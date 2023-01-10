Yeni Citroen C4X ve e-C4X Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Citroen C4X fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
- Citroen e-C4X fiyat listesi 💰 (Ocak 2023)
- Yeni Citroen C4X, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Citroen C4X standart donanımlar
- Yorumlar
|Versiyon
|Donanım
|Fiyat
|1.2 PureTech 100 HP 6MT
|Feel
|722.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP EAT8
|Feel Bold
|828.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP EAT8
|Shine
|899.500 TL
|1.2 PureTech 130 HP EAT8
|Shine Bold
|934.500 TL
|1.5 BlueHDi 130 HP EAT8
|Feel Bold
|873.000 TL
|1.5 BlueHDi 130 HP EAT8
|Shine
|944.500 TL
|1.5 BlueHDi 130 HP EAT8
|Shine Bold
|979.500 TL
|Versiyon
|Donanım
|Fiyat
|100 KW
|Shine Bold
|909.000 TL
Yeni Citroen C4X, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Citroen C4X, Türkiye'de benzinli ve dizel motorların yanı sıra tamamen elektrikli motorla da satın alınabiliyor. 1.2 Puretech 100 HP motor seçeneği Feel donanım seviyesinde manuel şanzımanla tercih edilebilirken Feel Bold, Shine ve Shine Bold donanım seviyelerinde sunulan 1.2 Puretech 130 HP motor da EAT8 otomatik şanzımanla kombine ediliyor.
Yeni C4X'in dizel kanadında ise yine EAT8 otomatik şanzımanla kombine edilen 1.5 BlueHDi 130 HP motor bulunuyor. Dizel seçenek de Feel Bold, Shine ve Shine Bold donanım seviyelerinde mevcut. 100 kW'lık elektrik motoruna sahip olan yeni Citroen e-C4X ise yalnızca Shine Bold donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.
Tamamen elektrikli Citroen e-C4X'te 100 kW (136 hp) güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunacak. 50 kWsa kapasiteye sahip 400V lityum iyon batarya ile donatılan model WLTP'ye göre 360 kilometre sürüş menzili sunacak. 0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede tamamladığı belirtilen modelin son hızı da 150 km/s ile sınırlandırılmış. Şarj tarafında ise 100 kW DC hızlı şarj desteği ile 30 dakikada yüzde 80 dolum söz konusu.
Citroen C4X standart donanımlar
2022 model Citroen C4X'in Feel donanım seviyesinde 16 inç çelik jantlar, LED gündüz farı, halojen ön farlar, kumaş koltuk döşemeleri, 5 mm dolgulu Advanced Comfort koltuklar, 6 yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu, katlanır arka koltuklar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon, manuel klima, elektrikli ön-arka camlar, analog gösterge, dokunmatik LCD ekran, lastik basınç uyarısı, yokuş kalkış desteği, sürücü yorgunluk uyarı sistemi ile hız sabitleyici ve limitleyici gibi standart donanımlar mevcut.
Shine donanım seviyesinde 17 inç alaşım jantlar standart özellik iken 18 inç jantlar da opsiyon listesinde. Feel Bold'a ek veya farklı olarak karartılmış arka camlar, krom cam çıtaları, 15 mm dolgulu TEP & kumaş Advanced Comfort koltuklar, 6 yöne ayarlanabilen yolcu koltuğu, arka kol dayama, elektrokrom dikiz aynası, akıllı tablet desteği, kablosuz CarPlay ve Android Auto, havigasyon, head-up display, şerit takip asistanı, aktif acil durum freni, trafik işareti ve hız sınırı tanıma sistemi, adaptif hız sabitleme, ön park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi ve arka park kamerası gibi standart donanımlar devrede.
Shine Bold donanım seviyesinde ise 18 inç alaşım jantlar, sunroof, ön koltuk ısıtma ve ısıtmalı direksiyon simidi gibi donanımlar listeleniyor. Masaj özellikli Advanced Comfort deri koltuklar ve kablosuz şarj teknolojisi de opsiyon listesinde yer alıyor.
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