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Google Haritalar'da radar simgeleri test ediliyor

Teknoloji devi Google'ın bir süre önce yollardaki radarları Google Haritalar'da göstereceğini sizlere duyurmuştuk. Gelen haberlere göre şirket bu özelliği test etmeye başladı bile.
4 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Araba kullananların en korktukları şeyin başında radara yakalanmak ve ceza ödemek geliyor. Her ne kadar bu durumdan kaçınmak için hız kurallarına uymamız gerekiyorsa da, yakında Google Haritalar size hangi bölgelerde radar uygulaması olduğunu gösterecek.

Radarlar simgelerle gösterilecek

Android Police'in haberine göre Google Haritalar'ın yeni versiyonu yollara eklenen radar simgeleriyle gelecek. Zira Google bu özelliği test etmeye başladı bile. Görselde de görebileceğiniz gibi Google Haritalar uygulamasında, yol üzerindeki radar uygulama noktaları kamera simgeleriyle belirtilmiş durumda.
Google, sahip olduğu Waze şirketi ile yol çalışmalar, trafik sıkışıklıkları ve diğer olumsuzluklar ile ilgili bilgi verebilirken Google Haritalar bu özelliklerden bazılarına sahip değil. Bu özelliğin gelmesiyle birlikte Google Haritalar'ın da önemli bir avantaja sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu hız simgeleri şimdilik belli bir kullanıcı grubuyla test ediliyor ve ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı ise şimdilik belli değil.

https://www.androidpolice.com/2019/01/16/speed-trap-icons-and-vocal-warnings-are-rolling-out-on-google-maps-for-some-users/ Yorum Yaz
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AirSupport 4 ay en beğenilen the_dedektif
Niye yasaklansın Yandex Navi’de TomTom’da ve bir sürü navigasyonda zaten bulunan bir özellik Google Haritalar’a da gelmesini istediğimiz bir özellik.
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anyhow 3 ay
yandexin gerisinde kaldı uygulama
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dark_prince60 4 ay
igo da yıllardır var çok işime yaradı şimdiye kadar.
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denizbay1 4 ay
Google Haritalar kadar berbat, kullanışsız ve insanı çileden çıkaran, yanlış yol tarifi yapan, bağlantısı kopup 3 çıkışlı göbekte insanı yolun ortasında bırakan, araçla hareket ettikten 5 dakika sonra bile takılı kalmış bekleyen, insanı yanıltan ve buraya dikkat, YOLU İLERİDEN SOLA ÇİZİP DE SAĞA DÖN DİYEBİLEN!!!! başka bir navigasyon uygulaması yok. İyiki de yok! Evet, hepsini doğru okudunuz. 25 Aralık 2018'de Şişli'de hepsini yaşattı. Üstelik internet bağlantısını da şart koşuyor! Normal de Sygic kullanırım ve muazzamdır tek kelimeyle. Yıllardır, bu güne kadar daha bir kez olsun hataya sebep vermedi. Yol ayrımlarında ekranı 3D görsele alıp, yolu ve tüm şeritleri üstten gösterirken bulunduğunuz şeridi ve hangi şeride geçmeniz gerektiğini dahi şahane bir titizlikle gösteren ve emniyet güçlerinin de araçlarındaki navigasyonu olan güzelim Sygic değerini bir kez daha anlamış oldum. Bir daha Google Haritalar mı, tövbe!
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mcrew 4 ay
Bir de tumsekleri gösterseler.
Kocaman üç şeritli yolda araç sollayamiyoruz.
Yarım metre tümsek var.
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mortalmahluk 4 ay
elveda google haritalar
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KaleyDeskop 4 ay
abkam ile geçen ana yol hız sınırı 50 ile gittik ama sağolsun arkadaki araçlar hızlan hızlan diye kornaya basıp hızlanmamızı istediler, ya ceza yiyeceksin yada kavga çıkaracaksın??
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K_Spartakus 4 ay KaleyDeskop
Ben inadına yol vermiyorum üstüne acelen varsa diğer şeritten geç git diyorum

Daha neler var neler
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the_dedektif 4 ay
Türkiyede Servis hemen yasaklanır !
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AirSupport 4 ay the_dedektif
Niye yasaklansın Yandex Navi’de TomTom’da ve bir sürü navigasyonda zaten bulunan bir özellik Google Haritalar’a da gelmesini istediğimiz bir özellik.
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Rachsuchtig 4 ay the_dedektif
the_dedektif
Türkiyede Servis hemen yasaklanır !

Almanya'da falan da yasak aslında kullanmak yakalanırsa cezası var ama çoğu insan kullanıyor yine de
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huzzeyin 4 ay
Her kamera radar değil. Belli bir mesafe öncesinde yaklaşık 1km önce sanırım, uyarı levhası olması gerekiyor. Yoksa radar yapılamaz. Kamera varsa da mobesedir. İnşaAllah bunları dikkate alırlar.
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HABERİN ETİKETLERİ
google haritalar, radar ve
5 etiket daha trafik trafik cezası Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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