Google Haritalar'da radar simgeleri test ediliyor

Araba kullananların en korktukları şeyin başında radara yakalanmak ve ceza ödemek geliyor. Her ne kadar bu durumdan kaçınmak için hız kurallarına uymamız gerekiyorsa da, yakında Google Haritalar size hangi bölgelerde radar uygulaması olduğunu gösterecek.

Radarlar simgelerle gösterilecek

Android Police'in haberine göre Google Haritalar'ın yeni versiyonu yollara eklenen radar simgeleriyle gelecek. Zira Google bu özelliği test etmeye başladı bile. Görselde de görebileceğiniz gibi Google Haritalar uygulamasında, yol üzerindeki radar uygulama noktaları kamera simgeleriyle belirtilmiş durumda.

Google, sahip olduğu Waze şirketi ile yol çalışmalar, trafik sıkışıklıkları ve diğer olumsuzluklar ile ilgili bilgi verebilirken Google Haritalar bu özelliklerden bazılarına sahip değil. Bu özelliğin gelmesiyle birlikte Google Haritalar'ın da önemli bir avantaja sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu hız simgeleri şimdilik belli bir kullanıcı grubuyla test ediliyor ve ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı ise şimdilik belli değil.

https://www.androidpolice.com/2019/01/16/speed-trap-icons-and-vocal-warnings-are-rolling-out-on-google-maps-for-some-users/