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    Yeni Citroen C4X ve e-C4X Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Haziran ayında "Türkiye pazarına uygun bir otomobil" olarak tanıtılan yeni Citroen C4X, 2023'ün Ocak ayı itibarıyla ülkemizde satışa sunuluyor. Peki Citroen C4X fiyatı ne kadar? İşte detaylar:
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    2022 Citroen C4X fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl Haziran ayında dünya lansmanı Türkiye'de gerçekleştirilen yeni Citroen C4X, %100 elektrikli versiyonu yeni Citroen e-C4X ile birlikte ülkemiz yollarına çıkmaya hazır. Türkiye'de satışa sunulan 2022 model Citroen C4X fiyatı 722.000 TL'den başlıyor.

    Citroen C4X fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
    Versiyon Donanım Fiyat
    1.2 PureTech 100 HP 6MT Feel 722.000 TL
    1.2 PureTech 130 HP EAT8 Feel Bold 828.000 TL
    1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine 899.500 TL
    1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold 934.500 TL
    1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Feel Bold 873.000 TL
    1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine 944.500 TL
    1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine Bold 979.500 TL

    Citroen e-C4X fiyat listesi 💰 (Ocak 2023)
    Versiyon Donanım Fiyat
    100 KW Shine Bold 909.000 TL

    Yeni Citroen C4X, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Citroen C4X, Türkiye'de benzinli ve dizel motorların yanı sıra tamamen elektrikli motorla da satın alınabiliyor. 1.2 Puretech 100 HP motor seçeneği Feel donanım seviyesinde manuel şanzımanla tercih edilebilirken Feel Bold, Shine ve Shine Bold donanım seviyelerinde sunulan 1.2 Puretech 130 HP motor da EAT8 otomatik şanzımanla kombine ediliyor.

    Yeni C4X'in dizel kanadında ise yine EAT8 otomatik şanzımanla kombine edilen 1.5 BlueHDi 130 HP motor bulunuyor. Dizel seçenek de Feel Bold, Shine ve Shine Bold donanım seviyelerinde mevcut. 100 kW'lık elektrik motoruna sahip olan yeni Citroen e-C4X ise yalnızca Shine Bold donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

    Yeni Citroen C4X Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geleneksel sedan ve SUV modellere alternatif arayan tüketiciler için geliştirilen C4X, bir fastback otomobilin zarif siluetini, bir SUV’un modern duruşu ve 4 kapılı bir otomobilin ferahlığını, fastback tasarım diliyle birleştiriyor. Citroen C4X,  4600 mm uzunluğa, 1800 mm genişliğe, 1525 mm yüksekliğe ve 2670 mm aks mesafesine sahip. Bagaj kapasitesi ise 510 litre. CMP platformu üzerine geliştirilen yeni Citroen C4X, 0.29 Cd hava sürtünme katsayısıyla öne çıkıyor.

    Tamamen elektrikli Citroen e-C4X'te 100 kW (136 hp) güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunacak. 50 kWsa kapasiteye sahip 400V lityum iyon batarya ile donatılan model WLTP'ye göre 360 kilometre sürüş menzili sunacak. 0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede tamamladığı belirtilen modelin son hızı da 150 km/s ile sınırlandırılmış. Şarj tarafında ise 100 kW DC hızlı şarj desteği ile 30 dakikada yüzde 80 dolum söz konusu.

    Citroen C4X standart donanımlar

    2022 model Citroen C4X'in Feel donanım seviyesinde 16 inç çelik jantlar, LED gündüz farı, halojen ön farlar, kumaş koltuk döşemeleri, 5 mm dolgulu Advanced Comfort koltuklar, 6 yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu, katlanır arka koltuklar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon, manuel klima, elektrikli ön-arka camlar, analog gösterge, dokunmatik LCD ekran, lastik basınç uyarısı, yokuş kalkış desteği, sürücü yorgunluk uyarı sistemi ile hız sabitleyici ve limitleyici gibi standart donanımlar mevcut.

    Yeni Citroen C4X Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Feel Bold donanım seviyesinde yine 16 inç çelik jantlar var ama bu kez 17 inç alaşımlı jantlar opsiyon listesinde. Bunun dışında farklı olarak Eco-LED ön farlar, ön sis farları, yüksek orta konsol, deri direksiyon, sürücü kol dayama, dijital klima, arka havalandırma menfezleri, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inç dokunmatik TFT ekran, 5 inç dijital gösterge, sürücü dikkat uyarısı, arka park sensörü ve elektronik el freni gibi standart donanımlar devreye giriyor. Şerit takip asistanı ve aktif acil durum freni gibi pek çok sürüş asistanı da opsiyon listesinde.

    Shine donanım seviyesinde 17 inç alaşım jantlar standart özellik iken 18 inç jantlar da opsiyon listesinde. Feel Bold'a ek veya farklı olarak karartılmış arka camlar, krom cam çıtaları, 15 mm dolgulu TEP & kumaş Advanced Comfort koltuklar, 6 yöne ayarlanabilen yolcu koltuğu, arka kol dayama, elektrokrom dikiz aynası, akıllı tablet desteği, kablosuz CarPlay ve Android Auto, havigasyon, head-up display, şerit takip asistanı, aktif acil durum freni, trafik işareti ve hız sınırı tanıma sistemi, adaptif hız sabitleme, ön park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi ve arka park kamerası gibi standart donanımlar devrede.

    Shine Bold donanım seviyesinde ise 18 inç alaşım jantlar, sunroof, ön koltuk ısıtma ve ısıtmalı direksiyon simidi gibi donanımlar listeleniyor. Masaj özellikli Advanced Comfort deri koltuklar ve kablosuz şarj teknolojisi de opsiyon listesinde yer alıyor.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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