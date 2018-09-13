Tesla, kWh başına 100 dolarlık bir pil hücresi maliyeti hedefliyor

Maliyet; sadece rekabetçi ortamı değil, endüstrinin liderini bile belirliyor olabilir. Tesla, yıl sonuna kadar kWh başına 100 dolarlık bir pil hücresi maliyeti hedefliyor. Buna karşılık Audi, yaklaşmakta olan e-tron quattro için kWh başına 114 dolarlık pil aldığını söylüyor. Volkswagen, akü tedarik sözleşmelerinde 48 milyar doların üzerinde bir rakam yayınladı.

Uzmanlar notlarını paylaştı

Worm Capital:"Tesisi gezdikten sonra Tesla'nın üretim sürecinde son derece emin hissediyoruz. Önceki darboğazlar giderilmiş gibi görünüyor ve Tesla'nın haftada 6.000 adet Model 3 akü ünitesinin üretim ve üretimi sürdürme kabiliyeti iyimserliğimizi yükseltiyor. Ayrıca yeni Grohmann makinesi ile haftada minimum 8,000 kadar üretim bekliyoruz." dedi.

Worm Capital ayrıca şu görüşlerini de paylaştı:

Gigafactory şu anda dünyanın en yüksek hacimli pil fabrikası. Her üretim çeyreğinde 200 milyon adet pil üretiyor.

Tesla, hammadde fiyatları sabit kaldığı sürece yıl sonunda kWh başına 100 $'lık bir pil hücresi maliyeti elde edecektir.

Grohmann Engineering, modül üretiminin üç kat daha hızlı ve üç kat daha ucuz olmasına yardımcı olacak. Tesla'nın yeni sistemi Q3'ün sonuna veya Q4'ün başına kadar Gigafactory'ye gönderilecek. Grohmann makinesi 1, 2, 3 Bölgeleri'nde olacak ve Tesla üç makine alacak. Bu süreç, Model 3 üretimini önemli ölçüde geciktiren modül üretimindeki önceki darboğazı hafifletmek için tasarlandı.

Q3 üretim oranlarına ilişkin ön tahminler yaklaşık 50.000 ile 55.000 adet Model 3 olacak, ancak siparişler daha yüksek olabilir.

Gigafactory %90 otomatik olarak çalışıyor. Sonuç olarak, pil hücresi üretimi, enerji paketi montajı ve sürücü tren ünitesi üretimi tam otomasyon programa dahil.

Tesla, önümüzdeki sekiz ay içinde kısa menzilli Model 3'ü üretmeye başlayacak. Ancak şu anda Tesla, uzun menzilli araçları üretmeye odaklanmış durumda.

Tesla'nın sınıfının en iyisi kendi kendine sürüş teknolojisini yarattığına inanıyoruz. Tesla'ya göre şirket, mevcut sürücülerden yılda 1 milyar mil (1 609 344 000 km) veri toplayabileceğine inanıyor.

Tesla'ya göre gelecek yıl, Model 3'leri diğer ülkelere ihraç etmeye başlayacaklar. Aynı zamanda 2020'ye kadar yan ürün üretmeye başlayacaklar.

https://www.wormcapital.com/insights/tesla-gigafactory-visit