetişibilemek için yarım yamalak yapıyor .
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edgar1899 4 ay xxlor
Bu aslında şöyle bir durum, uluslararası regülasyonlarda bazı test şartları vardır ve bu şartlarda testler yapılır araç geçer not alır ve satılır. Ancak gerçek hayat öyle değil milyonlarca ihtimal vardır, hiç öngörülmeyen bir ortamda hiç öngörülmeyen komplikasyon ortaya çıkabilir. Bunlarda kazalar ile ortaya çıkar maalesef ya da şanslı ise firma kullanımda kaza öncesi çıkar. Dürüst bir firma bunu kamuoyuna açıklar ve araçlarını geri çağırır. Aslında aracını geri çağıran firmanın yerilmesi değil takdir edilmesi gerekir.
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Şıh Hazretleri 4 ay
Ne çekti millet Takata'dan, kaçıncı geri çağırma bu?
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Mellkor 4 ay
Bu markada hep aynı sorun bitmedi bi
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Spider_hip 4 ay
Bu sıralar bir çok markada bu geri çağırmalar moda oldu. Satıp satıp geri alıyorlar. Neyse ki benim bütçeme göre 5. el araçları eski sahipleri dahil kimse geri meri çağırmıyor.
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edgar1899 4 ay
Japonlara sırf bu sebeple otomotiv konusunda sonuna kadar güvenebiliriz. En çok geri çağırma yapan firmalar japonlardır. Çünkü kendi hatalarını gördüklerinde avrupalı üreticiler gibi bunun üstünü kapatmak yerine en önce kendileri bunu ifşa edip üzerine düşeni yaparlar.
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Seyrim 4 ay
Bu nasıl bir hatadır.. 37 kişi de ölmüş..
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