Tesla toplu taşıma aracı hazırlığında olabilir

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Elon Musk’ın tünel kazma makineleri ile yer altında tüneller kazarak trafik problemi çözmeyi hayal ettiği uzun bir süredir biliniyordu. Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru Ted Konferansları’nda Musk, bu fikrini kısa bir video ile özetlerken videoda sadece insanları taşıyan bir elektrikli aracın yer alması ‘’Yeni bir toplu taşıma aracı olabilir mi?’’ sorularını akıllara getirmişti. Şimdi ise Musk’ın şirketi Boring Company’nin paylaştığı görüntülerle bu ihtimale daha da güçlendi.

Tamamen Güvenli Otonom Minibüs

Aslında geçtiğimiz yıl Elon Musk, Tesla’nın elektrikli otonom bir minibüs üretmek istediğini dile getirmiş ancak bu minibüsün kullanıma sunulması için ilk olarak otonom teknolojisinin tamamen güvenli denebilecek noktaya ulaşması gerektiğine dikkat çekmişti. Aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen konuyla ilgili başka herhangi bir açıklama yapmayan Musk, görünen o ki bu fikri tamamen rafa kaldırmamış.

Konsept videoda ve Boring Company’nin paylaştığı fotoğraflarda gördüğümüz kadarıyla tavanı ve yanları tamamen camla kaplı yaklaşık 10 kişilik küçük bir ulaşım aracının da Boring Company ve Tesla’nın trafik çözümü içinde yer aldığını söyleyebiliriz ancak Tesla’nın hem otonom ve elektrikli otomobiller satması hem de toplu taşımaya yönelik yeni çözümler geliştiriyor oluşu bu iki ulaşım yönteminin birbirleriyle rekabet ederek şirketi zor bir durumun içine çekmesi de söz konusu olabilir.

http://www.cnbc.com/2017/05/26/elon-musks-boring-company-released-pictures-of-new-electric-vehicle-concept.html