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Tesla toplu taşıma aracı hazırlığında olabilir

Geçtiğimiz ayın sonunda Elon Musk’ın yeni ulaşım projesine dair ilk detaylar ortaya çıkmıştı. Musk’ın tünel kazma şirketi tarafından paylaşılan yeni fotoğraflar ise yeni bir toplu taşıma aracının habe
1 yıl
2,9b
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11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Tesla toplu taşıma aracı hazırlığında olabilir
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Elon Musk’ın tünel kazma makineleri ile yer altında tüneller kazarak trafik problemi çözmeyi hayal ettiği uzun bir süredir biliniyordu. Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru Ted Konferansları’nda Musk, bu fikrini kısa bir video ile özetlerken videoda sadece insanları taşıyan bir elektrikli aracın yer alması ‘’Yeni bir toplu taşıma aracı olabilir mi?’’ sorularını akıllara getirmişti. Şimdi ise Musk’ın şirketi Boring Company’nin paylaştığı görüntülerle bu ihtimale daha da güçlendi.

Tamamen Güvenli Otonom Minibüs

Aslında geçtiğimiz yıl Elon Musk, Tesla’nın elektrikli otonom bir minibüs üretmek istediğini dile getirmiş ancak bu minibüsün kullanıma sunulması için ilk olarak otonom teknolojisinin tamamen güvenli denebilecek noktaya ulaşması gerektiğine dikkat çekmişti. Aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen konuyla ilgili başka herhangi bir açıklama yapmayan Musk, görünen o ki bu fikri tamamen rafa kaldırmamış.

Konsept videoda ve Boring Company’nin paylaştığı fotoğraflarda gördüğümüz kadarıyla tavanı ve yanları tamamen camla kaplı yaklaşık 10 kişilik küçük bir ulaşım aracının da Boring Company ve Tesla’nın trafik çözümü içinde yer aldığını söyleyebiliriz ancak Tesla’nın hem otonom ve elektrikli otomobiller satması hem de toplu taşımaya yönelik yeni çözümler geliştiriyor oluşu bu iki ulaşım yönteminin birbirleriyle rekabet ederek şirketi zor bir durumun içine çekmesi de söz konusu olabilir. 


http://www.cnbc.com/2017/05/26/elon-musks-boring-company-released-pictures-of-new-electric-vehicle-concept.html Yorum Yaz
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OsbourneReynolds 1 yıl 10ff
10ff

birazdan gelir "türkiye' de olsa .. olur" cular


Türkiye'de olsa en azından "birazdan gelir "türkiye' de olsa .. olur" cular
" cılar olmazdı.
10ffbirazdan gelir "türkiye' de olsa .. olur" cularTürkiye'de olsa en azından "birazdan gelir "türkiye' de ...
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bilek 1 yıl en beğenilen
HEY HEY HEYTTTTTTT bizim yolarımız var köprülerimiz var hey heey heeyyytttt beee
bizene teknolojiden
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BlindGuardianNN 1 yıl
Minibüsü buldular elektriklisini yapıyorlar
Biz binaya internet getirtemiyoruz
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aycibin 1 yıl
bizim sarıyer-beşiktaş arası çalışan minibüsçülere ver bunu bir de 0-100'ü 5sn olsun.gör bak şenliği trafikte

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Kerim5100 1 yıl
Türkiye'de olsa buna bindin diye daha çok akbil basarsın.
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bilek 1 yıl en beğenilen
HEY HEY HEYTTTTTTT bizim yolarımız var köprülerimiz var hey heey heeyyytttt beee
bizene teknolojiden
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DigitalKral 1 yıl bilek
bilek

HEY HEY HEYTTTTTTT bizim yolarımız var köprülerimiz var hey heey heeyyytttt beee
bizene teknolojiden

Eziksiziniz ve hep öyle kalacaksınız.
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axaxa 1 yıl
Kim ne derse desin adam geleceğin teknolojilerine yatırım yapıyor
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10ff 1 yıl
birazdan gelir "türkiye' de olsa .. olur" cular
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OsbourneReynolds 1 yıl 10ff
10ff

birazdan gelir "türkiye' de olsa .. olur" cular


Türkiye'de olsa en azından "birazdan gelir "türkiye' de olsa .. olur" cular
" cılar olmazdı.
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kadirirdem 1 yıl
Adamlar araba işini halletti,şimdi sıra Minibüste.
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DigitalKral 1 yıl kadirirdem
kadirirdem

Adamlar araba işini halletti,şimdi sıra Minibüste.

ntv.com.tr/...
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