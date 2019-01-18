Tesla hava yastığı sorunu gerekçesiyle 14 bin Model S otomobili geri çağırdı

Elektrikli otomobil şirketi Tesla, bugün yaptığı açıklama ile Model S araçlardaki hava yastıklarının ölümcül sorunlar doğurabileceği nedeniyle toplam 14.123 otomobili geri çağırdığını açıkladı.

Başka markalar da var

Otomobiller için güvenlik çözümleri üreten Japonya merkezli Takata şirketi tarafından üretilen bu hava yastıkları, ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilecek hatalar barındırıyor. Bu geri çağırmaya yeni Model S, Roadster, Model X ve Model 3 araçların dahil olmadığı da gelen bilgiler arasında.

https://techcrunch.com/2019/01/17/tesla-to-recall-14000-model-s-cars-in-china-over-faulty-takata-airbags/

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Ancak Takata şirketinin bu kusurundan etkilenen tek markaile sınırlı değil.'na görevegibi daha yaygın markaların modelleri de bu olaydan etkilenmiş durumda ve bu daanlamına geliyor. Takata marka hava yastıklarının patlamasıyla dünya çapındade hayatını kaybettiği belirtiliyor.